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GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控的你還在禁食月餅嗎? 今年選這顆就對了!

2023-09-04 21:42:32 Yi Hsin Ou 人氣：109
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窩客好文

Yi Hsin Ou

發表篇數：155篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：起士公爵(京站店)
phone06-3035-063
place台北市大同區承德路一段1號B3
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控的你還在禁食飲控的你還在禁食月餅嗎?

今年選這顆就對了!

GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控的你還在禁食

又到了一年一度的月餅節

到了這個節日總是特別焦躁

送禮的焦躁收禮的亦是~

送禮的怕送得不好吃，不送又失禮數

收禮的怕收得太多吃不完又怕肥胖 (怕爆🫠

打開禮盒就像驚喜包!(還是驚嚇?)

GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控的你還在禁食

今年小編選擇的則是這款

起士公爵 推出的中秋暖心甜點系列

起士公爵的蛋糕先前就很喜歡

在這基礎下我更有信心選擇他

 

GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控的你還在禁食

今年推出的心團圓減法禮盒

低醣魔芋經典綠豆椪 低醣魔芋流心芋頭酥

則是同時可以滿足古早及創新的兩種口味

GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控的你還在禁食

講到 『魔芋』 低卡高纖絕對是它瘋迷全球的原因

除了對岸將它做成零嘴下酒菜外

沒想到起士公爵竟然也將它變成月餅

另外還加入 紅石柳萃取 解膩

讓你在團圓吃月餅的同時也能兼顧身材

健康但不好吃還是無用，吃過最準?!

GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控的你還在禁食

🥮低醣魔芋流心芋頭酥

這顆月餅從外皮就加入紅石柳萃取

GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控的你還在禁食

🥮 低醣魔芋流心芋頭酥

微加熱後更可展現出美味，外皮超薄又有層次的酥脆

 

GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控的你還在禁食

🥮 低醣魔芋流心芋頭酥

綿密的芋頭餡帶著淡淡香氣

加入魔芋增添口感及膳食纖維

重點的甜鹹黃金流沙餡更是點金之筆

整體搭配協調真的超級好吃!

GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控的你還在禁食

🥮 低醣魔芋經典綠豆椪

其實小編滿害怕吃綠豆椪的~

一大原因是怕整體口感會非常乾

同樣的酥脆層次外皮包裹芋頭流沙餡

豆沙內餡卻還能保持濕潤不甜膩

並加入魔芋增添口感層次，耐吃不單調!

加熱時的濃濃奶香卻一點沒有油膩感

GI值只有50的月餅你敢信?

即使告別油鹽糖一樣美味好吃!

GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控的你還在禁食

🥮總結~

這次起士公爵推出的中秋禮盒真的不錯

如果有預算真的非常推薦這兩款禮盒

非常符合現代人重質不重量的需求

禮盒包裝好看有質感，內容物好吃數量不過多

完全有達到好吃、精緻美味、低熱量的目標

今年中秋增想添福氣卻不想增福泰的你

就交給起士公爵的減法禮盒吧!

 

🥮購買參考連結~

https://shop.cheeseduke.com.tw/categories/moon-festival-2023

文章標籤

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