為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 新竹南寮美食『千八料亭八海宴』2F遠眺海景包廂，海鮮櫃透明價格，黑鮪魚季父親節聚餐、好友相聚，頭份老店來新竹插旗啦！

新竹南寮美食『千八料亭八海宴』2F遠眺海景包廂，海鮮櫃透明價格，黑鮪魚季父親節聚餐、好友相聚，頭份老店來新竹插旗啦！

2023-08-31 10:31:41 京少 人氣：107
share
邀約
窩客好文

京少

發表篇數：165篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：千八料亭-八海宴
phone03-2365-522
place新竹市北區南寮街116號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

頭份知名的『千八料亭』日本料理來新竹插旗囉！新竹店坐落於南寮漁港以「千八料亭八海宴」為名，用日料的嚴謹精神加上在地尚青漁獲帶來不同的美食饗宴；一樓養殖缸養著瀨尿蝦、海戰車、石斑和水姑娘等活跳跳海鮮，二樓是獨立包廂還有面海景觀，而且上樓有電梯搭乘對長輩超友善，趁著現在黑鮪魚季又即將到的父親節，上菜擺盤又是超浮誇！帶家人們來魚港走走一嚐美食吧！

HI！我是京少，我是15萬人 新竹愛美食 與46萬人 新竹大小事 社團管理員；
與著我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

[餐廳、活動邀約開箱、社群經營分享歡迎與我聯絡]



　

千八料亭八海宴新竹店
地址 : 新竹市北區南寮街116號
電話 : 03 536 5522
時間 : 周二公休
11:30 ~ 14:00 | 17:00 ~ 21:00
粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085334664758

👉千八料亭八海宴新竹店 位置及停車方式

千八料亭八海宴前身就是春池SEG玻璃風情館，位於南寮漁港的舊港區，可從民眾活動中心的路口前行到底就可以到達；來到南寮最不用擔心的停車位，沿路到處都有停車指標，或是直接開到餐廳門前的空地也都有位子喔！

左/從東大路入口處直接右轉 右/在路上會看到指標

📣新竹景點/美食不踩雷就是這麼吃
📣這裡有新竹美食懶人包
  1. 新竹火鍋新竹燒肉新竹甜點
  2. 平價小吃新竹早午餐新竹老宅
  3. 新竹牛排新竹吃到飽日本料理
  4. 新竹飲料異國料理新竹親子
路上就會經過停車場

我的其他平台:






左/繼續前行在遊客服務中心這右轉 右/會看到昔日的舊港休息區

再往前就可以看到這次我們來吃的千八料亭

👉千八料亭八海宴新竹店 環境介紹

餐廳內的空間只能用氣派豪華來形容，一樓的入口有養殖缸，來漁港就是要吃新鮮，瀨尿蝦、海戰車、大鳳螺、石斑和紅咚咚大尾水姑娘、錢鰻全都活跳跳，各樣都有清楚標價不怕被灌水~

主打家族聚會和團體用餐，但是不要看餐廳都是圓桌就不敢進來，情侶約會、三五好友相約用餐坐得寬敞也更舒適。

有電梯是對於家族聚餐的一個重點，對於長輩、孕婦或是行動不便族群相當友善。

來到二樓的空間也很寬敞，左邊兩大桌的空間適合20人左右的大家庭；今天與好友聚餐約的是右側的面海景觀包廂，十人大桌搭配的是沙發座椅很舒適，即便擺放了嬰兒推車、包包等也都不覺得擁擠，空間規劃的很寬裕。

來~來去看看海景，打開門可以到陽台欣賞舊港美麗的海景，今天的天氣真的太好，藍天加上雲朵讓人心曠神怡，不過就是天氣熱了點，趕快回到冷氣房等吃飯吧~

👉千八料亭八海宴新竹店 菜單

六月左右黑鮪魚正季節，品嘗「海中和牛」當然也是這趟的重點啦！今天我們點的是10人約$10000左右的合菜，點餐可以指定要吃的菜色再讓店家搭配，以時令當季的海鮮為主，依照季節產季不同比方海鮮火鍋可能就是龍蝦、花蟹、海戰車等不同搭配。

🔸龍蝦沙拉九宮格

一上桌當然就是先來個開胃沙拉，用的是時下流行的文青九宮格~下層的生菜沙拉微酸的滋味清新爽口，還有小朋友喜歡的黑豆，上頭鋪著是這麼豐厚的一塊龍蝦肉，可不是來打醬油的龍蝦肉片喔~

🔸八海宴刺身姿造

這一座上桌正在聊天的大夥都安靜了，被我戲稱為生魚片界的觀自在，匯集姿色、造型的妖嬈美麗，這才對得起姿造注重視覺美與味蕾的料理搭配。
這次一共品嘗了東港黑鮪魚、鮭魚和白旗魚刺身，海中和牛的黑鮪魚多些油脂的透色，細緻的肉品看似綿密實而柔軟得入口即化~

友人都開始相機停不下來了

生魚片之王的鮭魚當然必須有，大片且厚切絲毫不手軟，部位還包含了多油花更豐沛柔軟的肚肉；更為白皙的是白旗魚刺身，些微不同的肉色讓我們有點討論度，筋膜的口感比預期更少，肉質也更好，和紫蘇葉搭配入口剛剛好~

🔸蒲燒鰻黑松露丼

南寮摩天輪等不到，千八料亭八海宴先來一座 XD
以壽司醋飯拌入經典黑松露，微微的松露香氣襯托出高級口感，蒲燒鰻選用雲林的白鰻，口感上油脂度不會過肥，微甜的醬汁更能彰顯軟嫩的鰻魚肉質，頂部在鋪上滿滿的蝦卵，添了鮮度也多了啵啵的口感。

🔸鹽烤黑鮪魚下巴

鮮嫩多汁的魚下巴一直都是老饕的最愛，那一定會更愛這道黑鮪魚下巴，附上手模單看下巴就可以想到這尾黑鮪魚到底有多大隻！品嚐黑鮪魚肉不需過度調味，單單鹽烤料理更能品味其柔嫩鮮美。

說真的，胡椒鹽沾不沾已經無所謂，連魚肉到嘴裡就化開已經無敵了阿~

🔸蒜蒸油淋鮮龍蝦

這是今天這桌的第二尾龍蝦了 XD 龍蝦處理好與蒜油一同清蒸，鮮美的龍蝦肉以蒜香點綴，一人取用一塊剛剛好，就連蝦腳都可以撥出肉來喔~底層店上粉絲豆腐煲，吸了滿滿的龍蝦鮮海味十足。

龍蝦精華入味的粉絲豆腐煲一定不能錯過

🔸花蟹海鮮昆布鍋

今天的鍋物幫我們搭配的是以花蟹為主的海鮮鍋，有多隻白蝦、透抽、蛤蜊加上蔬菜、竹輪、香菇與昆布湯頭熬煮，湯頭清澈鮮美，花蟹主要是吃其蟹肉，貼心地也幫大家都拆好，抓取一段即可輕鬆享用。

🔸若雞唐揚/嫩烤松坂

🔸季節時蔬

千八料亭原身日料起家，小菜就可以搭配日式的唐揚雞和嫩烤松坂，雞肉嫩且雞汁誘人，松坂本身的肉質就很不錯，香烤直接吃口感也很好；炸烤物會附上冰梅醬，沾著吃會增添一點清爽的風味。

這道根本喧賓奪主 XD 在金針花中疊滿蝦子，在眾人疑惑怎麼多一道菜的時候，原來季節時蔬就是這一道！真的是沒有搞錯，用蝦子撒上干貝絲作為配菜，這道以時蔬為名可是面子十足。

🔸焗烤海鮮佐長法

以蝦頭與花枝下去熬煮湯頭而成的醬汁，吃起來一點甜甜的也吃得到蝦肉，直接用麵包杓醬享用都不錯。

🔸千八手作醇奶酪

連同甜點總共十道菜，桌菜來說可是十全十美，千八主廚手作的奶酪甜點，奶酪口感超滑嫩，上頭的覆盆梅醬帶點酸甜滋味，剛從冰箱取出吃著清涼爽口，兩著搭配可真是相當不錯~

在頭份經營多年，今天一同聚餐的朋友就有好幾位都吃過頭份的千八料亭，對其的日料精神與食材水準都抱有高度評價，這次來到新竹插旗，想一嘗千八料亭的職人精神與鮮美的料理不用再遠跑頭份，趕緊抓幾個好友聚會，吃好料就不用太多理由囉~

👉千八料亭八海宴新竹店 營業時間地址

千八料亭八海宴新竹店
地址 : 新竹市北區南寮街116號
電話 : 03 536 5522
時間 : 周二公休
11:30 ~ 14:00 | 17:00 ~ 21:00
粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085334664758




#新竹美食
morechevron_right
文章關鍵字
新竹美食 竹北美食 南寮美食 千八料亭 more
八海宴 南寮海鮮 新竹一日遊
檢舉
share
chevron_left

新竹品鮮漁舖生鮮魚貨鱈場蟹、水姑娘、波士頓龍

新竹城隍廟美食「薏人界•甜品」薏仁湯、蓮子水

chevron_right
延伸閱讀

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！

台北松山｜老派聚餐的江浙桌菜料理！祥福餐廳

 janetfoodhunt

新竹北區-根本多汁小肉包直接吃飽飽-陳家小籠包

 Ivan Sha
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

京少

發表篇數：165篇

京少、草爸 新竹美食、親子旅遊、社群經營 FB : 三歲小草 邀約請洽 : LINE ID : 0928138867 信箱 : kimjo_jc@yahoo.com.tw Youtuber 頻道 ⬇️ https://reurl.cc/kZjyzn – 小草、小花太害羞了,我需要帶他出門見見世面！

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
新竹傻瓜麵 照片

新竹傻瓜麵

4.90 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
田記烤鴨三吃 新竹光復店 照片

田記烤鴨三吃 新竹光復店

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
蝦king活蝦料理 照片

蝦king活蝦料理

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
享來點 東門市場店 照片

享來點 東門市場店

4.00 (2人評鑑)

區域：新竹市東區
青田飯食招待所 照片

青田飯食招待所

5.00 (1人評鑑)

區域：新竹市

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up