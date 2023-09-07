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> 圖文創作 > [高雄] 知灃號日式職人鍋物｜宵夜必吃！高雄5顆星火鍋店！火鍋裡竟然有半隻雞

[高雄] 知灃號日式職人鍋物｜宵夜必吃！高雄5顆星火鍋店！火鍋裡竟然有半隻雞

2023-09-07 20:50:10 Catalina旅遊小筆記 人氣：106
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窩客好文

Catalina旅遊小筆記

發表篇數：173篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 仁武區

造訪商家：知灃號日式職人鍋物
phone09-7271-1006
place高雄市仁武區八德西路316號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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內容目錄

高雄超強火鍋「知灃號 日式職人鍋物」，google評論擁有5顆星高評分，每一鍋火鍋中都有半隻土雞，每日現熬靈魂雞高湯，真的吃過就愛上它，高雄仁武美食推薦給你們，高雄必吃精品火鍋，好吃又好拍的高雄日式鍋物！

高雄旅遊必吃的在地美食知灃號 日式職人鍋物」，傳承匠人精神，不只裝潢日式、鍋物日式，就連火鍋使用的容器也很講究，很典雅的土砂鍋，喜歡吃日式火鍋的朋友們，不用飛去日本，在高雄知灃號就吃到日式風格鍋物囉！

全台火鍋店推薦

知灃號 日式職人鍋物｜店內環境介紹

知灃號位於北高雄仁武區，裝潢簡單文青、日系質感風格，是情侶約會，好友聚餐的好去處，或是當夜生活結束後，夜貓族們的首選，高雄的朋友們，想吃宵夜可以選擇來碗熱騰騰的雞湯喔！

店裡有一座大型水族箱很吸睛，猶如水族館一般。

知灃號 日式職人鍋物｜必吃鍋物推薦

知灃號是老饕們推薦的火鍋店，高雄低調超強鍋物，看似簡單的湯頭，其實大有內涵，與一般火鍋店最大差異就是每日費時現熬，鮮度與溫度並存的的獨門湯頭！

店內用餐採單點方式，每桌開鍋會收取鍋底費$398元，每一桌低消為800元，另外會收取10%服務費。湯頭有多種選擇：經典的白玉雞湯、麻辣控推薦的川蜀麻辣、必吃的剝皮辣椒雞湯、帶有阿嬤味道的老甕酸菜、清爽無負擔的養生蔬食（全素），每一樣湯頭都不馬乎，成為口碑相傳、趨之若鶩的日式職人鍋物！

馬上來看看，我每次來到知灃號都吃什麼吧！！

職人手工鍋底｜剝皮辣椒

說到火鍋，最重要的當然是「湯頭」，一鍋好喝的火鍋鍋底，才是火鍋店最重要的元素，我個人超愛吃剝皮辣家，而知灃號的「剝皮辣椒雞鍋」是我吃過最好吃的剝皮辣椒雞！從濃郁甜～鹹～辣~完美平衡的湯頭，到裡面肉質扎實好吃的半隻土雞，都讓我印象深刻，每次吃完回家都念念不忘，回味無窮！

剝皮辣椒鍋選用花蓮特有的剝皮辣椒，以多種材料熬煮而成的湯頭，喝起來有厚度，辣口不辣喉，湯蘊甘醇味美，細細品嚐每一口都會回甘，這鍋真的讓無辣不歡的我一吃就愛上了！剝皮辣椒的餘味會回甘很順喉，而且加入任一食材都能自帶鮮甜味，真的是我最推薦的鍋底喔！

你沒看錯！火鍋裡面就是有半隻雞這麼澎湃，老闆太有誠意了，熬煮過的土雞肉，肉質非常Ｑ談紮實，熬煮過後剝皮辣椒的味道整個入味，很好吃喔！

剝皮辣椒雞湯適合煮任何食材，煮肉片很夠味，煮蔬菜會有甘甜的味道，煮海鮮也不怕湯頭太重口味改過海鮮的甜味，真的超推唷！

現切冷藏肉｜美國安格斯牛小排

店裡的肉片都是老闆現點現切，在知灃號可以吃到日本A5和牛，也有較平價的美國安格斯牛，當然喜歡吃豬肉的朋友這邊也有台灣豬可以選擇。

真的要稱讚知灃號的肉品，品質好又很新鮮，喜歡這種冷藏肉的鮮嫩口感，肉片煮到全熟也完全不乾柴，入口依舊軟嫩好吃！

師傅現點現切，美國安格斯黑牛顏色很新鮮粉嫩，油花分佈好漂亮，每片都很大片，切成最適合涮火鍋的厚度，只要涮個幾下5分熟最美味，吸飽湯汁的肉片，也太爽了吧！

現切冷藏肉｜台灣豬五花

台灣豬五花也必須點一盤，我原本很怕吃五花肉，但他們家的五花肉一點都不肥，擁有豐腴口感的豬五花，油花的部分吃起來竟然是脆口Ｑ彈，在湯裡燙熟起鍋，帶點粉粉的最嫩最美味，肉質非常鮮嫩爽口，是很好吃的豬肉喔！

生猛海鮮｜特選鮮蛤蜊

剝皮辣椒雞湯一定要點一份蛤蜊，將蛤蜊丟進去煮，會讓雞湯又多了鮮甜的味道，而且剝皮辣椒跟蛤蜊好搭！

特選鮮蛤蜊份量很有誠意，顆顆新鮮肥美，高雄不愧是海港，蛤蜊真的有新鮮完全無腥味喔！下鍋後，蛤蜊的鮮味瞬間瀰漫，輕輕一咬會噴汁喔，可以充分享受到湯頭的美味融入到蛤蜊的鮮甜，好幸福呀！

來到知灃號，別忘記喝他們家的冷泡茶，這是老闆自家茶園種植的茶葉，冷泡茶很解膩，夏天吃火鍋的最好搭配，就是配冷泡茶囉！

各位高雄的朋友們，愛吃火鍋真的一定要來試試，知灃號 日式職人鍋物的湯頭很讓人驚艷，每次吃都讓我超滿足，熱湯一碗接著一碗，可以說是我喝過最好喝的火鍋湯底，吃飽都會想跟老闆外帶一份回家煮火鍋呢！

知灃號 日式職人鍋物｜店家資訊

知灃號 日式職人鍋物

地址：814高雄市仁武區八德西路316號
電話：0972-711006
營業時間：17:00-凌晨1:00
公休日：週一公休（詳情請看FB粉絲團

FB粉絲團
菜單MENU

知灃號 日式職人鍋物｜菜單Menu

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