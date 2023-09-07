【台灣，台北，士林區】再訪江戶前壽司料理～鮨 松濤日本料理，食材為主角的舌尖上美味。（劍潭美食/捷運美

老朋友徐天麟說：「鮨 松濤換了料理長，有空一起吃飯...... 」

嗯，就這樣久違的我們就約了起來；

記得剛開幕不久，我們也曾約過這裡，

沒想到已經是許多年之後的事情了....

這次料理長是王師傅（王禮揚），在這裡也服務了很多年....

松濤 鮨

網站：https://zan-matsutou.com.tw/

地址：111台北市士林區承德路四段192-1號號B1

電話：（02）2880-1880

營業時間：11:30–14:00, 17:30–22:00採預約制

店休日：星期日

這間地點有點隱密的「鮨 松濤日本料理」是老饕們的最愛之一，

如果不是特別來用餐的，我想，是不會有人路過的；

地點位於百齡國中對面大樓地下室

（對於第一次來的朋友，應該會是滿心疑惑吧？）

這裡感覺挺像是私人招待所（笑）

【台灣，台北，士林】鮨 松濤日本料理，暫時不能旅行時，就用味蕾帶你去日本吧！（劍潭美食）

店裡頭有著一股香氣，應該是「檜木香」吧？！

那日，我跟天麟坐吧台，

邊看著王師傅精湛的手藝，邊聊著生活旅遊趣事；

我才知道料理長王師傅是馬祖人，

對於馬祖的淡菜更是自豪的說，

是世界上最好吃的淡菜.....

感覺著在馬祖海邊的師傅，面對著海洋，就像是取之不盡的冰箱，

眾多鮮美的食材，垂手可得....

自己腦海中不禁出現了「小當家」的卡通畫面.....。

在「鮨 松濤日本料理」吃飯，可以感覺到被寵愛，

師傅選用最好的食材，不少是從日本來到，

也搭配一些台灣當季當令的美味食材；

我還抓著王師傅問到海鮮日本跟台灣哪裡好呢？

他說要看品項與季節，他會搭配使用，

給客人最好，最新鮮美味的....

嗯，廚師的用心，入口時能感受得到

甚至在食器上也能讓人眼睛為之一亮，

有從日本特別訂製的食器，

也還有一些經典食器，王師傅還能修補與改造，

哇！原來料理長也太多才多藝了吧？！

今日，本該好好紀錄下所吃的美味；

但在聊天中，似乎只用舌頭在感受食材的美味，

（其實每次來吃也都不太一樣，

因為王師傅只會準備當天最棒的食材呦）

師傅精心調配的味覺，似乎都是為了帶出其鮮美；

吃了握壽司，有黑鮪魚、島魫、海膽、竹莢魚、星鰻...等，

真是太...滿足了，

也讓我回味起來不少在日本旅遊的美好時光。

自已在台灣不太吃生魚片、握壽司，

但兩次在「鮨 松濤日本料理」吃到的生食都讓人驚艷！！

那日經過熟成處理的鯛魚刺身也太好吃了，

師傅說：這是品質最好的時刻，三天？兩天？....

我忘了.....

東北角的「短腳章魚」據說處理有點繁瑣，

但入口的味道與印象中的章魚有點不同；

肉質Q彈，但也有不少軟嫩的地方，

兩者搭配起來，口感挺特別的，

再加上特調的醬汁，美味得讓人印象深刻；

似乎與自己曾經吃過的章魚很不同。

鮑魚，搭配著鮑魚肝醬搭配著醬汁和鮑魚入口，

鮮美的滋味，Q彈但不會太硬，好吃。

牡蠣上搭配的醬汁入口有些奇妙，

但那日我忘了問了（哈哈哈，都在聊天）

是魚肝？還有米香嗎？

很特別的味道與口感，加上牡蠣的鮮甜，提味，但不搶味，

讓不愛牡蠣的我，也覺得美味呦

蝦，豆皮與海膽

這有著濃濃的日本海滋味，

其實讓我想到了日本海的旅行經驗；

曾經吃過特殊的蝦，與京都好水的豆皮，還有純淨的海膽，

但自己似乎並未把這三種食材疊加再一起，

沒想到層次豐富，且不干擾，入口後還有回甘滋味，

我想，這有點奇妙！！

這是蛋糕？還是玉子燒呢？

這很特別的口感與滋味，加入蝦醬的玉子燒，讓人眼睛為之一亮；

我記得上回吃到這個的時候，也是驚為天人，厲害極囉！

自己超喜歡的

還有「哈密瓜」，也太.....好吃了吧？！

甜到會讓人嗆到；

這也是讓店內客人都好奇，

怎麼在這裡吃到的哈密瓜都這麼甜呢？

原來是有秘訣的呦

哈密瓜先放在室溫的紙箱裡熟成，每天觸摸觀察顏色+聞香氣，

七分熟時取出，放在冰箱保存，在最佳狀態上桌。

料理長，不光只是在食材上都呈上最好的，

就連水果也不馬乎，真是太讓人感動嚕

最後還有「葛粉」，這也是自己在日本超喜歡的一道甜點，

用這來收胃，也真是太幸福了吧！

服務人員還貼心的提醒，可以先沾著黑糖吃，

然後再加黃豆粉加入黑糖漿再吃，

兩種不同的滋味，也都是好吃極了呀！！

【台灣，台北，士林】鮨 松濤日本料理，暫時不能旅行時，就用味蕾帶你去日本吧！（劍潭美食）

再訪「鮨 松濤日本料理」美味依舊，

也許是有點老派的「江戶前壽司料理」沒有花俏的擺盤與花招，

不過在食器上仍是有故事與用心；

另外，入口的美味，是以食材為主角，呈現出最美好的狀態；

喜歡這樣的美食與氛圍。

這次，料理中多了些新組合，

也讓套餐更加有活力，恰到好處也不浮誇，

一種內斂的方式，我想這就是料理長相傳遞的吧！

對食材挑惕，著重於食物本身的你，

相信來到「鮨 松濤日本料理」必能感受到料理長對食材的用心，

與對料理的堅持；在台灣也能吃得到職人的美味哦！！

...............................吃喝玩樂，沒有終點

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