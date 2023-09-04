此食記為花見團子造訪「蒸煮流胡椒豬肚雞鍋」 (造訪日期 : 2022/12)



「蒸煮流胡椒豬肚雞鍋」桃園大園火鍋推薦

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蒸煮流胡椒豬肚雞鍋



地址 : 桃園市大園區菓林路19號

電話 : 03-383-9388

時間 : 11:00-14:30、16:00-23:00 (週四公休)



天氣逐漸變冷，來點熱呼呼的火鍋最能溫暖人心，本次團子來到桃園大園找朋友，適逢用餐時間，由在地有人帶領來到「蒸煮流胡椒豬肚雞鍋」用餐，店家主要販售充滿古早味的胡椒豬肚鍋、還有麻辣鴛鴦鍋，可搭配多種肉品、海鮮，除了單點、也有個人火鍋、並提供多種價位的套餐可供選擇。店家距桃園機場不遠，公車、客運可抵達，也有特約停車場，來店消費滿額可以折抵停車時數，交通很便利。

店內寬敞明亮，仿清水模的壁面搭配紅色磚牆，時尚又簡約，挑高的空間，讓人用餐更加舒適，店內還有一面打卡牆，以藝術造型字寫著「蒸煮流」，也有提供趣味打卡手拿板，歡迎客人來此拍照留念。

餐廳共有2層樓，1樓提供多張4人方桌，也有1個適合多人聚餐的大圓桌，木頭桌子高雅簡約，皮質座椅舒適透氣，團子造訪時，適逢用餐時刻，來訪的人潮持續不間斷。

二樓也有多張4人座位，空間很寬敞，很適合多人聚餐、包場辦活動使用。

另外還有一個大包廂，除了一個大圓桌還有沙發座椅，約可容納10人，讓用餐或是宴客更能保有私密性，大方又體面。

「蒸煮流胡椒豬肚雞鍋」除了招牌的「豬肚雞鍋/豬肚排骨鍋」，有原味及胡椒口味可供選擇，也有販售「麻辣鍋」，「鴛鴦鍋」為豬肚鍋/麻辣鍋的組合 。麻辣鍋跟鴛鴦鍋沒有套餐，以單點人頭計費$130/人，鴛鴦鍋4人(含)以上不收鍋底費，以下需收鍋底費$150/桌，有點麻辣鍋底鴨血及豆腐都可無限量供應。

醬料區採自助式，有醬油、辣椒、沙茶、蔥花蒜末等，還有店家特別推薦的「豆腐乳」，不論是搭配肉品和蔬菜都很適合， 可依個人喜好自行調配屬於自己喜愛醬料。

團子和友人點了「雙人海陸套餐」再加點幾道單品，餐點滿滿一桌，接下來就一一品嚐吧！

胡椒豬肚雞鍋

傳承老闆阿嬤的好手藝的「胡椒豬肚雞鍋」，一上湯就能聞得到淡淡胡椒味，湯頭呈現濃稠乳白色，這鍋鍋底湯頭完全不能小看，裡面可是店家嚴選食材「集大成」，湯頭以蒜頭及胡椒為基底，加入當歸、枸杞、紅棗等中藥材，熬煮8小時以上，再放入烏骨雞、帶骨雞肉以及豬肚，最後再加入蛤蜊提升湯頭鮮甜度，用料豐盛又澎湃，隨便一撈全部都是滿滿的好味道。

店家對自家湯頭很有信心，店員也有特別介紹各項食材享用的順序，1、先喝原味鍋底湯，2、再放入青菜增加甜味，3、再放入海鮮增加湯頭鮮度，4、放入肉片，5、最後放入手工丸，讓用餐不但有儀式感，還能讓鍋底湯頭風味層層疊加。

招牌的「胡椒豬肚雞鍋」高湯濃郁香醇，胡椒味不會過嗆，甘醇帶點辛辣，口感濃郁不死鹹，溫補又暖和。裡面還有Q彈有嚼勁的豬肚，入口沒有內臟的腥味、營養價值極高的烏骨雞和帶骨雞肉，肉質細嫩扎實、蛤蜊飽滿又鮮美，光喝鍋底湯頭就讓團子驚艷不已。

白飯

套餐的「白飯」足足有一大碗，不但可搭配火鍋肉品吃，也可選擇火鍋快吃完前，放入白飯，煮成菁華粥，又是另種美味。

綜合蔬菜盤

「綜合蔬菜盤」裡面有高麗菜、大白菜、白蘿蔔、南瓜、玉米等，為湯頭增添鮮味，吃的到時蔬的滿滿營養，團子特別喜歡白蘿蔔和大白菜，完全吸收高湯的中美味，綿軟又香甜。

海鮮拼盤

「海鮮拼盤」澎湃吸睛！裡面有藍鑽蝦X3、草蝦X3、鯛魚片 、蛤蠣，豐盛海鮮帶來視覺和味覺的雙重饗宴。

店家也很貼心提供一個小鐵網可以煮海鮮，藍鑽蝦緊實Q彈、草蝦鮮嫩脆口、鯛魚片綿軟有彈性、蛤蠣肥美飽滿，多種海鮮讓火鍋更鮮美，大海絕美芬芳在撞擊出不同滋味，讓我們一吃就深深著迷。

黑豬胸腹肉

店家的肉品均是現點現切，「黑豬胸腹肉」足足有十餘片，雪白油花映襯均勻，肥瘦適中。

「黑豬胸腹肉」肉質Q彈緊緻還保有鮮甜，搭配淡淡胡椒香，超級JUICY好吃，讓肉肉控的友人一片接一片，吃得不逸樂乎。

Prime嫩肩牛 (單點)

「Prime嫩肩牛」是人氣聖品！宛如大理石般的油花分佈，將嫩肩牛輕輕涮入高湯幾秒後，即可食用。

肉片鮮嫩多汁，輕咬一口香甜不乾柴 ，搭配不同醬料，更能營造出豐厚的層次口感，吃久了也不覺得膩，是老饕頂級選擇。

手工蟹肉丸 (單點)

「手工蟹肉丸」吃好也吃巧！以新鮮蟹肉和魚漿製成，足足有6顆，熱呼呼的蟹肉丸Q彈緊緻、彈牙有咬勁，大小朋友都喜歡。

臘味煲仔飯 (單點)

另外千萬不要錯過主廚特製料理「臘味煲仔飯」，蒸好的飯拌入店家特製鰻魚醬汁，搭配港式的黑色肝腸及紅色臘腸，為提升口感，店家還在煲仔飯上方放上蛋絲與白芝麻，鮮豔擺盤兼具美觀與美味，顏值100%，最後再以悶煮方式讓飯口感及香氣更加提升，份量不小，約可2~3人分食享用。

悶煮的煲仔飯香氣逼人，不僅白飯晶瑩剔透，蒲燒調味香甜可口，底部還有微焦香脆的鍋巴，紅黑臘腸鹹香有味，蛋絲與白芝麻更是畫龍點睛，團子很推薦是必吃的私房美味！因「臘味煲仔飯」較費工耗時，現場點需等候40分鐘的烹煮時間，建議可提前預訂喔。

吃完火鍋意猶未盡，若湯頭沒喝完，店家也提供湯頭打包，回家後也能自己再加些食材，讓美味延續更溫暖。店內除有單點火鍋外，也有販售個人小火鍋，百餘元就能品嚐到祖傳湯底，獨樂樂吃鍋也過癮。店家也有在招募會員，提供多種的優惠及好康活動。

整體而言，團子覺得「蒸煮流胡椒豬肚雞鍋」很適合個人打牙祭、多人聚餐，過年圍爐也很適合。個人可點小火鍋，多人可點店家優惠套餐組合。店家用料不手軟，湯頭、食材皆為精心挑選製作，價錢合理平價，且不收服務費。除到店內享用外，店家也有與外送平台業者合作，隨時想吃也沒問題。想要來吃點不一樣的火鍋，不妨選擇「蒸煮流胡椒豬肚雞鍋」，熱呼呼火鍋吃下肚，暖心又暖胃。

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