咖啡風林(含菜單)隱身巷弄咖啡廳，輕食.下午茶.三吃特製輕食繽紛盤.精緻蔬食很美味｜宜蘭市咖啡館
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市
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咖啡風林位於宜蘭市隱秘的巷弄間，咖啡廳的氣氛營造的很沉靜舒適。很適合自在放鬆與三五好友聊天品嚐咖啡，特別是這裏的精緻蔬食非常美味，很多材料像是自製白神惠比壽啤酒歐包風味絕佳，加上醬料運用的很棒，不是一般市售的普通醬料，餐點製作非常用心。
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咖啡風林 如何去?
- 地址：宜蘭縣宜蘭市慈安路55巷17號
- 電話：03-9381539
- 營業時間：10:00-18:00 ( 周二公休)
自行開車：Google導航輸入咖啡風林即可到達
停車場：咖啡風林雖無停車場，但附近喜互惠可以購物停車有
咖啡風林 環境介紹
咖啡風林位在宜蘭市慈安路巷弄裡，這一帶真的是住宅區，地點真的很隱秘，但有給人一種”一探秘境”的感覺
還好在路口有顯著的地標，看到這標示再往裏走十幾公尺就到了
咖啡風林的樓下、樓上都是用餐空間，一進來的感覺氣氛沉穩舒適
後來在菜單上看到這裏只接受年滿12歲的入內消費~~這樣的區隔也滿不錯的，至少保有一定的用餐氣氛及品質啊
入口吧台處
這裏使用了小農品牌-四方鮮乳，這款也是頗受好評的乳品
櫥櫃中除了展售自家烘焙的咖啡豆及週邊商品。另外也提供酒品( 喝酒不開車、未成年請勿飲酒)
沒想到這裏還帶有幾分餐酒館的感覺呢
特別值得一提的是，這裏的老板還真不怕你久坐!! 這種椅子坐起來很舒服~~
二樓的空間則是用了另種色調~~有種莫蘭迪色的質感，還滿不錯的
二樓還有另個空間，展示老闆的水晶飾品及賣場空間，如果有興趣，也可以進去看看。
咖啡風林 菜單價位
菜單是可以看出餐廳實力的地方
這裏提供咖啡、飲料外，還有手作甜點、輕食~感覺這菜單滿有料的
我們對於菜單這種小地方，一向滿重視的，這裏雖無圖片展示，但也滿有誠意的用文字敘述餐點內容
咖啡風林 餐點心得
老闆特製輕食繽紛盤
這盤一上桌，心中不禁哇了一下，還真的滿有料的哦
拼盤包含白神惠比壽香料歐包、生菜沙拉、炒蛋、馬鈴薯、鴻禧菇、初炸橄欖油油醋醬以及自製的手工天然香料奶油!!
這個手工天然香料奶油可真的是一絕啊，塗在自製的白神惠比壽啤酒歐包，真的好好吃
這個白神惠比壽啤酒歐包，來頭可不小，製作過程中運用了白神酵母及日本惠比壽啤酒~~才完成了這款特色招牌麵包，
第一片先吃個原味，這麵包外皮帶點微酥脆口感，但內餡軟中帶Q，愈嚼愈香還帶有自然的甘甜，真的好好吃
第二片塗上香料奶油抹醬再享用，會多了香料的香氣與抹醬的奶油香甜味，風味更上一層樓
第三片，可以將所有佐料放在麵包上，一口就可嚐盡這盤的精華，豐富的配料及多層次的口感，真的好滿足
這裏的煙燻鴻禧菇風味十足，加上一旁的自製初榨的橄欖油油醋醬，真的風味十足
哦，對了，這個初榨的橄欖油油醋醬，非常棒。還帶有幾分巴薩米克醋的風味呢，太好吃了
加了帕馬森起司的生菜再淋上油醋醬，真的清爽有味
馬鈴薯處理的也很棒，最後還加上香料更加分
原本也只是單吃，後來加入油醋醬更好吃
冰磚咖啡
這裏是將咖啡、牛奶與糖水，三者分開再自行組合!! 這種的喝法很有DIY 的樂趣
咖啡的部份是以濃縮咖啡製成的大象造型冰磚。
再慢慢加入苗栗四方牧場的鮮奶，份量可以自已拿捏調整，隨著加入份量的不同，風味也會隨之變化
仙姑焗蔬菜
這道仙姑焗蔬菜也非常美味，上頭是焗烤起司，裏面則是杏鮑菇、蘑菇~~~等三種不同的菇類
這道可是會牽絲的哦，奶香白醬香濃可口還帶有淡淡松露味，三種不同的菇類，也帶來豐富的口感
金棗氣泡飲
這杯也是出乎意料的美味，原以為只是一般的金棗氣泡飲，沒想到是5年以上的陳年金棗醬
充份攪拌後，沒想到清爽怡人的氣泡飲，與香醇濃郁的陳年金棗醬，意外的合拍，入口生津，甜而不膩
值得一推哦
咖啡風林 店家資訊
- 電話：03-9381539
- 營業時間：10:00-18:00 ( 周二公休)
- 地址：宜蘭縣宜蘭市慈安路55巷17號
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交通資訊
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