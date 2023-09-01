宗初火鍋 日式鍋物｜新竹高級無菜單鍋物料理，千元享有龍蝦和牛海陸豪華饗宴!

近期吃到最厲害的火鍋就是這家，在新竹小有名氣的【宗初火鍋 日式鍋物】，主打高級的無菜單鍋物路線，並融入日式料理的精隨元素，打造出獨一無二的奢華饗宴，最重要的是只要千元的價格，就可以吃到龍蝦、生蠔還有日本A5和牛，豐富且高級的海陸雙享食材，很適合約會或是慶生來好好享受一番!

環境分享

▼【宗初火鍋 日式鍋物】是日式無菜單料理「宗初食堂」的全新力作，地點位於新竹市北區勝利路上，低調沉穩的灰色系外觀，經過時忍不住會讓人多看幾眼，鄰近新竹大遠百，開車的話可停於大遠百地下室或明志書院停車場，步行2分鐘即可抵達。

▼【宗初火鍋 日式鍋物】的用餐環境走的是日式侘寂風格，斥資千萬邀請到知名設計團隊操刀，簡約中有著時髦舒適感，空間很大提供四~八人座位，，還有一間半開放式的圓桌包廂，無論是約會、聚餐、商務客用餐或公司包場都很合適!

▼【宗初火鍋 日式鍋物】門口處擺放生猛活體海鮮水族箱，都是料理時會享用到的食材，為品質與新鮮掛了保證，還有比照水族館等級打造的「夢幻水母牆」，讓人忍不住拿起手機大拍特拍~

▼【宗初火鍋 日式鍋物】每人會送上特製醬料碟，分別是特製和風醬油與松露胡麻醬，還有辣椒、蔥花、蒜泥，可以自行調配喜歡的口味。

菜單

【宗初火鍋 日式鍋物】採個人無菜單套餐鍋物，內含湯底、菜盤、開胃前菜、主廚推薦、、創意料理、肉品盛和、當季活體海鮮拼盤、附餐、甜點，共九道料理，部分料理會隨著季節替換菜色，價格一律為💰1280元+10%，也可以加價升級海鮮或肉品。

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餐點介紹

開胃前菜 當歸茶碗蒸

▼滑嫩的茶碗蒸有著當歸高湯香氣，搭配多樣的菇類時蔬食材，吃起來口感豐富又開胃~

主廚推薦 炸廣島生蠔

▼份量巨無霸的炸廣島生蠔，特殊的麵衣外皮酥脆又好咬，在甜甜辣辣的主廚特製沾醬襯托下，更帶出生蠔的鮮甜多汁。

創意料理 宗初車輪餅

▼主廚手工製作的宗初車輪餅，外皮蓬鬆柔軟有彈性，內餡包的料更是很不一般，將和牛和鰻魚結合鮭魚卵，吃起來鹹鮮味美咬下之後會爆漿，有著迷人的奶油松露香氣。

當季活體海鮮拼盤

▼有夠浮誇的當季活體海鮮拼盤，包含龍蝦、日本干貝、鮭魚和蛤蜊，活波士頓龍蝦加價350元可升級為澳洲水姑娘龍蝦，現點現撈的活波士頓龍蝦，輕輕一撥就可以把蝦肉取出，濃郁的鮮味讓人難忘!

肉品 日本A5究極和牛+599元(一份150克)

▼賣相超美的日本A5究極和牛，只要加價599元就能夠升級，嚴選擁有黃金油花比例的腰脊部位，建議下鍋涮3~5下即可享用，肉質柔軟多汁近乎入口即化，同時散發淡淡的誘人奶香，口感和口味的表現都很有水準。

肉品 豬雞肉盛和

▼不吃牛的話可以選擇豬雞肉盛和，嚴選來自西班牙的伊比利豬以及台東鹿野玉米雞，雞肉口感厚實不軟爛 , 雞皮吃得到炙燒的迷人香味。

鍋底

▼火鍋採一人一鍋的模式，這次分別選了昆布柴魚以及特製味噌鍋底，喝起來都很清爽順口，喜歡重口味的話推薦特製味噌湯，以日本進口味噌調味，風味香醇甘甜。鍋中皆附上精美的「菊花豆腐」，煮滾後豆腐還會像水母一樣隨波舞動，滿足了視覺和味覺的雙重享受~

綜合野菜盤

▼綜合野菜盤以當季新鮮原型蔬菜為主，這次吃到白菜、萵苣、香菇、水果玉米、胡蘿蔔、番茄、洋蔥、蓮藕等，食材的新鮮度都很夠。

附餐 蕎麥麵/米飯

▼附餐的話推薦可以點蕎麥麵，滑順咕溜的麵體，沾附鹹甜的日式醬汁好好吃~

甜點 金箔芒果奶酪

▼餐後還會送上每日新鮮手作的甜點，綿密細緻的奶酪，頂頭撒上金箔奢華滿分，搭配酸甜的芒果冰沙好解膩。

用餐心得

各位火鍋控絕對要收藏這家，可以說是新竹鍋物天花板的【宗初火鍋 日式鍋物】，從前菜到甜點都能感受到滿滿用心，每一道的口味精緻度都很有水準，新鮮美味度通通看得到也吃得到，只要千元價就能享有海陸盛宴，不得不說這價位真的很可以欸，這家已列入我的回訪清單!

店家資訊

宗初火鍋 日式鍋物

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粉絲團：宗初火鍋 日式鍋物

地址：新竹市北區勝利路239號

電話： 0901-017-117

營業時間：11:30–15:30, 17:30–21:30

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/