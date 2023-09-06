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（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強美式漢堡推薦！必吃7盎司超人氣極牛漢堡排！府中美食，捷運府中站1分鐘就到～林斯漢堡菜單

2023-09-06 09:59:10 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：103
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1343篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Lins Burger林斯漢堡美式餐廳
phone02-2966-5652
place新北市板橋區東門街30-2號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

板橋知名漢堡店Lins Burger林斯漢堡美式餐廳，在地深耕多年，累積大批鐵粉～捷運府中站一分鐘就到，大樓就有地下停車場，交通很方便！

不只漢堡超級好吃，三明治、熱狗堡、炸物、飲品，我通通都喜歡👍漢堡排一定要升級極厚牛，重達7盎司紐澳純牛肉排，依黃金比例，手打現拍，滿滿肉汁超級喜歡～

搭配手工牛奶麵包、新鮮生菜及特調醬料，一吃就愛上！這次點培根起司牛肉堡 ，漢堡排+培根吃起來更滿足，肉肉控必點好滋味不可錯過～

美式潛艇熱狗堡，超大根熱狗咬起來好juicy，彈牙口感吃起來好幸福唷！熔岩花生雞腿三明治，卡拉雞腿排香辣開胃，吃得到花生顆粒實在花生醬！

升級套餐還附上薯條、麥克雞塊、飲品，更加澎湃吃起來有夠過癮～現點現炸香噴噴炸物，海陸大拼盤5種好料一次吃個夠，樣樣都是美味～

轟炸雞腿棒🍗，外酥內嫩雞肉會噴汁；檸檬雞柳條清爽不油膩，檸檬香氣我很喜歡～

一口漢堡美食、一口冰涼飲品，吃起來相當滿足～林斯漢堡不只內用超美味，外帶或外送也超方便，包裝盒透氣孔設計，漢堡麵包不怕悶住影響口感，

愛吃漢堡的您千萬別錯過林斯，在各大外送平台都拿下最佳餐廳，搭捷運來府中站吃也值得唷！

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

捷運府中站出來1分鐘，就抵達林斯漢堡板橋店，地點真的很好找，醒目的招牌，路過很難不注意到~趕快享受專屬於我的漢堡囉！

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

板橋知名漢堡外觀相當前衛，運用霓虹燈點綴，閃閃發光相當吸睛，老闆也與在地學生社團合作，提供海報空間讓學生宣傳活動～就是這樣的在地化，才能獲得滿滿板橋人的超高好評～

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

我特別挑選下午兩點半非正餐時間前往，避開用餐尖峰人潮，我能仔細拍照、慢慢品嚐林斯漢堡的美妙滋味～

店內空間不大但小巧精緻，除了內用座位還有戶外桌椅，不少客人也會選擇外送平台或外帶在家享用，在各大外送平台都拿下最佳餐廳的肯定

包裝盒挑高的設計，上頭有透氣孔，漢堡麵包不會因悶住而影響口感，外帶的滋味跟店內享用的一樣好吃！

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

店內裝潢相當美式吸引人，黃色霓虹燈漢堡招牌，相當明亮吸睛～店內前衛燈管上寫著「 LIVE TO EAT 」活著就是要吃的態度~先忘掉平日惱人的生活煩惱，快來大口吃堡吧！

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

林斯漢堡板橋店交通

除了上述捷運府中站一分鐘，超多公車都有到這邊，交通可以說是四通八達；開車族也不用擔心，只要是吃漢堡的客人，

停在餐廳大樓地下停車場每小時只要半價20元(大昌證券大樓)，對面也有板橋農會的地下停車場一小時收費則是60元~

開車來吃漢堡也不傷荷包，還可以去附近逛府中商圈、府中十五看電影、南雅夜市晃晃，規劃來趟板橋小旅行~

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

林斯漢堡美式餐廳板橋府中店菜單

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

選好餐點請先到櫃台付現，店員會協助送餐到座位上，低消只要150元，以這地點來說真的好佛心~

林斯漢堡店內空間利用得超好，自助區手套、衛生紙、醬料，需要甚麼都可以自由取用唷！

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

餐點擺得滿滿一桌，現點現做格外美味，漢堡、熱狗堡、三明治、炸物、飲品通通一次吃個夠～光聞到香氣口水就流個不停，話不多說趕快開吃～

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

培根起司牛肉堡 極厚牛加$30 套餐$250 單點$170

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

林斯漢堡的漢堡肉排超美味，一定要＋３０元升級極厚牛，漢堡排重達七盎司，一口咬下湧出滿滿肉汁，吃過一次就回不去了！

再加上彈牙培根、香濃起司、譜出多層次的口感，滿口肉汁在口中爆開，是漢堡控必點的好滋味～

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

漢堡使用手工牛奶麵包、搭配新鮮生菜及特調的BBQ醬，罪惡的美味，吃完一大顆漢堡真的超滿足！

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

套餐附薯條、雞塊、任選$50飲料（可補差價）

只要加80元就可以升級套餐，多了一杯飲料及薯條雞塊，可以吃得更加澎湃~套餐一大份吃得超撐，飽到連晚餐也省下來了

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

美式潛艇熱狗堡　套餐$200 單點$120

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

林斯漢堡板橋店才吃得到的熱狗堡，超大根多汁熱狗彈牙扎實，上頭淋上芥末醬及番茄醬，口感相當有層次~

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

一次一大口咬下，潛艇堡麵包Q彈不會乾乾的，吃起來很紮實相當有咬勁，我頭一次吃到這麼好吃的潛艇堡，來林斯漢堡報到準沒錯~

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

熔岩花生雞腿三明治　套餐$210 單點$130

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

炸到外酥內嫩的卡拉雞腿排，香辣夠味~上頭淋上吃得到顆粒的熔岩花生醬，濃郁且香氣十足，口中充滿花生的香味~

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

一大口咬下，一層一層非常有口感，爽脆的生菜跟新鮮的番茄增添清爽感，這款花生醬真的太讚了，讓三明治吃起來不會乾乾的，香辣開胃一吃就欲罷不能~

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

海陸大拼盤$260　薯條、雞塊、洋蔥圈、鱈魚條、雞翅

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

吃飽想來林斯坐坐閒聊，推薦可以點炸物搭配飲料，份量恰到好處，不怕會吃得太飽~海陸大拼盤5種美味炸物一次滿足！

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

美式脆薯條、無敵雞塊、經典洋蔥圈、Ｑ彈鱈魚條、紐澳良雞翅，不但擺盤漂亮，炸得火候也恰到好處，再淋上點檸檬佐汁，清爽解油膩，實在太棒了，五款炸物我都好喜歡~

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

轟炸雞腿棒🍗$60

還有超大一支炸雞腿，外皮卡滋酥脆，一剝開就流出雞肉湯汁，Ｑ彈的細緻肉質，充滿邪惡的好滋味，只賣６０元銅板價，省錢王推薦一定要點

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

紐奧良雞翅 小份3支 $80 、大份5支$130

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

紐澳良雞翅獨特的醃料，鹹中帶甜，肉質超級入味，飽滿多汁口感，好吃到連骨頭都要啃得很乾淨，加上檸檬更加開胃，是不亞於漢堡的熱賣品項

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

檸檬雞柳條一份$80（5條）

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

外酥內嫩的檸檬雞柳條，檸檬香氣十足，帶點微微酸度，越吃越開胃，擠上新鮮檸檬汁，清爽口感，讓人食指大動～

夏天不在怕食慾不振了～來份檸檬雞柳條當開胃點心準沒錯！

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

沖繩奶茶$50

香濃順口的沖繩奶茶，細緻滑順的絲滑感，古溜古溜相當好入喉～奶茶搭配漢堡或炸物意外的速配，銅板價格５０元就喝得到正宗沖繩黑糖的好滋味~

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

英式紅茶$50

紅茶相當濃御，褐色的茶汁韻味十足，搭配新鮮檸檬增添酸度，喝起來頗爽口，微微甜度搭配林斯美食剛剛好

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

蜂蜜檸檬$60

酸甜開胃的蜂蜜檸檬，可以潤化呼吸道，是相當養生的飲品選擇，同時又能刺激食慾，

推薦吃林斯漢堡要升級套餐，挑選一杯喜歡的飲品，讓漢堡吃起來更好吃唷！

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

林斯漢堡美式餐廳Lin's Burger 板橋府中店 5大特色

1.板橋知名漢堡店Lins Burger林斯漢堡美式餐廳，在地深耕多年，累積大批鐵粉～！捷運府中站一分鐘就到，大樓就有地下停車場，交通很方便！不只漢堡超級好吃，三明治、熱狗堡、炸物、飲品，我通通都喜歡👍

2.漢堡排超級大塊，一定要升級極厚牛，重達7盎司紐澳純牛肉排，依黃金比例，手打現拍，滿滿肉汁超級喜歡～搭配手工牛奶麵包、新鮮生菜及特調醬料，一吃就愛上！這次點培根起司牛肉堡 ，漢堡排+培根吃起來更滿足，肉肉控必點好滋味不可錯過～

3. 美式潛艇熱狗堡，超大根熱狗咬起來好juicy，彈牙口感吃起來好幸福唷！熔岩花生雞腿三明治，卡拉雞腿排香辣開胃，吃得到花生顆粒的實在花生醬，罪惡好滋味真的好幸福！升級套餐還附上薯條、麥克雞塊、飲品，更加澎湃吃起來有夠過癮～

4. 現點現炸香噴噴炸物，海陸大拼盤5種好料一次吃個夠，酥脆薯條、無敵雞塊、卡滋洋蔥圈、Q彈鱈魚條、超好吃紐奧良雞翅，樣樣都是美味～轟炸雞腿棒🍗，外酥內嫩雞肉會噴汁；檸檬雞柳條清爽不油膩，檸檬香氣我很喜歡～

5.一口漢堡美食、一口冰涼飲品，吃起來相當滿足～林斯漢堡不只內用超美味，外帶或外送也超方便，包裝盒透氣孔設計，漢堡麵包不怕悶住影響口感，愛吃漢堡的您千萬別錯過林斯，在各大外送平台都拿下最佳餐廳，搭捷運來吃也值得唷！

（板橋美食）Lins Burger林斯漢堡美式餐廳～板橋最強

店家資訊　林斯漢堡美式餐廳Lin's Burger 板橋府中店
🏠地址: 新北市板橋區東門街30-2號1號之56(大昌證券大樓)
🚌交通: 捷運府中站1分鐘/停車-大昌證券大樓地下停車場、左側板橋農會停車場
☎️電話: (02)2966-5652
⏰時間: 1130-2100
😪公休: 無休
💲消費: 只收現金、外送平台
💬粉專: https://www.facebook.com/LinsBurger
💬原文: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406599477


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店家資訊　林斯漢堡美式餐廳Lin's Burger  台北信義店 
🏠地址: 台北市信義區和平東路三段173號
🚌交通: 捷運六張犁站1分鐘/停車-嘉興公園地下停車場
☎️電話: (02)2732-0688
⏰時間: 1130-2100
😪公休: 無休
💲消費: 現金、外送平台
💬粉專: https://www.facebook.com/LinsBurger2
💬原文: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406599477


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