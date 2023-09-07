屏東美食｜小琉球美食｜分享14間小琉球人氣美食、排隊美食

屏東小琉球近幾年可是大家的離島旅遊勝地，從屏東東港搭船的船程只要短短的20分鐘就可抵達，騎機車30分鐘就能夠輕鬆環島完畢，在周休二日或是連假時期不免大家都會安排來這遊玩一趟，而Ann和榜哥可說是十多年沒來了，原以為變化不大，殊不知小琉球變得好熱鬧，多了不少網美打卡名店，來這吃吃喝喝拍美照真的很不錯。

小琉球位在屏東縣東港的西南方，是台灣離島中唯一的珊瑚礁島，島上可有著不少知名景點像是花瓶石、落日亭、美人洞、烏鬼洞、山豬溝，還有小琉球威尼斯沙灘美名的蛤板灣，大自然鬼斧神工創造了島上奇岩，小琉球的美真的值得仔細品味，當然也不能錯過這次Ann和榜哥來到小琉球吃吃喝喝的小吃美食！

●三姐早餐店

三姐早餐店可說是小琉球島上超級無敵便宜的早餐店，餐點的選擇很多樣，一大早來買都可以看到店家跟在地人話家常，真的是能感受到在地人的親切以及熱情，這天我們買了一大袋的早餐，200元有找，真的是嚇到我了！



但是我後悔的是沒有點到蛋餅來品嘗，因為三姐早餐店的蛋餅是粉漿蛋餅，另外也才知道三姐早餐店的黑糖饅頭也是很不錯的選擇。

三姐早餐店

營業時間：05:00-10:00

營業地址：屏東縣琉球鄉中山路98號

營業電話：0961-105512

●小琉球三隻魚找餐

小琉球三隻魚找餐有提供早餐、早午餐、午餐，原先也有提供晚餐，但在9/5之後就不供應囉！

而我們這次來訪是選擇小琉球三隻魚找餐的早餐，他們的餐點選擇很豐富，有漢堡、乳酪餅、蛋餅、吐司、厚片等等且口味很多樣化，還有不再菜單內的隱藏版餐點可以點選，這天我們就點了鬼頭刀炸魚漢堡以及隱藏版餐點-九層塔炸魚蛋餅，整體的單價雖說偏高一點點，但鬼頭刀餐點的早餐真的是少見，而且餐點都是現點現做所以要花點時間等候，除非事先預訂。來這吃早餐千萬不要錯過九層塔炸魚蛋餅。

小琉球三隻魚找餐

營業時間：06:00-14:00

營業地址：屏東縣琉球鄉民生路40號左邊

營業電話：0961-105512

●早餐-麵線糊 飯糰

會發現這家早餐-麵線糊 飯糰真的是因為我們買完三姐早餐店經過看到，榜哥是個超愛吃麵線(麵線糊)的人，來到小琉球看到當然不會錯過！

麵線糊口感挺不錯，湯頭調味甜鹹甜鹹的，愛吃辣的朋友就要記得加辣；另外他們的飯糰也分雞肉跟豬肉喔！整體來說早餐-麵線糊 飯糰的餐點還算不錯。

早餐-麵線糊 飯糰

營業時間：05:00-10:00(售完為止)

營業地址：屏東縣琉球鄉中山路101號

●洪媽媽早餐店

洪媽媽早餐店別於一般的早餐店的點餐方式，是要依序排隊自助取餐，只有飲品跟饅頭類最後結帳時跟店家告知即可，店家也是親切又熱情，看到大家手忙腳亂其實也會協助幫忙，而洪媽媽早餐店的餐點選擇也是很豐富，有選擇性障礙的朋友，店家也貼心地列出超人氣早餐排行榜給你參考！



這天我們就有拿取琉球粿、香腸碗粿、香Q蔥油條等，這些特色早餐真的要吃到，而且一大早就有超多炸物可以選擇真的讓我們大吃一驚，買回去蔬果姐妹也吃得超開心。

洪媽媽早餐店

營業時間：05:00-11:00

營業地址：屏東縣琉球鄉和平路28-5號

營業電話：08-861-4105

●小琉球阿娟早餐店

小琉球阿娟早餐店餐點的選擇很多樣，基本上是以外帶為主，餐點選擇有吐司、蛋餅、漢堡、燒餅、蔥油餅等，招牌是炸肉，不少在地人都很推薦小琉球阿娟早餐店，而他們也跟不少民宿業者合作早餐，所以想吃他們家的餐點建議8點之後再前往，在尖峰時刻等候餐點大約要等30分鐘左右！

小琉球阿娟早餐店

營業時間：05:30-11:00

營業地址：屏東縣琉球鄉三民路288-1號

營業電話：08-861-4208

●熊哥鐵板吐司

熊哥鐵板吐司餐點的選擇有鐵板麵、鐵板吐司、蛋餅等可以選擇，而且口味選擇很多樣，這天我們就點了一份煙燻火腿起司歐姆蛋鐵板麵跟一份日式醬燒豬排蛋吐司，親切熱情的老闆娘還另外送我們紅茶！



而熊哥鐵板吐司的鐵板麵的醬汁有蒜辣醬跟味噌醬，基本上就是辣跟不辣，而鐵板麵對我們來說算是炒麵，但整體來說餐點份量算夠、價位以及用料都算實在，有來小琉球遊玩早餐可以選擇吃看看熊哥鐵板吐司。

熊哥鐵板吐司

營業時間：07:00-10:00

營業地址：屏東縣琉球鄉觀光港路30號

營業電話：0903-866864

●老李蔥油餅

老李蔥油餅別於一般蔥油餅的外型，它的外型是長條形且有點厚度，其實有點像是油條或是炸麵包的感覺，口味有原味以及加蛋可以選擇，另外也有冷凍宅配！餐點都是現點現炸，熱熱吃的口感算不錯，冷了就會覺得有點油膩，愛吃辣得朋友記得加辣喔！

老李蔥油餅

營業時間：11:00-20:00(週三週四休)

營業地址：屏東縣琉球鄉民生路62號

營業電話：0932-295279

●YOYO起司捲

YOYO起司捲有起司捲跟爆漿起司派可以點選，而這天我們是臨時來買，所以就只有點選牛肉起司捲跟培根起司捲，在這真心的建議大家來買之前先打電話預訂會比較省時，不要像我們臨時來買就真的花了點時間等候，還差一點點就沒買到。



起司捲的外皮炸得酥酥脆脆且鹹香有味，內餡起司量也真的給的算多，用料真的很實在，來小琉球吃吃喝喝真的不要錯過YOYO起司捲。

YOYO起司捲

營業時間：11:00-16:30

營業地址：屏東縣琉球鄉三民路169號

營業電話：0916-296-929

●來這吃冰吧

來這吃冰吧是間雪花冰專賣店，而且就真的只賣冰！統一都是現場候位不接受訂位，但冰品內用外帶都可以，不想花太多時間等候是可以選擇外帶。

內用的朋友每人都必須點選一份冰品，但小孩(12歲以下)除外，用餐時間為1小時，冰品口味很多樣且命名都十分的俏皮，有分水果系列、茶香系列、濃郁系列、夏日限定等等，價位及份量都算合理，拍照打卡吃冰真的挺不錯。這天我們全家人來這吃冰，超推小琉球蠵龜冰、手標泰式奶茶！

來這吃冰吧

營業時間：中午-19:00(假日11:00營業)(周四休)

營業地址：屏東縣琉球鄉民生路38號

營業電話：08-861-4833

●861dayday

來到861dayday必點就是海龜造型的雞蛋糕，海龜燒真的好吃，用料實在，拍照打卡再享用超適合，而門口的”我在小琉球你呢?”也是來861dayday必打卡的點喔！

而861dayday當然也提供不少飲品選項，茶類、鮮果茶系列、冰沙、蘇打等等，餐點都是現點現做，所以尖峰時刻都需要花點時間等候！

861dayday

營業時間：09:00-22:00

營業地址：屏東縣琉球鄉民生路35-1號

營業電話：08-861-4833

●柔意泰泰餐廳

柔意泰泰餐廳所提供的用餐環境算舒適，入內用餐每人有基本的低消限制(一杯飲品)，餐點的選擇有單點或是2人套餐、4人套餐、6人套餐，而這天我們全家6大2小來這用餐，直接點選了6人套餐外加再點選飲品及餐點，親切的店員會推薦我們點選套餐是白飯不用加錢，而他們僅收現金喔！



柔意泰泰餐廳整體的餐點口味都偏鹹，真的是要來碗白飯配著享用比較適合，來這挺推薦大家點選月亮蝦餅、椒麻雞、打拋豬、燒烤松阪豬勉康等，全家人大家分食著享用餐點真的挺不錯。

柔意泰泰餐廳

營業時間：11:00-15:00 17:00-21:00

營業地址：屏東縣琉球鄉民生路17-6號

營業電話：0972-058823

●月島星球窑竃ㄗㄠˋ披薩

月島星球窑竃ㄗㄠˋ披薩可在小琉球深受大家的喜歡，吃過他們家的披薩都會愛上，月島星球窑竃ㄗㄠˋ披薩的麵粉是使用國外進口，麵糰都是店家自己手工揉捏，餅皮的口感很香很Q，建議想吃的朋友都要事先預訂才能吃得到，要不然可要花時間等候喔！

他們家的披薩用料實在，價格也算合理，超推他們家的海鮮派對(內有鬼頭刀、中卷、蝦、馬芝瑞拉起司等)、波波香腸也是不錯的選擇喔！

月島星球窑竃ㄗㄠˋ披薩

營業時間：17:00-21:30

營業地址：屏東縣琉球鄉本漁路90-1號

營業電話：0937-802669

●寶哥烘炸小琉球麻花捲旗艦店

來到小琉球採買伴手禮當然不能錯過買麻花捲，但真心說小琉球販售麻花捲的店家真的超多，但寶哥烘炸小琉球麻花捲旗艦店這家真的是超大間！

除了一般麻花捲以外，它們還有短腿麻花、米麻花、蜜餞、魷魚絲、魚鬆、XO醬等可以選擇，口味多樣還提供試吃，甜鹹口味樣樣都有，當然付現刷卡都可以喔！

寶哥烘炸小琉球麻花捲旗艦店

營業時間：08:00-17:00(假日延長至18:00)

營業地址：屏東縣琉球鄉杉板路106-1號

營業電話：08-861-4821

●探索拉美-夕陽巡禮

來小琉球遊玩，真心大推薦一定要來體驗探索拉美-夕陽巡禮，搭船在海上欣賞夕陽還可以暢飲飲品及點心，拍照打卡真的超讚！票價有分全票跟半票，全票可以小酌調酒，半票也可以兌換酒精飲品，不論全票半票都可以暢飲無酒精飲品以及點心，也要說探索拉美-夕陽巡禮的調酒真的挺不錯，沒有過多的酒精味，很適合平常沒在喝酒的你們喔！

探索拉美

營業時間：08:00-17:00

營業地址：屏東縣琉球鄉碼頭15號

營業電話：08-861-4511

這趟來到屏東小琉球吃吃喝喝，有很多我們買的烤物炸物都沒分享到，主要是我不知道是哪裡買回來，當然也還是有很多小吃美食沒品嘗到，所以這些殘念就留到下次再訪小琉球時再繼續達標，有機會真的要來小琉球吃喝玩樂喔！