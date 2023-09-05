[林口火鍋] 超人氣排隊名店「狂一鍋 台式火鍋」不限時吃到飽 中午限定鍋物只要299元！

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林口的朋友有福了！狂一鍋林口昕境店 宵夜場竟然只要299元吃到飽！ 外國友人來台必吃的台式火鍋，樂多多集團旗下爆紅名店「狂一鍋台式火鍋」，幾乎零負評的好口碑，超狂CP值在網路上直接被推爆，只要299元就能開鍋吃到飽，而且不限時，新鮮蔬食、鍋物、飲料、霜淇淋等無限享用，還有專人為你桌邊爆炒噴火秀，將台式小吃變成火鍋湯底，大推燒酒烏骨雞、排骨酥、剝皮辣椒鍋，一吃就愛上它了呀！

台北火鍋店推薦

狂一鍋 林口昕境店｜店內環境介紹

狂一鍋林口昕境店位於林口昕境廣場的三樓，用餐空間十分寬敞，沉穩的木質色調混搭著活耀的綠色系，給人一種復古的感覺，不愧是台式火鍋專家，連用餐環境都很有氛圍感。因為生意太好，僅接受現場客不能訂位，用餐時間建議提前去排隊，才不用等太久喔！

狂一鍋台式火鍋全台已有14間分店，各縣市都能吃到老饕推爆的台式火鍋，每間店都很有特色，而且平日中午、宵夜時段限定，只要299元就能吃到飽，真的太划算了喔！

店裡面好復古，用餐環境真的很舒服～

用餐時間人就是這麼多，總是坐滿滿的～

狂一鍋 林口昕境店｜蔬食自助吧吃到飽

你有聽過吃到飽不限時的嗎？！狂一鍋吃到飽最便宜只要299元，而且還不限時！

自助吧很豐盛，有當季翠綠青蔬、菇類、豆腐、多樣性的火鍋料等食材，通通無限吃到飽，收服了廣大食客的味蕾，其中，讓我一口銷魂的虱目魚漿，一次吃5-6顆完全沒問題。

現場提供飲品自助區，飲料也是很復古，滿滿台味喝出台灣在地的好味道，有芭樂汁、薏仁水、烏龍茶，還有傳統經典的冬瓜茶，也有無糖綠茶等可選擇，更有大人小孩都愛、甜蜜度破表的霜淇淋喔！

狂一鍋 林口昕境店｜必吃餐點推薦

狂一鍋湯底的選擇很多元，多達十幾種的火鍋精隨湯底，不管哪一款都能滿足我的高期待，最特別的是這些湯底大部分都會有專人到桌邊現場爆炒，讓鍋物有爆炒的鑊氣，以炙烈的煙火氣和焦香味，帶出香氣四溢，鍋氣十足的好湯蘊，色、香、味、口感都很讚。

燒酒烏骨雞蛤蜊鍋

必點必點必點！各位酒精控別錯過！

狂一鍋爆炒系列新品上市「燒酒烏骨雞蛤蜊鍋」，主打真材實料的新鍋登場，鍋裡有烏骨雞、蛤蜊、中藥材、米酒一罐，你沒看錯，真的是全部都加酒，不加水、湯的燒酒雞，超猛呀！！！

（溫馨小提醒：酒後不開車，安全有保障！）

爆炒之前服務人員會先詢問「米酒要全加或加半罐」，可視個人喜好做選擇，熱愛燒酒雞的我，當然選擇要全加，來個全酒燒酒雞，火焰燃燒過程約兩分鐘左右才將酒精蒸發。

（溫馨小提醒：酒後不開車，安全有保障！)

湯底有沒有用心做，喝湯頭就知道，好喝的鍋底湯韻，不膩口不死鹹是基本，湯頭清澈不油膩是加分。這鍋饕客級的美味，光聞這濃濃酒氣香氣、透亮的湯色，口水就已經止不住了，狂一鍋真的不怕你喝，直接一罐米酒超濃郁鍋地上桌！

剝皮辣椒鍋

除了新品之外，推薦妳們我每次吃狂一鍋必點的「剝皮辣椒鍋」，讓湯控的我完全無法抗拒的好味道，每次都會喝好幾碗湯，剝皮辣椒跟雞湯的神仙組合，這溫補入喉回甘的美味，口味清爽鮮甜還帶有回甘餘味，裡面是一整隻雞腿喔！

湯頭非常鮮甜，經典的台式滋味變身時尚台魂甘醇湯蘊，烹煮時間越長湯頭越甜，適合涮肉片享用，涮肉之前可以先加入蔬菜熬煮，這時候湯頭會更加鮮甜！

翼板牛

狂一鍋的肉品表現真的很棒喔！粉粉嫩嫩的肉盤擺盤相當用心，板腱牛的的油花分布好美，特色是有許多筋絡及油花，吃起來軟嫩適中，清涮幾下，鮮甜的肉汁、Q彈的咀嚼感以及勻稱的油脂，驚豔的美味。

雪花牛

現切完美厚度的雪花牛，凸顯了雪花牛的鮮嫩與牛肉香氣，而且入口肥肉吃起來好軟嫩，肉質鮮嫩不油膩，是我最愛的肉片選項之一。

紅吱吱魷魚

店內熱門品項「紅吱吱魷魚」，以紅糟醃製的魷魚，現炸麵衣酥香薄脆，入口新鮮彈牙，香酥的口感帶點魷魚的嚼勁，加上獨特香氣的九層塔提味，整體酥脆清爽不油膩，口感超級棒👍

我超推他們家的炸物，每一道都超好吃，除了紅吱吱魷魚，招牌排骨酥也是不能錯過的品項！狂一鍋根本是被火鍋耽誤的炸物店！

主食也都是吃到飽，有白飯、王子麵、關廟麵、冬粉、米粉、鍋燒意麵，種類超多完全不怕客人吃，每次來用餐都吃超級飽，真的CP值好高！

最後飯後當然要吃甜點，狂一鍋有霜淇淋機，都是當季熱門的口味，像我們今天吃到的是「西瓜牛奶霜淇淋」，小孩一定超愛！

大家趕緊找找家裡附近的狂一鍋 台式火鍋，去吃好吃的燒酒烏骨雞鍋，各縣市都有分店，加入「樂多多會員」還會贈送新會員「軟嫩雞腿or活力梅花豬」，用餐還能集點送好禮喔！

狂一鍋 林口昕境店｜店家資訊