西門平價義大利麵，網美打卡義式餐廳，小資族必吃的親民美食 | 【台北 萬華區】帕斯塔義麵所

西門其實隱藏很多高CP值美食，帕斯塔義麵所就是其中一家

之前和朋友聚會時，就是約在這一家

被他超平價的價格嚇了一跳～整個套餐落在300內

在西門町，單點義大利麵居然還有200的價格，絕對是學生、小資族必來的美食餐廳

帕斯塔義麵所 環境

我剛好是晚上來吃的，白天有採光會更美

雖然是晚上，但依然能看出他文青植栽的溫暖風格，是網美們爭相打卡拍照的地方

有一二樓兩層，光是2樓就能容納52人，很適合聚餐或校外教學

義大利麵只有200與250兩種價位，A和B套餐只差在飲料或麵包

價格卻只差20，推薦想吃飽飽的人可以選擇300元的B套餐

週一到週五還釋出限定優惠，主餐+紅茶或奶茶的200元組合，價格真的很甜

商業午餐 👉https://www.facebook.com/pastahouse100/posts/129858950079068

帕斯塔義麵所 餐點

A套餐(主餐＋湯品＋飲料或麵包) NT.280/B套餐(主餐＋湯品＋飲料＋麵包) NT.300 不客觀推薦★★★★★

兩種套餐都會附濃湯和飲品，A套餐是飲料或麵包二選一，B套餐則都有

義大利麵能選擇200元的或加50元的250元口味

當天的濃湯為玉米濃湯，充滿奶香醇厚的味道

麵包有大蒜和奶油餐包的選擇，我個人很愛他們的麵包

大蒜麵包不是那種超厚重的大蒜味，而是淡淡提出香氣的

奶油餐包熱熱吃，可以嚐到裡頭鹹鹹甜甜的奶油香

青醬雞肉 不客觀推薦★★★★★

帕斯塔義麵所的青醬是不會過於強烈的口味

淺輕的青醬融入雞肉肉香，配上附有嚼感的麵條，200元能吃到這個真的很佛～

麻辣牛五花 不客觀推薦★★★★★

麻辣牛五花是我個人超愛的特色口味～當時店員還特別提醒怕會太辣

這道其實一開始吃的時候，辣度是隱隱的在背後襯托

漸漸辣香消散時，停在嘴裡變成微微麻感

會越吃越辣、但豐富的香氣層次十分上癮

芒果啵啵球 不客觀推薦★★★★★

招牌奶茶 不客觀推薦★★★★★

他們的招牌奶茶對我來說偏甜，但是奶香厚濃的類型

芒果啵啵球是很推薦的品項，可爾必思作為基底加入芒果

邊喝邊能吃到一顆顆爆破的芒果粒，口感非常豐富

我覺得他不能說是什麼奢華的義式料理，但卻是大家天天都能享用的平價美食

坐在店內吃十分舒服，親民價格也讓大家沒有壓力

不論小資族、上班族，都能每天來、不傷荷包的高CP值餐點

帕斯塔義麵所( 粉專 ) 地址：台北市萬華區中華路一段100號(捷運西門站) 電話：02 2388 8887 營業時間：週一~週日11:40-22:00 (週五至2230，週六至23點)

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