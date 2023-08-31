頭份知名的『千八料亭』日本料理來新竹插旗囉！新竹店坐落於南寮漁港以「千八料亭八海宴」為名，用日料的嚴謹精神加上在地尚青漁獲帶來不同的美食饗宴；一樓養殖缸養著瀨尿蝦、海戰車、石斑和水姑娘等活跳跳海鮮，二樓是獨立包廂還有面海景觀，而且上樓有電梯搭乘對長輩超友善，趁著現在黑鮪魚季又即將到的父親節，上菜擺盤又是超浮誇！帶家人們來魚港走走一嚐美食吧！

千八料亭八海宴新竹店

地址 : 新竹市北區南寮街116號

電話 : 03 536 5522

時間 : 周二公休

11:30 ~ 14:00 | 17:00 ~ 21:00

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085334664758

👉千八料亭八海宴新竹店 位置及停車方式

千八料亭八海宴前身就是春池SEG玻璃風情館，位於南寮漁港的舊港區，可從民眾活動中心的路口前行到底就可以到達；來到南寮最不用擔心的停車位，沿路到處都有停車指標，或是直接開到餐廳門前的空地也都有位子喔！

左/從東大路入口處直接右轉 右/在路上會看到指標

路上就會經過停車場

左/繼續前行在遊客服務中心這右轉 右/會看到昔日的舊港休息區

再往前就可以看到這次我們來吃的千八料亭

👉千八料亭八海宴新竹店 環境介紹

餐廳內的空間只能用氣派豪華來形容，一樓的入口有養殖缸，來漁港就是要吃新鮮，瀨尿蝦、海戰車、大鳳螺、石斑和紅咚咚大尾水姑娘、錢鰻全都活跳跳，各樣都有清楚標價不怕被灌水~

主打家族聚會和團體用餐，但是不要看餐廳都是圓桌就不敢進來，情侶約會、三五好友相約用餐坐得寬敞也更舒適。

有電梯是對於家族聚餐的一個重點，對於長輩、孕婦或是行動不便族群相當友善。

來到二樓的空間也很寬敞，左邊兩大桌的空間適合20人左右的大家庭；今天與好友聚餐約的是右側的面海景觀包廂，十人大桌搭配的是沙發座椅很舒適，即便擺放了嬰兒推車、包包等也都不覺得擁擠，空間規劃的很寬裕。

來~來去看看海景，打開門可以到陽台欣賞舊港美麗的海景，今天的天氣真的太好，藍天加上雲朵讓人心曠神怡，不過就是天氣熱了點，趕快回到冷氣房等吃飯吧~

👉千八料亭八海宴新竹店 菜單

六月左右黑鮪魚正季節，品嘗「海中和牛」當然也是這趟的重點啦！今天我們點的是10人約$10000左右的合菜，點餐可以指定要吃的菜色再讓店家搭配，以時令當季的海鮮為主，依照季節產季不同比方海鮮火鍋可能就是龍蝦、花蟹、海戰車等不同搭配。

🔸龍蝦沙拉九宮格

一上桌當然就是先來個開胃沙拉，用的是時下流行的文青九宮格~下層的生菜沙拉微酸的滋味清新爽口，還有小朋友喜歡的黑豆，上頭鋪著是這麼豐厚的一塊龍蝦肉，可不是來打醬油的龍蝦肉片喔~

🔸八海宴刺身姿造

這一座上桌正在聊天的大夥都安靜了，被我戲稱為生魚片界的觀自在，匯集姿色、造型的妖嬈美麗，這才對得起姿造注重視覺美與味蕾的料理搭配。

這次一共品嘗了東港黑鮪魚、鮭魚和白旗魚刺身，海中和牛的黑鮪魚多些油脂的透色，細緻的肉品看似綿密實而柔軟得入口即化~

友人都開始相機停不下來了

生魚片之王的鮭魚當然必須有，大片且厚切絲毫不手軟，部位還包含了多油花更豐沛柔軟的肚肉；更為白皙的是白旗魚刺身，些微不同的肉色讓我們有點討論度，筋膜的口感比預期更少，肉質也更好，和紫蘇葉搭配入口剛剛好~

🔸蒲燒鰻黑松露丼

南寮摩天輪等不到，千八料亭八海宴先來一座 XD

以壽司醋飯拌入經典黑松露，微微的松露香氣襯托出高級口感，蒲燒鰻選用雲林的白鰻，口感上油脂度不會過肥，微甜的醬汁更能彰顯軟嫩的鰻魚肉質，頂部在鋪上滿滿的蝦卵，添了鮮度也多了啵啵的口感。

🔸鹽烤黑鮪魚下巴

鮮嫩多汁的魚下巴一直都是老饕的最愛，那一定會更愛這道黑鮪魚下巴，附上手模單看下巴就可以想到這尾黑鮪魚到底有多大隻！品嚐黑鮪魚肉不需過度調味，單單鹽烤料理更能品味其柔嫩鮮美。

說真的，胡椒鹽沾不沾已經無所謂，連魚肉到嘴裡就化開已經無敵了阿~

🔸蒜蒸油淋鮮龍蝦

這是今天這桌的第二尾龍蝦了 XD 龍蝦處理好與蒜油一同清蒸，鮮美的龍蝦肉以蒜香點綴，一人取用一塊剛剛好，就連蝦腳都可以撥出肉來喔~底層店上粉絲豆腐煲，吸了滿滿的龍蝦鮮海味十足。

龍蝦精華入味的粉絲豆腐煲一定不能錯過

🔸花蟹海鮮昆布鍋

今天的鍋物幫我們搭配的是以花蟹為主的海鮮鍋，有多隻白蝦、透抽、蛤蜊加上蔬菜、竹輪、香菇與昆布湯頭熬煮，湯頭清澈鮮美，花蟹主要是吃其蟹肉，貼心地也幫大家都拆好，抓取一段即可輕鬆享用。

🔸若雞唐揚/嫩烤松坂

🔸季節時蔬

千八料亭原身日料起家，小菜就可以搭配日式的唐揚雞和嫩烤松坂，雞肉嫩且雞汁誘人，松坂本身的肉質就很不錯，香烤直接吃口感也很好；炸烤物會附上冰梅醬，沾著吃會增添一點清爽的風味。

這道根本喧賓奪主 XD 在金針花中疊滿蝦子，在眾人疑惑怎麼多一道菜的時候，原來季節時蔬就是這一道！真的是沒有搞錯，用蝦子撒上干貝絲作為配菜，這道以時蔬為名可是面子十足。

🔸焗烤海鮮佐長法

以蝦頭與花枝下去熬煮湯頭而成的醬汁，吃起來一點甜甜的也吃得到蝦肉，直接用麵包杓醬享用都不錯。

🔸千八手作醇奶酪

連同甜點總共十道菜，桌菜來說可是十全十美，千八主廚手作的奶酪甜點，奶酪口感超滑嫩，上頭的覆盆梅醬帶點酸甜滋味，剛從冰箱取出吃著清涼爽口，兩著搭配可真是相當不錯~

在頭份經營多年，今天一同聚餐的朋友就有好幾位都吃過頭份的千八料亭，對其的日料精神與食材水準都抱有高度評價，這次來到新竹插旗，想一嘗千八料亭的職人精神與鮮美的料理不用再遠跑頭份，趕緊抓幾個好友聚會，吃好料就不用太多理由囉~

👉千八料亭八海宴新竹店 營業時間地址

千八料亭八海宴新竹店

地址 : 新竹市北區南寮街116號

電話 : 03 536 5522

時間 : 周二公休

11:30 ~ 14:00 | 17:00 ~ 21:00

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