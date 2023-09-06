米炭火燒肉小酒館竹北店 $98元起吃日式燒肉，月初、月底都能顧荷包輕鬆吃！壽星送龍蝦！有誰剛好生日可以去試試看?

米炭火燒肉小酒館來竹北插旗我居然現在才知道！平實的價格就能吃到相當水準的牛肉，讓米炭火燒肉小酒館在新北燒肉界小有名氣；竹北店帶著一點SPORT風的餐酒氛圍，在日式血統的燒肉又多些美式的熱情，享用燒肉的同時能夠看看MV、聽聽歌，還會不時來桌邊燒肉教學，是下班之餘放鬆的好去處喔~

米炭火燒肉小酒館竹北店

電話 : 036685268

地址 : 新竹縣竹北市成功三路88號

時間 : 17:30 ~ 00:00

粉專 : https://www.facebook.com/memeber5268

壽星送龍蝦！有誰剛好生日可以去試試看?

米炭火燒肉小酒館竹北店 位置及停車方式

米炭火燒肉小酒館竹北店開在成功三街，對面就是宅媽科學玩具趣味館，相信竹北的親子爸媽應該都不陌生；這邊要停車滿簡單的，若是從新竹過來可以停竹北縣體育館這邊的停車場很方便；而且在成功二街上就有一處TIMES收費停車場，也都很方便。

米炭火燒肉小酒館竹北店 環境介紹

就像我一開始說的，同樣日式燒肉血統，但是竹北店多了點BAR和SPORT的感覺；左邊的吧台座位可以直接看到肉品現切和調味，直接與店員交談可以更了解肉品的燒烤與食用細節；最裏頭的空間則有投影機播放MV，在這用餐可以看看MV聽聽音樂相當愜意；想要有點私人空間店內也有提供包廂，兩張四人桌大約可以容納8~10人，有$12000的低消，夠預算都可以預約。

四周的牆上看得到很日本風的海報，和一張張美式的酒桶椅有種撞色的違和感~

店內的寵物「鯊鯊」，是淡水鯊魚，老闆對牠很有研究，有興趣可以跟老闆討教討教喔~

牆上有支持慢飛兒的感謝狀，有愛心的店家一定是要支持的。

米炭火燒肉小酒館竹北店 菜單

看到這個菜單就讓我想到喬瑟夫的 : 「不要害羞，說出來」，不信是嗎?看菜單就知道~光是一個「神啊給我夢幻牛五花」、「無豬能敵良心無毒本土松阪豬」，好~~記得不要跟我一樣說「這個這個」喔~

大家都知道我不喝酒，就連喝可樂、雪碧送上的也是冰杯，從外頭的氣溫進來光摸著杯子就覺得舒服啦！

點率最高嫩牛串 $68

剛下班就過來肚子都餓了，想先讓嘴巴有事做可以先點「烤給你吃串燒系列」，我先點了兩串嫩牛串來吃一下，牛肉串藏有豐富肉汁，成串的肉塊外緣邊邊有點酥脆是紮實的肉感；可以搭配店內很講究的沾醬入口多了些鮮甜。

店內配料附上的是蔥鹽和水果熬煮的沾醬，我喜歡他的蔥鹽，有實際上脆脆的口感和一點洋蔥香，鹹味不會過重甚至配白飯都很好吃！桌上的調味是海鹽(椒字)和七味粉，這罐子很有來頭，每桌的字都稍微有點不同，日本進口可是不便宜的喔~

神啊給我夢幻牛五花 $488

牛肉精品之選橫膈膜(真的限量) $558

米炭火燒肉小酒館最讓人稱讚的是肉品的穩定品質，果然不愧是夢幻系列，牛五花的油脂花紋真的相當漂亮；店員特別有桌邊教學示範熟度的拿捏，光是牛五花就能嘗得到特別的牛肉香氣和細細潺潺的甜味，光是這樣的品質我就給推，真的相當厲害！

通常牛肉都推薦吃五分熟，但是橫膈膜屬於牛內臟所以需要全熟，烤出來的口感是嫩中又帶點QQ脆脆的口感，高一點的熟度也可以，邊緣的金黃會在更多些酥脆。

全台肉搜無腥級本土厚切豬五花 $228

無豬能敵良心無毒本土松阪豬 $258

打通任督二脈鮮甜去骨雞腿肉 $158

推薦必點厚切豬五花，不像韓式的誇張厚但也不遑多讓了，搭配特殊設計的烤盤，利用高低落差讓烤出的油流到下緣，這樣豬五花吃著就不會太過油膩，女孩們可以安心享用，烤到白肉之後再翻一次，讓肉面呈現多一點的金黃焦色即可。

松阪豬使用本土豬肉，香烤之後讓肉面呈現恰恰的微焦感是重點，這樣的肉質吃起來超香，而且更能放大松坂特別脆脆口感。還真的是一片接著一片吃。米炭火燒肉小酒館推廣的是吃肉的原味，可以先試試看單烤肉片，在盤子的四周有撒上海鹽，也可以稍微沾一下再烤會有不同滋味。

雞腿肉已經幫我們去除骨頭，雞肉的肉塊都比較厚實，烤好之後讓筷子能夠輕鬆插下就表示熟透可以吃囉~部分的雞腿肉會帶有雞皮，可以看自己的口感的喜好斟酌烤的時間。

五行開運日式拌飯 $68

正宗伊勢冷麵 $68

主食部分我們點了日式拌飯和適合夏天吃的冷麵，主食類都在$68左右的價格，以燒肉、餐酒館來說相對親民；拌飯是很日式的一道居家餐點，把味島香鬆、鮭魚香鬆、蔥鹽和海苔一起攪拌攪拌就可以吃啦；冷麵選用日本進口冷麵麵條，還用了蝦卵點綴看著就高級，上頭的是阿里山的白芥末與柴魚醬攪拌，麵線撈起醬汁入口，微微的嗆味吃著超舒服的！兩個都不錯，相對我的喜好如果拌飯能再多一點油潤感會更順口~

米炭火燒肉小酒館來到竹北真的很不錯，大家下班放鬆吃肉又多了一個新選擇，而且來到竹北能維持住價格和品質真的難能可貴！輕鬆的氛圍且肉量不少，親民的價格就算多點兩盤肉也不會覺得傷荷包，釋放壓力沒有在挑月初還是月底，米炭火燒肉小酒館可以讓你守住荷包又能放輕鬆！

炙燒明太子山藥

米炭火燒肉小酒館竹北店 營業時間地址

米炭火燒肉小酒館竹北店

電話 : 036685268

地址 : 新竹縣竹北市成功三路88號

時間 : 17:30 ~ 00:00

粉專 : https://www.facebook.com/memeber5268

壽星送龍蝦！有誰剛好生日可以去試試看?