微笑夯吐司早午餐｜碳烤三明治專賣店｜美味碳烤片片帶來的幸福滋味！龍潭美食、龍潭早餐店。 - 相片中的菲莉絲

如果每天都能吃上一頓豐富又美味的早餐，絕對是上班或是上學都有精神、體力！今天來到住家附近的：微笑夯吐司早午餐。

微笑夯吐司 早午餐 – 店面外觀

微笑夯吐司早午餐

店家就位於熱鬧的龍元宮商圈

外觀是可愛的淡藍色風格

這裡也是走路來用餐或是騎機車來會較方便

因為街道比較小條

會車不易

停汽車也不方便

所以還請大家多多留意

微笑夯吐司 早午餐 – 用餐環境

店內的用餐環境

也是延續店外觀的淡藍色風格

給人一種舒服的感覺呈現

店內用餐座位不多

小而巧蠻迷你的

微笑夯吐司 早午餐 – 菜單

微笑夯吐司早午餐這裡的餐點比一般的早餐店再多一些

讓人覺得充滿期待

選擇很多

像是招牌的碳烤三明治、吐司厚片類、鐵板麵、蛋餅、點心、多種飲料

而且不管是單點還是套餐類的方式都有

販售時間沒有一定

如果當天提早賣完就打烊了

也可以訂購外送服務

不過需要提前一天跟店家訂購才有

微笑夯吐司 早午餐 – 餐點分享

紅茶（大杯）

花生起司厚牛漢堡

內餡料的份量蠻大的

牛肉飽滿多汁

熱熱吃咬下去會感覺到肉汁在嘴裡散開

整體配料有生菜、起司片、番茄片、蛋

吃起來好吃又有飽足感

就連生菜的份量也是給的很大方、很多

這顆漢堡的調味和配料都很棒

讓人吃完會回味的美味程度

推薦給喜歡吃漢堡的人

招牌花生豬排總匯三明治

來到碳烤吐司店

當然要吃看看招牌系列的餐點

因為是碳烤的關係

所以等待時間會稍微久一點點

一上桌時有被這個份量嚇到

很巨大的總匯三明治

而且每一層的配料都很豐富

濃郁的花生醬搭配碳烤過的吐司

還有大量的生菜、番茄片、醃漬過的豬排、起司片

我覺得這樣餐點甚至是比漢堡還好吃

它的口感層次又更豐富多變化

尤其是花生醬

簡直是靈魂配角

味道有畫龍點睛之妙

吃起來完全就是非常清爽解膩的味道

真的是非常驚訝的一道餐點

微笑夯吐司 早午餐 – 用餐心得

如果這天沒有走進去用餐

真的會錯過這麼好吃的漢堡及碳烤系列三明治

而且價錢也是在合理範圍內

這天用餐完剛好下起大雨

差一點就要淋雨走回家變成落湯雞

幸好店家很熱心的主動提供雨傘給我使用

真的是讓人又驚又喜

想不到餐點好吃就連店家服務也是超級好

推薦給一樣喜歡吃早餐店的大家

微笑夯吐司 早午餐 – 店家資訊

名稱：微笑夯吐司早午餐

地址：桃園市龍潭區東龍路223號

營業時間：週二至週日7:00-14:00

公休日：週一

電話：0936-263307