2023東京自由行-新宿單點式燒肉-和牛焼肉 やくにく

到日本就是要吃燒肉

想要款待自己當然吃和牛燒肉

這次也不選吃到飽想來吃好吃巧就好

最後選擇幾乎只有日本顧客的和牛焼肉 やくにく

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

（以上主題都可以點選後快速跳轉喔）

交通位置=>

和牛焼肉 やくにく就位於新宿車站附近

旁邊更近的大眾運輸是新宿三丁目站

對面的大地標就是紀伊國屋書店

搭乘電梯到九樓的就是接待櫃檯

因為是平常的中午來吃就沒有先訂位

如果是晚上或是宵夜時段就請務必訂位啦！

一開始入座就可以看到杯墊上直接告知招牌

就是要來吃和牛啊～～～

因為要尊重日本人本身文化所以內裝就沒有多拍

不過可以強調的是每一桌都有隔板等隔開

也不會有太多煙讓人覺得不舒服

接下來就看看菜單吧！

這裡有分菜單以及飲料單

然後當然也就有比較超值的商業午餐

最便宜從3000日圓就可以吃到套餐

我們今天是吃4500日圓的

沒有中文菜單就當來感受待開發店家吧！

燒烤的方式是瓦斯爐加上炭火

比較特別的就是將碳燒紅後就會將瓦斯關掉

這樣的炭烤味更加純粹

醬料中最特別的是直接給一塊岩鹽

味道吃起來超級特別的

味道喜歡較重就多拍幾下就可以

肉品全部都在冷凍櫃中

品質就是看得見

一開始每人會有一份沙拉

裡面是用油醋加上起司的方式

還有少見的無花果

一開始的青蔬讓人開胃

然後上的可是生牛肉啊～

裡面搭配的可是海膽，酪梨以及生干貝

換個角度更可以看到牛肉的品質

加上醬汁後真的可以感覺到款待

牛肉入口即化又不會有額外不適的肉味

加上山珍海味的配合

各種食材的甘甜有所不同但也相得益彰

接下來重點的肉就上桌啦

牛舌是用厚切的

上方的肉就是比較一般的

是為了之後和牛上桌的鋪墊啊！

一開始當然就要來吃厚切牛舌

烤完後就這樣放在岩鹽上

用肉的溫度去融化

吃起來真的就是肉品質的對決

這一道則是溫泉蛋的馬鈴薯沙拉

蛋黃的濃郁讓味道都能徹底融合

接下來和牛就上桌啦

總共會有四種和牛

上面都會有相對的名稱

日文看不懂也沒關係

還有圖示告訴你是在牛的哪個部位取下來的

上方有芥末做另外的搭配

可以看得到肉都是有厚度的

想要用檸檬配合的話也是有喔

接下來就是類似牛排有厚度的肉片喔

這時可以選擇一下熟度

這樣外表熟了裡面柔嫩是我最喜歡的熟度

內裡還透出一點點的肉色

這樣的熟度吃起來根本像好吃的壽司

牙齒輕咬就可以直接咬斷

是含在口中品嚐而不是費力咀嚼

中間竟然還真的上了和牛壽司

光從側面就可以看到油花的分佈超級美

另外還有這樣的牛骨清湯

不過調味稍重

有點喝不懂

最後竟然還有甜點喔！

雪糕加上芒果醬以及櫻桃醬

單吃或是沾醬都非常適合

讓整餐吃下來非常的滿足

要下結論了喔！

這一餐從開胃菜兩道，到各式肉品

牛肉的各種吃法，最後還有甜點

可以說是非常的滿足

以午間套餐的價格來說也很划算

是想要吃好不吃飽或是食量少的人的好選擇

店家基本資料=>

地址 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目２６−14 新宿ミニムI 9F

電話 ：+81-363-800-025

營業時間 ：11:00~21:00(每天）

午間套餐最後點餐時間為14:30

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