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> 圖文創作 > 宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配脆皮窯烤披薩

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配脆皮窯烤披薩

2023-09-03 21:32:49 撒野樂活小村婦 人氣：103
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：82篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 蘇澳鎮

造訪商家：笑ㄟCafe
phone09-3605-5061
place宜蘭縣蘇澳鎮學府路105巷31-6號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

宜蘭又有新的海景咖啡廳囉!!

你還不來 ???

坐落於蘇澳鎮的內埤海灘旁 

這裡也就是最美麗的情人灣

蔚藍海岸與白色浪花譜出戀曲

海天一色，視野無敵

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

【笑ㄟ咖啡】這個名字真可愛，與礁溪著名的【空ㄟ農場】同一個老闆，我們三位地方媽媽帶著小小孩來放風，準備好好來笑ㄟ…(這樣講有點奇怪 哈哈)這裡離港口比較遠，位置在南安國中」旁邊，開車前往到內埤海灘堤防後，還要再往裡面走喔，快要到底的時候就會有指標了，由於剛開幕人車不少，建議把車子停在堤防旁邊的道路上，再步行3分鐘即可。

  笑ㄟ咖啡｜外部環境 

其實我們停好車，就已經被這一片藍色大海給吸引住了，在堤防旁散步了一會兒，先讓涼涼海風吹拂，此刻出門放風的媽媽們無比開心，難得享受這陽光與朗朗晴天，腳步是特別的輕盈~

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

呈現ㄇ形兩層頭的建築，原本是海防崗哨，現在搖身一變為景觀咖啡應，仔細一看，這外牆居然是用回收的木片堆疊砌成，我近看發現上面還有文數字，遠看外牆呈現出咖啡與灰白的層次感，在海邊也格外有一種南洋風情

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

【笑ㄟ咖啡】分成兩種空間，一樓是室內用餐區，二樓則是露天陽傘座位區，一樓其實看不到堤防外面的景色，如果要拍照二樓的景觀最好，不過得考量夏天的熱浪與冬天的東北季風吹襲，這點讓我很猶豫~

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

整棟建築物占地不小，四周沒有太多遮蔽物，僅靠著後面的小山，前面就是堤防與太平洋，環境相當不錯，用餐之餘可以出來散散步

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

一樓餐廳採用大面玻璃門窗，自然的光線通透明亮

 

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  笑ㄟ咖啡｜內部環境 

走進咖啡廳內部，寬敞的走道和桌椅就讓人覺得非常舒服，裡面的裝潢採用大量的棕色木板，並且有一點工業風格的燈飾點綴，牆上的畫作和桌椅的彩繪屬於異國風情，相當有氣氛

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

今天雖然是平日但是遊客也不少，一樓幾乎坐滿，我很喜歡他們的木質大方桌，氣派不擁擠，每一區的座位間隔蠻遠，像我們帶著小小孩前來， 還能擺上三個兒童座椅，舒舒服服的坐著，這裡真的蠻適合家庭及好友們一起來喝咖啡共賞美景

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

空間和桌椅真的好大，喜歡

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

櫃台自助區，餐具和開水自行取用

這裡的服務人員也很親切唷

這裡也是寵物友善餐廳

當天也看到朋友帶著可愛狗狗來呢

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

這裡是上二樓樓梯間的茶水供應區，應該是為了方便讓在露天區的客人不必再跑下樓倒水，不過這裡的樓梯有一點窄，上下樓梯時需要互相讓讓才好通過

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

  笑ㄟ咖啡｜二樓景觀平台 

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

在等待餐點的空檔我們先上二樓參觀，視野真的無敵好，海景第一排的座位區已經坐滿

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

這裡可以盡收山景與海景的美麗風光

一眼望去滿滿的蔚藍與青綠

海浪聲滔滔就像立體環繞音響般震撼

陽光如此耀眼，加上微風栩栩~

來到【笑ㄟ咖啡】整個人都是笑意滿面~

坐擁宜蘭最美的情人海灣，值得一來

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

小樂咩 大概是被美景驚呆了，坐在小角落思索

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

兩個小小孩到景觀平台上超級放得開

走走跳跳，手足舞蹈

跟著享受陽光的下午

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

三個地方媽媽帶著樂咩禾哥

一同來【笑ㄟ】放風，這裡真的蠻紓壓

盡情的開懷的笑也沒有關係

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

  笑ㄟ咖啡｜餐 點 

目前餐點只有義式窯烤披薩咖啡、其他飲品

我們今天點了 田園鮮蔬比薩、海鮮比薩

窯烤披薩一上桌香氣四溢，還沒開吃就已經垂涎三尺

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

田園鮮蔬比薩 滿滿的蔬菜很有誠意

海鮮比薩 鋪上蝦子和小卷，加上洋蔥和濃濃起士，海鮮與起士的搭配就是美味

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

他們的披薩屬於脆皮薄片，香酥程度很夠，餡料香濃餅皮有嚼勁，讓人一片接著一片，不知不覺很快就吃完了耶，但是我們覺得當正餐略顯不足，感覺還有一點餓~ 聽說之後才會有其他的餐點品項供應，那就期待囉!! 我們三位地方媽媽都覺得可以先到蘇澳港吃完正餐，再過來喝咖啡吃點心比較好

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

飲料 榛果拿鐵、莓果氣泡飲、黃金香柚氣泡飲

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

飲料的表現也還可以 

酸酸甜甜的莓果氣泡飲像戀愛般的小清新

是女孩們會喜歡的滋味

金黃色的香柚氣泡飲則是味道清爽

超級適合這炎熱的天氣

加上檸檬片也消暑迷人

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

下是今日餐點費用，三大兩小花費不少耶

可惜還沒有飽足感，呵呵~

所以建議先吃點東西再來

附近好吃的還有 (點我看介紹)

阿芬鮮魚湯廖榮川米糕 〉蘇澳無名蝦餅

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

飯後的堤防散步是一定要來的啦

天氣超級晴朗，小小孩在這裡沒有拘束的奔跑

媽媽們坐在堤防邊談笑風生!!

暫時忘卻繁瑣的家務事，真好

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

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蘇澳的內埤海灘也稱做「情人灣」

因為背山面海，山海相鄰，風景宜人

沙灘細致水質清澈，

小灣恬靜也沒有商業氣息

不但可以遼望太平洋景色，

也是情侶約會聽浪濤的地方，故有所稱 

只不過提醒您 !!

這裡屬於「陡降型的海灘」

看似平靜的海面其實內藏著危險

所以這裡千萬不要下海戲水喔

我們來到情人灣就單純欣賞風景就好 

讓眼睛過過癮~

美景收在眼底，回憶藏在心裡

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】 無敵海景配

 

  笑ㄟ咖啡｜店家資訊 

■ 地址 : 宜蘭縣蘇澳鎮學府路105巷31-6號

■ 電話 : 0936 055 061

■ 營業時間 : 12:00-20:00(一到五)

                   12:00-21:00(六日)

■ 低消一杯飲料或一份餐點

■ 寵物友善

■ FB粉專 笑ㄟCafe 

  笑ㄟ咖啡｜後記 

★目前該餐廳僅提供比薩和飲品、咖啡，店家提到之後會增加品項，如果可以有更多的選擇會更棒

★環境不錯，整個建築的空間感舒適，座位寬敞，讓人有優閒的感覺，比薩與飲品都還算有水準，但覺得價位有一點高

★寵物友善餐廳

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!! 

 

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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