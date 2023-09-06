桃園市區美食【B.A.F Dining&Chubby Doo】阜山聚落│炸雞餐酒館&美味甜甜圈│當月壽星招待同歲數雞翅 - 德妹看新世界

聽聞桃園經國特區的新點-阜山聚落已久，其中以炸雞與甜甜圈最為知名，

這回正巧碰上B A F 推出當月壽星真放肆炸雞翅活動(幾歲即贈送幾隻)，

立馬官網線上訂位，內用低消為$400/人，需兩人以上用餐且先支付訂金，

除炸雞餐外另售當季精選(細扁麵、水管麵)，手路菜、甜點、飲料與酒品。

店家：B.A.F Dining&Chubby Doo 電話：03-3250585 營業時間： 週二至週四上午12:00-晚間19:00

週五至週六上午12:00-晚間22:00

週一固定公休日

官方網站連結/24H線上訂位

壽星預約用餐須先付訂金/$400(人) 地址：桃園市桃園區經國二路83-85號 阜山聚落/斜對面備有多區付費停車場

食記介紹

環境與餐點

為了實踐「好好在地生活」的態度，阜山團隊於經國特區內打造全新聚落，

類商場模式為在地桃園人提供社交娛樂的新生活圈，周邊好停車交通便利。

除了不時有餐車進行快閃外，一樓進駐的還有全家便利商店、麥味登早餐，

以及這回品嚐的B.A.F Dining(炸雞&餐酒館)、Chubby Doo(義式甜甜圈)，

二樓有NoTag Group(韓國設計師品牌)、晚安奈特、各類包場體驗課程活動，

三樓則是Stay樂待親子共融空間-桃園水岸店，預約制，有興趣者可參考臉書。

B.A.F Dining擁有獨立大門，內用客人可由此進入，備戶外庭院用餐區，

僅提供吧檯座位共六張高腳椅，腳邊備置包籃，整體給人餐酒館般時尚感，

一邊用餐可以同步參觀店員正在埋頭製作義式甜甜圈的本體與餡料過程。

不收服務費，水杯、餐具、紙巾、分食盤、調味罐料…在結帳櫃檯邊請自取。

原來獲得一致好評的Chubby Doo 義式甜甜圈也是由此廚房製作而成，

一個個溫熱、灑滿糖粉的甜甜圈就擺在透明櫥窗內，等待著客人購買。

B.A.F Dining 菜單 MENU

用餐注意事項

線上訂位內用低消為$400元/人。

需預收訂金，再依現場結帳金額補差價。

壽星真放肆炸雞翅活動，訂位需兩位以上。

試營運期間菜單不定期調整，依現場為主。

僅提供吧檯高腳椅，無兒童座椅及兒童餐具。

週二至週日(12:00-18:30)一人低消為$400元，

再加購$150元可享啤酒/指定無酒精飲品無限暢飲。

週五至週六(19:00-21:30)一人低消為$500元，

可享啤酒/指定無酒精飲品無限暢飲($100元以內)。

餐點品項

當季精選/手路菜/放肆吃雞/甜點。

可樂&氣泡飲/葡萄酒與啤酒。

真放肆炸雞翅活動

正巧我們一行三人中有位當月壽星，

訂位時即備註生日年月好讓店家提早準備對應數量(現場須出示證件)，

點完菜椅子還尚未坐熱、面前就出現大盤剛炸好、香氣四溢的雞翅山。

一不小心就會暴露年齡的雞翅數量，周圍紛紛投射欣羨的目光瞬間頗有優越感。

外皮酥脆且無過多調味，貼心附上透明衛生手套，

隨手抓取雞翅、小腿都好吃！

趁熱享用無油耗味，特意拍張咬開後內部肉質還保持著細嫩多汁的模樣。

搭配著雞翅山上桌的是醃漬黑橄欖，

深黑橄欖已去籽，風味醇厚、果肉口感微酸，帶有開胃解膩的效用。

黃檸檬片氣泡水

紅玉奶茶

不想喝飲料增加負擔時選擇黃檸檬氣泡水是最佳選擇，既涼爽又暢快。

杯身彷彿凍出薄霧的紅玉奶茶賣相誘人，淡雅茶香與鮮奶相輔相成。

可可牛奶

暖胃醇香可可雖感與炸雞不太搭，但只要喜歡、跳脫固有框架又何妨。

放肆全雞雙人餐

內含細薯條*2、炸全雞*1、比司吉*2、特選醬料、可樂*2(可加價更換)。

直接把小全雞抓起來大口啃咬超級豪邁，

搭配由檸檬汁、橄欖油、法國進口芥末調理而成的清爽香檸芥末醬，

另有BBQ與辣醬口味，可選擇醬料整隻刷滿或是放佐料碗自沾蘸。

唰嘴細脆薯條使用經典黑白棋盤隔油餐紙卷起盛裝。

比司吉外香脆內鬆軟，整體口感紮實很適合當點心。

茴香豬米花貓耳朵

乍看義式貓耳朵與麵疙瘩有些相像，差別就在於貓耳朵更具有咀嚼勁。

茴香原產地中海沿岸與東南亞地區、現已於世界各地所廣泛運用，

在台灣則有客家香菜之稱，特殊的清新草本氣味可謂使人愛恨兩極。

炒香的豬肉末與鹹培根搭配上彈牙小巧貓耳朵，閃耀著油光十分誘人，

每次咀嚼時口腔中總會蹦發出肉脂香與鮮美交織，茴香則融合貫穿整體。

牽絲飯糰

Arancini，炸燉飯球為西西里經典小食，義大利文字上也有小橘子的含意，

現刨上的乳酪絲好比雪花般覆蓋在金黃球體頂端。

裹滿麵包粉的外層咬下酥脆、內裡奶油燉飯則保持著軟Q和濕潤，

咬下時能感受到濃郁巧達起司牽絲滋味，一份三顆建議分食較不膩。

海膽奶黃醬水管麵

充滿奢華藝術感的精緻擺盤，一般大水管麵較常見被拿來做焗烤或是千層。

鮮甜海膽一部分拌入鮮奶油醬，一些則留在頂端微炙燒保留原始海味，

薄厚均勻且帶有Q韌勁的大水管麵完美吸附上濃醇海膽奶醬，口齒留香。

這餐消費總金額為$1349元，提醒要記得扣掉線上先預付的金額，

離去前請店員幫我們把未享用完的雞翅給打包，使用黑色硬盒裝非常有質感。

結帳時店員遞過來一張Chubby Doo甜甜圈專賣店的口味供參考，

太妃焦糖、抹茶紅豆、流沙鹹蛋黃、熱帶水果，

香草卡士達、伯爵珍珠卡士達、芋泥牛奶、巧克力卡士達、經典原味。

Chubby Doo 甜甜圈專賣店

可線上商店先口味預購、門市自取付款。

人氣Chubby Doo 義式甜甜圈有著明亮鵝黃色攤子，位於阜山聚落一樓。

簡便用餐區，隔著玻璃、另一端目前由麥味登所承租，座位被壓縮不少，

平日造訪、用餐時間不少上班族前來購買炸雞、甜甜圈，都在此區享用。

方才用餐的Baf Ding就在隔壁，設置簡便型點(取)餐口，結帳後亮燈叫號，

甜甜圈都是現點現做(擠餡與裝飾)，需稍作等候。

Chubby Doo 菜單 MENU

甜甜圈除了有先前提過的多款口味之外，

還有與馬卡諦義大利冰淇淋做搭配的小怪獸冰淇淋，

粉紅泡泡啾花杯、特別甜甜圈咖啡、爆漿千層可頌卷，以及眾飲品類。

方才用餐時有瞧見香酥可頌正在烘焙中，現場陳列台上僅剩一個抹茶口味。

小怪獸冰淇淋

呆萌小怪獸的表情隨機製作，當日選了芋泥牛奶甜甜圈冰淇淋，限內用。

芋泥擠得像蒙布朗的造型在此像極了茂密髮絲，綿密滑順且不甜膩，

下方眼睛為雙色巧克力所製作，藏在中央的是一球濃醇牛奶冰淇淋，

底層以蓬鬆Q彈的甜甜圈為主體，嘴尾殘留些微糖粉，享多層次風味。

買兩個需+$25元購買禮盒包裝，一口氣購入五個則享有免費長盒，

巧思設計讓外帶甜甜圈始終安穩不倒、到家時依舊呈現絕佳誘人賣相。

當日挑選了抹茶紅豆、巧克力卡士達、芋泥牛奶卡士達、伯爵珍珠卡士達，

抹茶可頌卷，其中由日式經典、蜜紅豆甜搭配上清香抹茶口味榮獲心中最愛。

B A F Dining融合了炸雞&餐酒館風格，既經典又時尚，內用有低消限制，

Chubby Doo甜甜圈每日手工揉製、現點現做，飽滿Q彈又帶有空氣感，

外層裹上糖粉(使用來自日本上白糖)，再隨著不同款內餡進行各別裝飾，

一口氣能品嚐到義式料理與甜點，更帶回了炸雞翅和美味甜甜圈，不虛此行。

阜山聚落位於桃園經國特區，週邊生活機能便利、擁有良好的社區型態，

以純白幾何建築物和簡潔俐落的光影線條尤為吸睛，不時會有快閃餐車出沒，

整棟共三層樓、為小型商場經營模式，期待未來會有更多商家進駐、蓬勃發展。

店家：B A F Dining&Chubby Doo 電話：03-3250585 營業時間： 週二至週四上午12:00-晚間19:00

週五至週六上午12:00-晚間22:00

週一固定公休日

官方網站連結/24H線上訂位

壽星預約用餐須先付訂金/$400(人) 地址：桃園市桃園區經國二路83-85號 阜山聚落/斜對面備有多區付費停車場