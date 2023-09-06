【SNAIL蝸牛義大利餐廳 林口昕境店】新北林口美食餐廳推薦！神級美味的「日本海膽燉飯搭南非鮑魚」和「藍鑽蟹肉風琴麵」，荷包花少少的錢吃出五星級享受～

SNAIL蝸牛義大利餐廳林口昕境店 位在捷運林口站開車/騎車約五分鐘的距離

餐廳在林口昕境廣場一樓 消費可折抵停車 附近也有收費停車場～

店裡裝潢淡雅舒適 用餐空間寬敞沒有壓迫感 用餐區以方桌和圓桌為主 還有半開放式的包廂區

菜單有套餐和單點可以選擇 餐點幾乎都有照片參考

用餐限制100分鐘 低消一份餐點或一杯飲料 餐點均收10%服務費

當天吃1680元雙人分享套餐 湯品*2 開胃菜*1 迷你披薩*1

義大利麵或燉飯*2 甜點*1 飲料*2 份量非常剛好！

打卡活動贈送蜂蜜寒天飲 冰涼好喝 大方有誠意！

玫瑰荔枝寒天泡泡 微甜爽口有氣泡感 搭配ＱＱ寒天～

悠活舒緩茶 無咖啡因 類似薄荷的感覺 溫熱暖心

雞肉蒜苗花椰菜濃湯 表面點綴橄欖油和紅藜麥 伴隨淡淡蒜苗香 雞腿肉嫩口

一般餐廳喝到的濃湯都挺無聊的 這款好喝不油膩又很有特色 我喜歡！

義式番茄海鮮湯 吃的到新鮮蛤蠣 鮭魚肉 和剝好殼的蝦子

料多豐富之外 湯裡番茄肉和洋蔥 讓湯喝起來又酸甜又清爽～

麵包口感紮實 搭配沾醬吃很可口 搭配湯品一起吃也不賴！

布拉塔無花果沙拉 擺盤精緻漂亮 視覺上非常加分～

綜合生菜 芝麻葉 番茄 甜菜根 焦糖無花果肉 布拉塔起司

無花果肉細緻軟滑有淡淡清味 布拉塔起司質地柔軟口感水潤

整體組合走一個爽口型路線 這沙拉很值得一吃！

香辣芝麻菜雞肉迷你披薩 貼心切成四等份 餅皮紮實有嚼勁但不油膩

鯷魚辣椒有鹹度帶有微微辣感 搭配濃郁起司 迷人芝麻葉香氣很合拍！

藍鑽蟹肉風琴麵 麵條外觀特別很像寶咖咖餅乾 口感很有彈性

加入絲絲細緻 頂級藍鑽蟹腿肉 彷彿吃的到來自大海的鮮鹹滋味

麵體融入蒜 白酒 辣椒 香氣提升還有微微辣感～太讚啦！

日本海膽燉飯搭南非鮑魚 明亮鮮豔配色讓人食慾大增

燉飯的米心略硬吸附濃郁醬汁 義大利帕瑪火腿薄嫩有味很搭

南非鮑魚肥大肉厚細膩柔潤 跟有嚼勁的台灣鮑魚口感很不一樣

日本海膽不計成本給的好多 風味柔滑鮮甜 每一口都彌足珍貴～

新品限量發售的燉飯 美味度表現無懈可擊 根本人間美味！

法式千層蛋糕 餅皮柔軟 甜度適中 簡單好吃！

打卡活動贈送的奶酪 簡單好吃不會太甜膩～

YouTube影片有更多介紹~

Snail蝸牛義大利餐廳 林口昕境店

電話：0226003339

地址：244新北市林口區文化三路一段402巷2號

官網：https://www.snail-italy.com/

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