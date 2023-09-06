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【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工現做，嚐過你才知道完全不一樣，送禮質感滿分！

2023-09-06 17:24:34 小珊珊 人氣：103
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小珊珊

發表篇數：1189篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：紅豆食府伴手禮
phone07-2850-969
place高雄市新興區八德二路98號1、2樓
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

送禮選哪家？還在尋找特別的中秋月餅嗎？011想

一般月餅吃膩了，想要來點口味以及口感都比較獨特的，小編這就來推薦2023必買的中秋禮盒004拍手

 

月餅要送到對方喜歡吃的口味其實滿難的，這是第一次吃到紅豆食府的中秋禮盒，顛覆傳統的月餅口感，多層次風味讓人意猶未盡〜

今天推薦由知名紅豆食府推出的中秋限定【喜月禮盒】，集合兩款蘇式月餅以及經典娃娃酥、桃酥及堅果罐等，內容豐富，每一口都是幸福滋味。

外盒低調又不失奢華設計，絕對是中秋送禮首選！

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

禮盒內含兩款蘇式月餅--心太軟、綠豆蓉蛋黃，原味娃娃酥、杏仁桃酥、六寶綜合元氣堅果，這樣可以一次吃到多種口味我覺得很讚

禮盒的內裝，每顆月餅都有獨立包裝，方便保存與食用，無論是送禮自用兩相宜！

紅豆食府蘇式月餅由師傅手工現做，若無法即時食用完畢，可放入冰箱冷藏保存，這樣可延長月餅效期，欲食用時放入烤箱略烤2分鐘，風味會更佳喔

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

【蘇式月餅-心太軟】

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

蘇式月餅的酥是在餅皮上，多層次外皮酥鬆，內餡香濃，充滿豐富的口感，保有傳統的風味注入新潮口味吃起來更加令人驚喜！

甜甜的紅棗餡搭配上了麻糬的滋味，綿密細緻又Q軟，超有層次真的相當好吃，這一款在我心中是吃不膩的經典口味

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

蘇式月餅-綠豆蓉蛋黃

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

經典綠豆蓉滲出的淡淡綠豆清香，綿密細緻、入口即化，配上濃郁的鹹蛋黃，獨家配方的完美比例譜出甜中帶鹹的迷人滋味

綠豆蓉口感非常滑順，而且甜度剛剛好，不會像一般的那樣甜到膩，帶有一股特殊奶香味，加上濃厚鹹香的蛋黃，甜甜鹹鹹的互不搶味，這種小月餅讓我吃到欲罷不能

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

六寶綜合元氣堅果

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

透明密封的易開罐瓶裝，內含多種堅果組合，顆顆飽滿看的到，不僅口感香脆豐富，也含有蛋白質、膳食纖維、維生素、礦物質等。

中秋不只能送月餅，加上綜合堅果讓你送禮更有面子

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

裡面有核桃、腰果、杏仁果、夏威夷豆、葡萄乾、蔓越莓、青提子，每顆都很大顆完整，吃起來超級新鮮

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

【原味娃娃酥】

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

濃濃的花生香、裹著薄薄的糖衣、酥酥不黏牙，吃了唇齒留香讓人吃了還想再吃

甜而不膩，花生糖挺香的，嚐起來帶有細緻感，甜甜酥酥，每一顆都是入口即化的酥鬆口感〜

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

【杏仁桃酥】

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

純手工製作，酥脆的口感加上、杏仁、奶香滋味

小編本身也超級愛桃酥的啊，是下午茶的好選擇

紅豆食府的桃酥算是迷你版，吃起來一口一個超方便，迷你分量一次吃完一顆也沒負擔

吃起來超級香酥〜咬上一口淡淡的杏仁香氣滿嘴留香，香酥不硬，超級順口的，好吃到停不下來！

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

【菠蘿土鳳梨酥禮盒】

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

道地古法烘培，香酥濃郁的酥皮，內餡包著甜中微酸的台灣土鳳梨，甘甜而不膩的鳳梨清香，嚐得到天然果肉纖維，細軟不黏牙，無香精、防腐劑添加，每一口都充滿濃濃的台灣人情味

用菠蘿皮代替一般常用的油酥皮，像麵包又像軟式餅乾，餅皮奶香濃郁，內餡是用純鳳梨製作，紮實的果肉及酸香，是恰到好處的酸甜滋味，會讓人越吃越涮嘴唷！

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

【歡歡咖啡+鳳梨酥禮盒】

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

新鮮的莊園咖啡豆專業的烘豆，散發咖啡香代表著濃濃的人情心意，搭配道地古法烘培的土鳳梨酥，甜中微酸的清香滋味與咖啡微苦毫無違和

吃了好吃的鳳梨酥不是就該配杯熱咖啡嗎？

好餅配咖啡，兩個願望一次滿足〜

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

這一款淺焙的「衣索比亞・耶加雪夫」一打開真的是香氣撲鼻耶

掛耳式咖啡，把咖啡粉裝在有兩側夾板的濾袋裡，將夾板掛在杯子上，再以熱水沖煮

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

沖泡之後咖啡味道非常甘醇，喝起來略帶有果香，整個香氣直衝鼻端，溫順好入口，層次滋味由酸至甜再到回甘

這款咖啡超好喝，有被驚豔到！！！

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

咖啡配鳳梨酥真的別有一番風味，大家不妨也嘗嘗這絕妙的好滋味

【2023中秋月餅推薦】紅豆食府中秋禮盒搶先看，月餅師傅手工

 

小珊珊碎碎念：

2023紅豆食府中秋禮盒，精美時尚的設計包裝，不踩雷的超好吃月餅、鳳梨酥等，送人超有面子的193酷哦

只要輕鬆動動手指上網選購，馬上就可以宅配到家，也可以直接訂送到親朋好友家，讓您不再為送禮而煩惱028揪耳朵

【中秋送禮首選】經典喜月禮盒https://reurl.cc/p6GNN8

【中秋經典禮盒】菠蘿土鳳梨酥禮盒 https://reurl.cc/WGnmek

【中秋伴手禮新選擇】歡歡咖啡+菠蘿土鳳梨酥禮盒https://reurl.cc/aV3Yz4

【紅豆食府官網】https://www.redbeaneshop.com/

【紅豆食府FB粉專】https://reurl.cc/r5joLx

【小珊珊粉絲專屬優惠】折扣碼 : REDBEAN333

(9/6-9/20結帳輸入粉絲專屬折扣碼，可享全館不限金額結帳再9折，商品數量有限，售完為止)

 

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你跟我一樣熱愛美食，也熱愛旅遊嗎？你還在傷腦筋要去哪吃好料，找好玩嗎？ 只要你搜尋小珊珊的部落格http://juishanchang.pixnet.net/blog，就能跟著小珊珊，一起去尋找全台灣最夯、最有特色的地方踩點哦~
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