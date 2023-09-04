【美食】「很好漢堡 Hang Out Burger」漢堡、炸雞，樹林漢堡推薦、板橋浮洲漢堡推薦、樹林網美餐廳 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「很好漢堡 Hang Out Burger」 (造訪日期 : 2023/05)
「很好漢堡 Hang Out Burger」漢堡、炸雞
樹林漢堡推薦、板橋浮洲漢堡推薦、樹林網美餐廳
很好漢堡 Hang Out Burger
地址 : 新北市板橋區大觀路三段199號
電話 : 0911 484 455
時間 : 平日(日~四) 中午11:00~晚上12:00 假日(五~六) 中午11:00~凌晨01:00
喜歡吃漢堡的朋友，不是只有連鎖漢堡店可選擇，本次團子與友人來到板橋及樹林的交接處，當地有口皆碑的漢堡店「很好漢堡 Hang Out Burger」用餐。店家主要販售各種美式漢堡及美式炸雞，可以單點和搭配套餐一起品嚐，套餐會附上薯條及飲品，可依自己的喜好進行選擇。可從捷運亞東醫院站，再轉乘藍38、847公車在崑崙里站下車，或是從樹林火車站步行過來都不遠，交通很便利。
店家裝潢充滿特色，門口有一大片的打卡牆，很適合拍網美網帥照，時尚又大器。走進店內寬敞明亮，衛生且安心，因店家菜單有所調整，在牆壁上的的舊菜單還特別以噴漆塗鴉上R.I.P的字樣，展現幽默的美式街頭風。
店家提供2人～4人座位，也有提供多種行動支付，十分便利，給人舒適溫馨用餐環境。還可以看到店家招牌LOGO是一個可愛的胖寶寶是，處處可看見他的身影，也可來這與他拍照打卡，分享吃漢堡炸雞的美好回憶。
店家共有六種漢堡口味，還有炸雞、雞塊，可依自己的喜好進行選擇。漢堡肉可以選擇牛肉、豬肉、雞肉，和豐盛的單點品項，可以單點或者是升級為套餐，套餐包含一杯飲品及薯條。
「很好漢堡 Hang Out Burger」漢堡麵包格外不同，麵包內塗上奶油，一入口就會品嚐到淡淡的奶香，充滿嚼勁鬆軟的口感，麥香十足，可說是團子吃過最好吃的，麵包內層會加入各種餡料，漢堡份量不小，一隻手完全無法掌握，接下來就一一品嚐吧！
很好單牛堡
店家招牌的「很好單牛堡」豐盛吸睛！有生菜、洋蔥、番茄、起司，還有使用100%牛肉手打製成的牛肉排，特殊煎法將肉汁精華緊緊鎖住，份量足足有4OZ，牛入口Q彈緊緻多汁，搭配配料大口咬下，飽足又美味。
BLT輕食豬肉堡
份量十足的「BLT輕食豬肉堡」包含兩片使用台灣豬肉做成的豬肉排，和大片香脆培根，豬肉排入口後軟嫩多汁，還有生菜、洋蔥、番茄、起司，增添食物的層次感和豐富度，各項食材比例掌握精準，交織出多層次的韻味口感，一口咬下，超級過癮。
經典塔塔豬肉堡
「經典塔塔豬肉堡」同樣有兩片豬肉排，搭配生菜、洋蔥、番茄、起士，淋上酸酸甜甜的塔塔醬，增添漢堡的層次感和豐富度，香甜又美味。
東岸辣醬卡啦雞腿堡
「東岸辣醬卡啦雞腿堡」是辣辣控不可錯過的聖品！卡啦雞腿外層酥脆，內裡多汁嫩滑，美國東岸辣醬入口後些許辛辣，辣度有到約中度的等級、但又帶點微甜微酸，辛辣感刺激著舌根與喉嚨， 一吃就上癮。
很好薯條
「很好薯條」是漢堡炸雞最佳良伴！薯條外層炸到金黃酥脆，內裡綿軟，灑上些許鹽巴，鹹香開胃！單吃就好吃，也可沾些蕃茄醬，酸甜更有勁。
咕咕雞塊
「咕咕雞塊」一口吃剛剛好！雞塊口感厚實、酥脆多汁更juicy。雞塊記得沾上店家自製糖醋醬，酸甜柔滑十分對味，大人小朋友都喜歡。
很好炸雞 (會員活動贈送)
「很好炸雞」一吃就上癮！精選雞肉經醃製後油炸，炸雞外皮香嫩酥脆，肉質Q彈緊緻，好吃到停不下來。
蘋果汁 \ 萊姆氣泡水 \ 無糖綠茶 \ 很好奶茶 (左到右)
店家提供多種飲料可供選擇，除了大家喜歡吃漢堡配的可樂、雪碧、檸檬紅茶外，也有蘋果汁、無糖綠茶、萊姆氣泡水可供選擇。值得一提的是店家的很好奶茶及現煮紅茶，都是特別採用黃金比例自製而成，「很好奶茶」香醇滑順，甜度適中，順口超好喝。
店家有推出官方Line，加入會員會有多種優惠好康活動，每個月都會不同，我們今天就贈送了一塊「很好炸雞」。除可來店享用，也可使用Line線上訂餐，省取等候時間。店內還有各種支付工具，便利又環保，也有與外送平台業者合作，隨時想吃美味料理也沒問題。
整體而言，團子覺得「Hang Out Burger」店家用料實在，許多食材、醬料都是特別自製。漢堡口感比較偏向美式餐廳的漢堡，不是一般速食連鎖店的味道，食物道地美味，份量超值、CP值超高！喜歡美式漢堡、美式炸雞的朋友千萬別錯過，「Hang Out Burger」美味吃過就會立刻愛上喔！
菜單
【相關連結】
粉絲團 : https://www.facebook.com/hangoutburgerr/
【花見團子玩耍趣】 關於我
合作或活動邀約，可用Mail與我聯絡
電子郵件 : 2palyerss@gmail.com
花見團子玩耍趣