京都邊賞櫻邊吃壽喜燒最強餐廳找到了！圓山公園A5和牛壽喜燒60分鐘吃到飽只要2800日圓。

賞櫻的季節在京都吃飯也是一種享受，京都圓山公園裡的壽喜燒專賣店推出吃到飽，在露天座位看著美麗的櫻花、吃著美味和牛，也太幸福了。

誰說在京都賞櫻一定要坐在樹下人擠人！位於圓山公園內的壽喜燒專門店「壽喜燒十二天 京都」提供露天座位，讓你直接面對盛開的櫻花，邊賞櫻邊享用壽喜燒御膳。午餐只要2,800日圓起，甚至60分鐘壽喜燒吃到飽只要9,900日圓喔！

京都賞櫻新玩法：圓山公園裡的壽喜燒

京都圓山公園緊鄰八坂神社，被指定為日本的國家名勝，也是京都最具代表性的賞櫻景點。「壽喜燒十二天 京都」就位在圓山公園中，由傳統建築「京町家」改裝而成，店內為挑高天花板，露臺更是採用開放式設計，可直接面對美景。店內設有一般座位、吧台座位，以及直接面向公園的露台座位。

▲壽喜燒十二天 京都位在圓山公園中，由傳統建築京町家改裝而成，露臺採用開放式設計可直接面對美景。





京都賞櫻絕美座位：推薦露臺座位

露臺座位是「壽喜燒十二天 京都」的特等席。白天的時候，你可以享受櫻花、綠地和藍天，傍晚起則能夠在燈光映照下，感受京都夜櫻的另一番風情。2026年3月20日起，「壽喜燒十二天 京都」將開始提供春季午餐，提供便當風格的御膳套餐，以及60分鐘壽喜燒吃到飽方案。壽喜燒御膳2,800日圓、選壽喜燒御膳4,800日圓、自家製漢堡排御膳2,800日圓。價位稍高的本日特選牛排御膳價格為6,800日圓、十二天京都御膳7,700日圓、壽喜燒60分鐘吃到飽9,900日圓。如果你選擇御膳，就附紅味噌湯與小菜。壽喜燒吃到飽則附前菜、白飯、紅味噌湯與醃菜。以上價格皆已經含稅！可以邊賞櫻邊大啖日式壽喜燒，這價格真的很划算！

▲店裡今年開始提供春季午餐及60分鐘壽喜燒吃到飽方案。

▲露臺座位是壽喜燒十二天 京都的特等席，白天可以享受櫻花，傍晚感受京都夜櫻的另一種風情。





壽喜燒十二天 京都資訊

地址：京都府京都市東山區八坂鳥居前東入圓山町609

營業時間：午餐11：00～15：00（L.O. 14：00）、晚餐15：00～22：00（L.O. 21：00）

公休日：不定休

座位數：62席（店內42席／露台20席）

交通方式：京阪祇園四條站步行約10分鐘；京都市營地下鐵東山站步行約10分鐘

官方網站







日本賞櫻玩法

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