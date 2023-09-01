台南酒吧｜推薦 7 間隱身巷弄內的特色酒吧！吃台南美食、尋找府城微醺時光！

以小吃與古蹟文化著名的台南，一定很多人都查閱過【台南景點】、【台南宵夜】、【台南美食】等關鍵字吧？但您可知道，台南的酒吧也很厲害？位於市區的【神農街】更堪稱是府城專屬條通，老宅改建的小酒館、bar，讓您一杯微醺時刻，穿梭古今美好年華。台南美食推薦這裡看。

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(圖片來源IG：@kairsir)

台南酒吧的特色?

台南除了古蹟歷史人文引人入勝外，其實府城還有另一項聞名的特色－－【甜點】，受到日治時期糖廠的產業影響，糖之於台南人是貴族、高雅地象徵，因而造就了這做甜蜜城市，甚至有旅人戲稱台南連空氣都是甜的，此話倒也不假！就連夜間微醺酒吧，其所搭配的下酒菜，都有可能是甜點，或許這也是台南酒吧最為迷人的特色了！

台南酒吧｜1. 赤崁中藥行

說到台南最有代表性的古蹟指標，赤崁樓絕對是榜上有名，近年赤崁樓周圍有許多酒吧興起，尤其許多看似懷舊復古的店面，推開大門後反而是另類的迷幻世界。像是這間位於赤崁樓附近的老中藥行，外表看似是頗為正經的藥鋪，裝潢地古色古香，推開店門走進去，還有斗大的老藥櫃、復古珠算盤、紅袍燈籠高高掛等，處處都充滿中國風的細節，至此都還是令人誤以為真是一間文創地老中藥行。

直到在往吧檯走，打開菜單，或許您才會驚訝的發現，原來這是一間酒吧！「赤崁中藥行Speakeasy Bar」是台南第一間以琴酒為基底的調酒吧，調酒過程就像去中藥房抓藥一般，其風味充滿特色。如結合枸杞、八角等中藥的「寂寞男子漢」，店家特別以碗盛裝，就是想到各位體驗武俠片的大俠們喝酒時的豪氣的飲酒方式！此外，想來點中國風的茶酒、或者甜蜜城市的果香等，任何您想要的濃淡風味，調酒師都能滿足您，甚至還會來點小驚喜，讓您每一次入喉時，都能感受到中藥草味的淡淡清香，是府城相當別具一格的酒館。

台南酒吧｜2. Bar Home

走跳府城，除了幾處著名景點，最令人著迷的莫過於那穿街串弄，小巷弄內的老宅總藏有意想不到的驚喜，尤其台南的老宅多不勝數，像是Bar Home就是老洋房改建，其前身是一間老診所，改造後兩層樓高的純白外觀，在夜幕降臨時打上黃光更顯情調。Bar Home是榮獲2018年亞洲最佳酒吧（ASIA’S 50 BEST BARS）NO.35 的TCRC另一作品，不過兩間酒吧有著迥異的風格。

Bar Home的招牌很小，一不小心就很容易錯過，對於喜愛品酒的人來說，全面改採預約進場制的Bar Home，其實更像是一處隱於世人的祕密基地。整體店內走的是歐洲宮廷復古風，除了高腳的吧檯座位，左側靠窗也有小沙發位置，另外設有雪茄室，更為這間酒吧增添一股深祕感。

而說Bar Home是酒吧，其實更像是餐酒館，Bar Home提供多款經典酒單，每季也會更換招牌特調，如果想喝到在地創意調酒，不妨就相信老闆的味蕾，保證每一季都能給你無限的創意。而Bar Home的餐點也很出色，更與台南知名私廚小餐桌的主廚王俊之團隊合作，像是有燉飯、豬肉堡等主餐，下酒小食、甜點也都不馬虎，當然以調酒出名的Bar Home，也融入了自家餐點的特色，如南洋與台南、黑森林蛋糕奇幻想等酒品，更直接搭配甜點一起上桌，讓飲酒不再只是餐點調劑品，反而能取代甜點地位，成為餐桌上的嬌點。

煙燻美梅smoky beauty

(圖片來源IG：@barhome1201)

台南酒吧｜3. Belonginn

台南神農街街屋連綿著相同的窗花，幾戶人家前的赤紅燈籠曬褪了些，若您途經這幢淺褐的老宅前，不妨留意是否有一道小巧招牌寫著Belonginn。這間老宅咖啡廳的營業時間很特別，從下午四點半才開始營業，開到半夜十二點，或許有人稱他為深夜咖啡館，但Belonginn可不僅僅只有咖啡。

推開Belonginn的大門，音樂遊走在復古的慵懶輕快，午後的陽光漫灑，擁有兩進格局的Belonginn，自玻璃帷幕天井所灑落下來的午後陽光，映襯著一大片勻亮的磨石子地板，光是用餐氛圍就相當值得流連。Belonginn每日都有特製現做的甜點，不過最特別的就是燒餅餐點，做為台南宵夜再適合不過。此時若在點上一杯店內販售的啤酒，或者來一點奶酒咖啡，濃郁滑順的口感，與燒餅的芝麻焦箱完美融合，一點也不衝突的餐點組合，可說是Belonginn的獨門招牌。

台南酒吧｜4. Bar T.C.R.C.

若要說帶動台南酒吧文化風氣的先驅，Bar TCRC絕對功不可沒。2018年，TCRC曾入選亞洲50大酒吧(Asia’s 50 Best Bars)第35名，到底Bar TCRC是怎麼從一間巷弄間的神祕小酒館發展成為亞洲最佳酒吧？或許這答案得要您親自走一遭，才能體會它的美妙所在。

從 Live House 到 Bar，T.C.R.C.（前科累累俱樂部）不只對台南獨立音樂圈貢獻良多，T.C.R.C. 創始元老主理人黃奕翔，亦是將調酒新風引進府城，帶動台南調酒文化走上精緻的先行者。調酒師團隊目前共有七人，在亞洲金巴利調酒大賽、台灣三得利調酒競賽、格蘭菲迪調酒實驗大賽獲得佳績，由於T.C.R.C. 擅長融入地方食材，製造出令人驚喜的原創調酒，一直都深獲顧客喜愛。

走進T.C.R.C.並沒有經典酒單可選，僅僅一張紙，寫上點酒的流程，從基底、口味、副材料等，每一個調酒的步驟，都是由顧客與調酒師一起討論，最終上桌的每一杯酒，都頗具有個人特色。如此客製化的酒飲調製過程，不僅考驗著調酒師的功力，也越發吸引許多癮君子來此尋找屬於自己的那一味。正因每一味顧客都是客製化，因此TCRC無法接待6人以上團體，且店內受限於老宅空間，因此無法容納太多客人，提醒想要一嚐宿願地您，記得提前一個月以上的時間預約，以免向隅。

台南酒吧｜5. GOIN

府城的迷人，還真留住了不少異鄉人。GOIN的老闆，十年前因為一次拍片的機會，走入台南的巷弄裡，沿著舊磚步道的引導，體會了屬於老城的魅力。十年後，終於在和平街，選在昔日台灣的大門風神廟旁，沿著五條港的足跡，走入台南這塊土地。

受到老宅豐富多元地樣貌所吸引，一開始GOIN選擇先投入合法民宿，爾後，在一樓公共空間，斑駁的紅磚牆、妝點上棉花糖白雲，並充滿陽光的陽台處鋪上草地，擺起了野餐桌，裝點成為一處室內野餐的Chill角落。每天晚上，限定小酒吧默默點燈，放鬆慵懶地風格，挺適合台南慢慢遊的腳步。

小酒吧每天僅營業3個小時，不過其調酒備料可不簡單，最受到年輕女孩歡迎的水果特調系列，如吃葡萄不吐葡萄皮、夏一杯等，都採用清爽利口酒，搭配不同基底酒，不僅大幅降低了濃烈的酒氣，酒杯上得一抹香草，更緩解嗆口的辛辣，恰到好處的酒感平衡，讓人不禁一杯接一杯。即便今朝有酒今朝醉，還可以直接詢問民宿是否有空房，體會直接入住一晚的任性。

台南酒吧｜6. 依舊室always

誰說下午茶就只能甜點搭配茶飲呢？來到台南老宅酒吧「依舊室always」，在下午就開賣的甜點時間，就提供了一處可以小酌微醺的空間。這間午後小酒吧，就位在新美街上，鄰近赤崁樓週邊，因此處處充滿古蹟及老巷弄風情。想要乘著午後陽光正好的時刻，不妨點上一杯白色長島冰茶，延長美好的回憶。這杯長島冰茶可是店內招牌，老闆特別使用氣泡酒替換了可樂，看起來雖少了茶感，但卻更符合台南熾熱的天氣，相當清爽療癒。.

此外，店裡使用的甜點則是跟落日甜點食驗室合作，並且還開發了一款相當大人味的提拉迷蘇，使用了超濃酒感的這盤提拉米蘇，一端上桌就可以聞到醇厚的酒香，其造型也不太一樣，基底使用的是手指蛋糕，再淋上結合咖啡香、濃厚酒香，的柔滑慕斯，一口搭配吃下也的確是提拉迷蘇，不過是大人系甜點的味道！

台南酒吧｜7. 太古taikoo

走進如夢一般的神農老街，這裡的住宅結構相當特殊，多是4.5公尺窄、縱深可達數十公尺的院落。穿梭在樸實的小巷弄內，懷念著過去舢舨如浮雲地流水年華，不知不覺，神農街獨特的氣息，逐漸成為藝術家與設計師的旅居地。在這條歷史的長河中，以熱愛北歐老家具的馬克兄弟為代表，率先舉起老屋新生的旗幟，太古taikoo自此應運而生。

舊磨石子牆打上違合的霓光，馬克兩兄弟保留清代、日治和民國的混搭思維，注入北歐設計歷史平行線，並將第一進改為酒吧，第二進作為50∼70年代北歐二手家具展示間，而中庭廁所打成空氣流動的天井，因此造就了獨特的空中樓庭的特殊視野。

來到太古，可以感受到中西合璧的文化衝擊，一碗台灣人記憶中的滋味──古早味泡麵，配的竟是比利時修道院、酸釀、工藝與地區性啤酒；或者馬克媽媽親手煎的菜脯蛋，竟與DUCHESSE DEBOURGOGNE法蘭德斯地區棕紅啤酒超契合！來到太古玩味的不僅僅是視覺，不妨放開身心五感，沉醉於接下來的長長深夜。

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