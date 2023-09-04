GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控的你還在禁食月餅嗎? 今年選這顆就對了!

飲控的你還在禁食月餅嗎?
今年選這顆就對了!
又到了一年一度的月餅節
到了這個節日總是特別焦躁
送禮的焦躁收禮的亦是~
送禮的怕送得不好吃，不送又失禮數
收禮的怕收得太多吃不完又怕肥胖 (怕爆🫠
打開禮盒就像驚喜包!(還是驚嚇?)
今年小編選擇的則是這款
起士公爵 推出的中秋暖心甜點系列
起士公爵的蛋糕先前就很喜歡
在這基礎下我更有信心選擇他
今年推出的心團圓減法禮盒
低醣魔芋經典綠豆椪 & 低醣魔芋流心芋頭酥
則是同時可以滿足古早及創新的兩種口味
講到 『魔芋』 低卡高纖絕對是它瘋迷全球的原因
除了對岸將它做成零嘴下酒菜外
沒想到起士公爵竟然也將它變成月餅
另外還加入 紅石柳萃取 解膩
讓你在團圓吃月餅的同時也能兼顧身材
健康但不好吃還是無用，吃過最準?!
🥮低醣魔芋流心芋頭酥
這顆月餅從外皮就加入紅石柳萃取
🥮 低醣魔芋流心芋頭酥
微加熱後更可展現出美味，外皮超薄又有層次的酥脆
🥮 低醣魔芋流心芋頭酥
綿密的芋頭餡帶著淡淡香氣
加入魔芋增添口感及膳食纖維
重點的甜鹹黃金流沙餡更是點金之筆
整體搭配協調真的超級好吃!
🥮 低醣魔芋經典綠豆椪
其實小編滿害怕吃綠豆椪的~
一大原因是怕整體口感會非常乾
同樣的酥脆層次外皮包裹芋頭流沙餡
豆沙內餡卻還能保持濕潤不甜膩
並加入魔芋增添口感層次，耐吃不單調!
加熱時的濃濃奶香卻一點沒有油膩感
GI值只有50的月餅你敢信?
即使告別油鹽糖一樣美味好吃!
🥮總結~
這次起士公爵推出的中秋禮盒真的不錯
如果有預算真的非常推薦這兩款禮盒
非常符合現代人重質不重量的需求
禮盒包裝好看有質感，內容物好吃數量不過多
完全有達到好吃、精緻美味、低熱量的目標
今年中秋增想添福氣卻不想增福泰的你
就交給起士公爵的減法禮盒吧!
🥮購買參考連結~
https://shop.cheeseduke.com.tw/categories/moon-festival-2023