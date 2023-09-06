為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 米炭火燒肉小酒館竹北店 $98元起吃日式燒肉，月初、月底都能顧荷包輕鬆吃！壽星送龍蝦！有誰剛好生日可以去試試看?

米炭火燒肉小酒館竹北店 $98元起吃日式燒肉，月初、月底都能顧荷包輕鬆吃！壽星送龍蝦！有誰剛好生日可以去試試看?

2023-09-06 11:31:51 京少 人氣：115
share
邀約
窩客好文

京少

發表篇數：168篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：米炭火燒肉小酒館竹北店
place新竹縣竹北市成功三路88號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

米炭火燒肉小酒館來竹北插旗我居然現在才知道！平實的價格就能吃到相當水準的牛肉，讓米炭火燒肉小酒館在新北燒肉界小有名氣；竹北店帶著一點SPORT風的餐酒氛圍，在日式血統的燒肉又多些美式的熱情，享用燒肉的同時能夠看看MV、聽聽歌，還會不時來桌邊燒肉教學，是下班之餘放鬆的好去處喔~

HI！我是京少，我是15萬人 新竹愛美食 與46萬人 新竹大小事 社團管理員；
與著我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

[餐廳、活動邀約開箱、社群經營分享歡迎與我聯絡]

 
　

米炭火燒肉小酒館竹北店
電話 : 036685268
地址 : 新竹縣竹北市成功三路88號
時間 : 17:30 ~ 00:00
粉專 : https://www.facebook.com/memeber5268
壽星送龍蝦！有誰剛好生日可以去試試看?

米炭火燒肉小酒館竹北店 位置及停車方式

米炭火燒肉小酒館竹北店開在成功三街，對面就是宅媽科學玩具趣味館，相信竹北的親子爸媽應該都不陌生；這邊要停車滿簡單的，若是從新竹過來可以停竹北縣體育館這邊的停車場很方便；而且在成功二街上就有一處TIMES收費停車場，也都很方便。

米炭火燒肉小酒館竹北店 環境介紹

就像我一開始說的，同樣日式燒肉血統，但是竹北店多了點BAR和SPORT的感覺；左邊的吧台座位可以直接看到肉品現切和調味，直接與店員交談可以更了解肉品的燒烤與食用細節；最裏頭的空間則有投影機播放MV，在這用餐可以看看MV聽聽音樂相當愜意；想要有點私人空間店內也有提供包廂，兩張四人桌大約可以容納8~10人，有$12000的低消，夠預算都可以預約。

📣新竹景點/美食不踩雷就是這麼吃
📣這裡有新竹美食懶人包
  1. 新竹火鍋新竹燒肉新竹甜點
  2. 平價小吃新竹早午餐新竹老宅
  3. 新竹牛排新竹吃到飽日本料理
  4. 新竹飲料異國料理新竹親子

我的其他平台:





 

四周的牆上看得到很日本風的海報，和一張張美式的酒桶椅有種撞色的違和感~

店內的寵物「鯊鯊」，是淡水鯊魚，老闆對牠很有研究，有興趣可以跟老闆討教討教喔~

牆上有支持慢飛兒的感謝狀，有愛心的店家一定是要支持的。

米炭火燒肉小酒館竹北店 菜單

看到這個菜單就讓我想到喬瑟夫的 : 「不要害羞，說出來」，不信是嗎?看菜單就知道~光是一個「神啊給我夢幻牛五花」、「無豬能敵良心無毒本土松阪豬」，好~~記得不要跟我一樣說「這個這個」喔~

大家都知道我不喝酒，就連喝可樂、雪碧送上的也是冰杯，從外頭的氣溫進來光摸著杯子就覺得舒服啦！

點率最高嫩牛串 $68

剛下班就過來肚子都餓了，想先讓嘴巴有事做可以先點「烤給你吃串燒系列」，我先點了兩串嫩牛串來吃一下，牛肉串藏有豐富肉汁，成串的肉塊外緣邊邊有點酥脆是紮實的肉感；可以搭配店內很講究的沾醬入口多了些鮮甜。

店內配料附上的是蔥鹽和水果熬煮的沾醬，我喜歡他的蔥鹽，有實際上脆脆的口感和一點洋蔥香，鹹味不會過重甚至配白飯都很好吃！桌上的調味是海鹽(椒字)和七味粉，這罐子很有來頭，每桌的字都稍微有點不同，日本進口可是不便宜的喔~

神啊給我夢幻牛五花 $488

牛肉精品之選橫膈膜(真的限量) $558

米炭火燒肉小酒館最讓人稱讚的是肉品的穩定品質，果然不愧是夢幻系列，牛五花的油脂花紋真的相當漂亮；店員特別有桌邊教學示範熟度的拿捏，光是牛五花就能嘗得到特別的牛肉香氣和細細潺潺的甜味，光是這樣的品質我就給推，真的相當厲害！

通常牛肉都推薦吃五分熟，但是橫膈膜屬於牛內臟所以需要全熟，烤出來的口感是嫩中又帶點QQ脆脆的口感，高一點的熟度也可以，邊緣的金黃會在更多些酥脆。

全台肉搜無腥級本土厚切豬五花 $228

無豬能敵良心無毒本土松阪豬 $258

打通任督二脈鮮甜去骨雞腿肉 $158

推薦必點厚切豬五花，不像韓式的誇張厚但也不遑多讓了，搭配特殊設計的烤盤，利用高低落差讓烤出的油流到下緣，這樣豬五花吃著就不會太過油膩，女孩們可以安心享用，烤到白肉之後再翻一次，讓肉面呈現多一點的金黃焦色即可。

松阪豬使用本土豬肉，香烤之後讓肉面呈現恰恰的微焦感是重點，這樣的肉質吃起來超香，而且更能放大松坂特別脆脆口感。還真的是一片接著一片吃。米炭火燒肉小酒館推廣的是吃肉的原味，可以先試試看單烤肉片，在盤子的四周有撒上海鹽，也可以稍微沾一下再烤會有不同滋味。

雞腿肉已經幫我們去除骨頭，雞肉的肉塊都比較厚實，烤好之後讓筷子能夠輕鬆插下就表示熟透可以吃囉~部分的雞腿肉會帶有雞皮，可以看自己的口感的喜好斟酌烤的時間。

五行開運日式拌飯 $68

正宗伊勢冷麵 $68

主食部分我們點了日式拌飯和適合夏天吃的冷麵，主食類都在$68左右的價格，以燒肉、餐酒館來說相對親民；拌飯是很日式的一道居家餐點，把味島香鬆、鮭魚香鬆、蔥鹽和海苔一起攪拌攪拌就可以吃啦；冷麵選用日本進口冷麵麵條，還用了蝦卵點綴看著就高級，上頭的是阿里山的白芥末與柴魚醬攪拌，麵線撈起醬汁入口，微微的嗆味吃著超舒服的！兩個都不錯，相對我的喜好如果拌飯能再多一點油潤感會更順口~

米炭火燒肉小酒館來到竹北真的很不錯，大家下班放鬆吃肉又多了一個新選擇，而且來到竹北能維持住價格和品質真的難能可貴！輕鬆的氛圍且肉量不少，親民的價格就算多點兩盤肉也不會覺得傷荷包，釋放壓力沒有在挑月初還是月底，米炭火燒肉小酒館可以讓你守住荷包又能放輕鬆！

炙燒明太子山藥

米炭火燒肉小酒館竹北店 營業時間地址

米炭火燒肉小酒館竹北店
電話 : 036685268
地址 : 新竹縣竹北市成功三路88號
時間 : 17:30 ~ 00:00
粉專 : https://www.facebook.com/memeber5268
壽星送龍蝦！有誰剛好生日可以去試試看?

 

 




#新竹美食
morechevron_right
文章關鍵字
新竹美食 新竹燒肉 竹北美食 竹北燒肉 more
檢舉
share
chevron_left

新竹城隍廟美食「薏人界•甜品」薏仁湯、蓮子水

夯下去新潮和牛燒肉新竹店$598起享新潮燒吧烤物

chevron_right
延伸閱讀

【台南 北區】巷弄裡的平價串燒職人焼き鳥 Yakitori 每串都能擄獲炭香愛好者的胃

 我是艾兒比！！

台中 ｜ONE&ONE燒肉| 一人燒肉 OK

 papa

【便利店美食推薦】 OKmart、淺草宿六跨國合作新品！塩鮭三角飯糰、豚味噌三角飯糰～ | PopDaily 波波黛莉

 貓少女日記

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

京少

發表篇數：168篇

京少、草爸 新竹美食、親子旅遊、社群經營 FB : 三歲小草 邀約請洽 : LINE ID : 0928138867 信箱 : kimjo_jc@yahoo.com.tw Youtuber 頻道 ⬇️ https://reurl.cc/kZjyzn – 小草、小花太害羞了,我需要帶他出門見見世面！

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
R’B串酒 照片

R’B串酒

3.95 (1人評鑑)

區域：新竹縣竹北市
樂軒和牛專賣店 照片

樂軒和牛專賣店

3.80 (1人評鑑)

區域：新竹縣竹北市
青森塩選燒肉 照片

青森塩選燒肉

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹縣竹北市
豆子埔公園前串燒 照片

豆子埔公園前串燒

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹縣竹北市
老井竹北餐飲股份有限公司 照片

老井竹北餐飲股份有限公司

3.98 (2人評鑑)

區域：新竹縣竹北市

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up