【美食】「很好漢堡 Hang Out Burger」漢堡、炸雞，樹林漢堡推薦、板橋浮洲漢堡推薦、樹林網美餐廳 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「很好漢堡 Hang Out Burger」 (造訪日期 : 2023/05)



「很好漢堡 Hang Out Burger」漢堡、炸雞

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很好漢堡 Hang Out Burger



地址 : 新北市板橋區大觀路三段199號

電話 : 0911 484 455

時間 : 平日(日~四) 中午11:00~晚上12:00 假日(五~六) 中午11:00~凌晨01:00

喜歡吃漢堡的朋友，不是只有連鎖漢堡店可選擇，本次團子與友人來到板橋及樹林的交接處，當地有口皆碑的漢堡店「很好漢堡 Hang Out Burger」用餐。店家主要販售各種美式漢堡及美式炸雞，可以單點和搭配套餐一起品嚐，套餐會附上薯條及飲品，可依自己的喜好進行選擇。可從捷運亞東醫院站，再轉乘藍38、847公車在崑崙里站下車，或是從樹林火車站步行過來都不遠，交通很便利。

店家裝潢充滿特色，門口有一大片的打卡牆，很適合拍網美網帥照，時尚又大器。走進店內寬敞明亮，衛生且安心，因店家菜單有所調整，在牆壁上的的舊菜單還特別以噴漆塗鴉上R.I.P的字樣，展現幽默的美式街頭風。

店家提供2人～4人座位，也有提供多種行動支付，十分便利，給人舒適溫馨用餐環境。還可以看到店家招牌LOGO是一個可愛的胖寶寶是，處處可看見他的身影，也可來這與他拍照打卡，分享吃漢堡炸雞的美好回憶。

店家共有六種漢堡口味，還有炸雞、雞塊，可依自己的喜好進行選擇。漢堡肉可以選擇牛肉、豬肉、雞肉，和豐盛的單點品項，可以單點或者是升級為套餐，套餐包含一杯飲品及薯條。

「很好漢堡 Hang Out Burger」漢堡麵包格外不同，麵包內塗上奶油，一入口就會品嚐到淡淡的奶香，充滿嚼勁鬆軟的口感，麥香十足，可說是團子吃過最好吃的，麵包內層會加入各種餡料，漢堡份量不小，一隻手完全無法掌握，接下來就一一品嚐吧！

很好單牛堡

店家招牌的「很好單牛堡」豐盛吸睛！有生菜、洋蔥、番茄、起司，還有使用100%牛肉手打製成的牛肉排，特殊煎法將肉汁精華緊緊鎖住，份量足足有4OZ，牛入口Q彈緊緻多汁，搭配配料大口咬下，飽足又美味。

BLT輕食豬肉堡

份量十足的「BLT輕食豬肉堡」包含兩片使用台灣豬肉做成的豬肉排，和大片香脆培根，豬肉排入口後軟嫩多汁，還有生菜、洋蔥、番茄、起司，增添食物的層次感和豐富度，各項食材比例掌握精準，交織出多層次的韻味口感，一口咬下，超級過癮。

經典塔塔豬肉堡

「經典塔塔豬肉堡」同樣有兩片豬肉排，搭配生菜、洋蔥、番茄、起士，淋上酸酸甜甜的塔塔醬，增添漢堡的層次感和豐富度，香甜又美味。