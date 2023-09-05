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西門平價義大利麵，網美打卡義式餐廳，小資族必吃的親民美食 | 【台北 萬華區】帕斯塔義麵所

2023-09-05 01:25:49 安妮 Anny 人氣：99
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：500篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：帕斯塔義麵所
phone02-2388-8887
place台北市萬華區中華路一段100號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 10.jpeg

西門其實隱藏很多高CP值美食，帕斯塔義麵所就是其中一家

之前和朋友聚會時，就是約在這一家

被他超平價的價格嚇了一跳～整個套餐落在300內

在西門町，單點義大利麵居然還有200的價格，絕對是學生、小資族必來的美食餐廳

 

 

帕斯塔義麵所 環境

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 15.jpg

我剛好是晚上來吃的，白天有採光會更美

 

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 13.jpg

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 14.jpg

雖然是晚上，但依然能看出他文青植栽的溫暖風格，是網美們爭相打卡拍照的地方

有一二樓兩層，光是2樓就能容納52人，很適合聚餐或校外教學

 

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 12.jpg

義大利麵只有200與250兩種價位，A和B套餐只差在飲料或麵包

價格卻只差20，推薦想吃飽飽的人可以選擇300元的B套餐

 

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 商業午餐.jpg

週一到週五還釋出限定優惠，主餐+紅茶或奶茶的200元組合，價格真的很甜

商業午餐 👉https://www.facebook.com/pastahouse100/posts/129858950079068

 

 

帕斯塔義麵所 餐點

A套餐(主餐＋湯品＋飲料或麵包) NT.280/B套餐(主餐＋湯品＋飲料＋麵包) NT.300 不客觀推薦★★★★★

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 4.jpg

兩種套餐都會附濃湯和飲品，A套餐是飲料或麵包二選一，B套餐則都有

義大利麵能選擇200元的或加50元的250元口味

 

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 3.jpg

當天的濃湯為玉米濃湯，充滿奶香醇厚的味道

 

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 2.jpg

麵包有大蒜和奶油餐包的選擇，我個人很愛他們的麵包

大蒜麵包不是那種超厚重的大蒜味，而是淡淡提出香氣的

奶油餐包熱熱吃，可以嚐到裡頭鹹鹹甜甜的奶油香

 

 

青醬雞肉 不客觀推薦★★★★★

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 6.jpg

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 9.jpg

帕斯塔義麵所的青醬是不會過於強烈的口味

淺輕的青醬融入雞肉肉香，配上附有嚼感的麵條，200元能吃到這個真的很佛～

 

 

麻辣牛五花 不客觀推薦★★★★★

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 5.jpg

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 8.jpg

麻辣牛五花是我個人超愛的特色口味～當時店員還特別提醒怕會太辣

這道其實一開始吃的時候，辣度是隱隱的在背後襯托

漸漸辣香消散時，停在嘴裡變成微微麻感

會越吃越辣、但豐富的香氣層次十分上癮

 

 

芒果啵啵球 不客觀推薦★★★★★

招牌奶茶 不客觀推薦★★★★★

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 1.jpg

他們的招牌奶茶對我來說偏甜，但是奶香厚濃的類型

芒果啵啵球是很推薦的品項，可爾必思作為基底加入芒果

邊喝邊能吃到一顆顆爆破的芒果粒，口感非常豐富

 

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 7.jpg

台北 萬華區 帕斯塔義麵所 西門平價 義大利麵 11.jpeg

我覺得他不能說是什麼奢華的義式料理，但卻是大家天天都能享用的平價美食

坐在店內吃十分舒服，親民價格也讓大家沒有壓力

不論小資族、上班族，都能每天來、不傷荷包的高CP值餐點

 

 

帕斯塔義麵所(粉專)

地址：台北市萬華區中華路一段100號(捷運西門站)

電話：02 2388 8887

營業時間：週一~週日11:40-22:00 (週五至2230，週六至23點)

文章標籤

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