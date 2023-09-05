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【小巨蛋美食】馥境 nearby - 龍蝦牛排烤肋排一次滿足！超值商業午晚餐，台北約會、聚餐高級西餐推薦

2023-09-05 12:59:57 橘子亂說話 人氣：110
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窩客好文

橘子亂說話

發表篇數：363篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：馥境排餐 Nearby
place台北市松山區八德路二段447號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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小巨蛋美食馥境nearby 龍蝦牛排烤肋排 商業午晚餐 聚餐約會節慶慶生推薦

馥境 nearby - 小巨蛋美食

今天跟大家介紹一間位於台北小巨蛋附近的高級西餐廳「馥境 nearby」，馥境主打龍蝦、牛排、烤肋排、烤雞等料理，套餐從前菜、湯、主餐、甜點，樣樣精緻美味，除此之外，馥境還為不想吃太飽的人推出商業午晚餐，不用千元就能享主餐搭配沙拉，如果今天是要來餐廳慶生、慶祝週年等活動，餐廳還可以為你特別裝飾座位區並且提供慶祝小卡，超級貼心！推薦約會、聚餐可以來馥境享受美食和服務喔！

餐廳環境

馥境用餐環境非常寬敞，是經典的西餐裝潢，採用很多大理石元素，桌椅也是簡單典雅，整體色調沈穩，讓人用餐時有著舒適寧靜的感受。

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▼ 剛好遇到下一組客人正要慶祝10週年紀念！馥境有提供節慶、慶生等氣球裝飾，可以事先與餐廳聯繫，給對方一個小驚喜🎁

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▼ 除了裝飾，還有提供慶祝小卡片，讓你可以寫下想對對方說的話，每一張卡片都是手工做出來的喔！超級用心❤️

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菜單

商業午餐晚餐 0819(1).jpg

 

商業午餐晚餐 0819 (2).jpg

商業午餐晚餐 0819 (3).jpg

商業午餐晚餐 0819 (4).jpg

馥境套餐 (1).jpg

美國Prime頭菲力牛排 7oz $980

菲力取自頭段的肉，雖然外型比較不好看，不過肉質依然是Prime等級的，五分熟的菲力肉質最為鮮嫩，沾一點海鹽並細細咀嚼，牛排肉香四溢，絕對是老饕最愛！一旁的配菜也令我滿驚豔的，鹹蛋黃配搭杏鮑菇，濃郁蛋香讓杏鮑菇香氣更為豐富，其他還有甜玉米配搭紅椒以及時蔬。

💡馥境週一至週五有推出商業午晚餐，主餐配搭小沙拉以及飲品，價格較為套餐親民，很推薦給只想吃主餐、食量不太大的朋友們。

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▼ 配搭牛排醬，味道也不會完全被醬汁搶走，也讓口味更多變化

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波士頓活龍蝦寬扁麵 $1180

龍蝦是從波士頓活體冷藏空運來台，所以你吃到的是最新鮮的波士頓龍蝦，不管是蝦身還是蝦螯的肉，輕輕一拉就能從蝦殼分離出來，肉質Q彈鮮甜，一口麵一口龍蝦，吃起來超滿足！

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▼ 寬扁麵口感偏硬，吃起來帶有一點嚼勁，是我最喜歡的麵體，配搭起司粉和醬汁就滿美味的！

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馥境秘製慢烤豬肋排 $690

美式餐廳必點的品項就是烤豬肋排，在馥境也是招牌料理之一，肋排外表塗著一層甜甜的烤醬，肉質不柴而且肉量也算滿多的，直接用手扒開，簡單骨肉分離，大口吃肉的感覺就是這樣！吃完還吮指回味～

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烤半雞襯北海道生食級干貝*1 大蝦*1 單人套餐 $1080

馥境套餐有餐前麵包、沙拉、前菜、湯品、主菜、甜點及飲品

▼ 軟法外表烤的脆脆的，裡面蓬鬆，吃起來很有纖維感還有麵包香，是你等待主餐來臨前的充飢小幫手！

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▼ 季節田園沙拉可以搭配凱撒或和風醬，吃得到葡萄乾、玉米筍、小番茄等沙拉，上方還有撒一點起司，吃完整個超開胃！

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▼ 前菜 - 櫛瓜小鮑魚佐柴魚凍

鮑魚口感彈牙，配搭下方的柴魚凍濃郁柴魚鹹鮮味以及酸爽的醬汁，味覺層次上非常豐富！

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▼ 前菜 - 茴香蝦餅佐雙薯

蝦餅扎實有彈性且蝦味十足，與小黃瓜搭配，中心夾著紫薯沙拉，吃起來很清爽還有三種口感變化，是一道滿有創意的前菜組合。

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湯品

湯品有濃湯、清湯兩種，吃西餐我比較喜歡選擇濃湯，當日濃湯是南瓜濃湯，濃郁湯瓜香氣帶一點奶香，經典又好喝。

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烤半雞襯北海道生食級干貝*1 大蝦*1

半雞的皮烤的金黃油亮，肉質鮮嫩又充滿雞汁，吃一口整個愛不釋手，沾一點泰式沾醬清新酸甜的口感讓雞肉味道更為豐富，除了主角嫩雞外，還有北海道生食級大干貝，表面煎的微焦，裡面依然甘甜，吃完還想再吃！大蝦肉質緊實新鮮有彈性，鮮甜又好吃，一個主餐可以吃到三種美食，真是太幸福了！

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套餐飲品

拿鐵送上來時還有咖啡與奶的漸層色，喝起來中規中矩，夏日風情氣泡飲是柚香風味、氣泡感十足，酸甜清爽的感覺超解膩！

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套餐甜點

甜點我們選了蛋糕和芒果奶酪，蛋糕的做法比較像提拉米蘇，濃郁咖啡香氣及大量的可可粉撒在蛋糕體上，吃起來鬆軟不過少了酒香，整體不甜膩，配搭美式、拿鐵滿適合的！

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▼ 奶酪本身奶香滿濃郁的，質地絲滑，甜份主要是在上方的酸甜芒果果粒，兩者相容達到完美的平衡，作為套餐收尾再適合不過！

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馥境 nearby 商家資訊

營業時間: 11:30–14:00、17:30–21:00

聯絡方式: 0227715881

Facebook: https://www.facebook.com/Nearby447 

網站: link

地址: 105台北市松山區八德路二段447號 (小巨蛋旁)


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我很喜歡美食，希望可以分享自己的食記，藉由照片或文字來形容餐點，挖掘台灣隱藏於街道巷弄內的店家，和大家一起討論最新資訊！

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