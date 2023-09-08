知灃號-仁武區美食高雄宵夜火鍋推薦~還可以吃到日本生食級大干貝!仁武區宵夜就選知灃號日式火鍋海鮮大餐

仁武區美食高雄宵夜火鍋-知灃號

主打日式職人手工雞湯鍋底

味道鮮甜順口~頗有深夜日式關東煮吃法

海鮮部分看似平凡的帆立貝和鮮甜大白蝦

其實每一隻份量都比常見的大上1.5倍之多

另外安格斯黑牛新鮮現切片片都是油脂肥美

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知灃號

知灃號地點位於高雄左營區的右方

大概位在1號國道與10號國道的交接處附近

無論你是在南高雄或是北高雄

下班後同事聚餐~開車直接上高速公路即可方便抵達

而且餐廳距離附近的收費停車也不會太遠

白玉雞湯

🔸含土雞肉半隻/白蘿蔔/昆布

除了養生蔬食全素鍋不含土雞肉之外

其他所有湯底皆有半隻土雞肉作為鍋底

川蜀麻辣與剝皮辣椒適合喜歡吃辣的人嘗試



由於當日我們想吃稍微清淡順口的湯底

因此選了這鍋白玉雞湯土雞肉鍋

生食材由店家準備好放入燉鍋內

再放到餐桌上大火熬煮

讓雞肉的油脂充分融入湯頭當中

打開鍋蓋後可先品嘗湯底

味道上整體來說鮮甜順口



再來可以品嘗雞腿與雞胸肉

雞腿嫩口~雞胸則是稍微柴口些許

白蘿蔔部分建議熬煮一段時間後再吃

才能夠品嘗到甜口又入口即化的白蘿蔔

肉品

🔸美國安格斯黑牛

滿滿一整盤現切的美國安格斯黑牛

可以先品嘗不沾醬的5~7分熟牛肉

能夠明顯感受到雞湯油脂配上牛脂鮮甜

再來可以嘗試沾上一旁的日式醬料

味道上吃起來類似和風醬

微酸微甜~很有日式關東煮的感覺



🔸職人手切五花豬

豬肉的部分本身油花油脂稍微多一點點

雖不比安格斯黑牛那般油脂甜美

但多了少許的脆口感~

生猛海鮮

🔸帆立貝&鮮甜大白蝦

帆立貝與鮮甜大白蝦都有經過特別挑選

浮誇的超大體型真的超出我們平常的認知~

帆立貝其實就是日本的大顆生食級干貝

鮮甜大白蝦大概有阿根廷天使紅蝦的大小

因為體型較大~口感上來說都相當Q彈

一口吃下去真的是有滿滿的幸福感



🔸特選鮮蛤蜊

蛤蜊的部分也是有經過特別挑選

體型大顆而且黑沙也已經吐乾淨

涮入鍋內時~只要蛤蜊開殼即可食用

此時的味道還帶有少許鹹海味~最是甜美

營業資訊

📍 高雄市仁武區八德西路316號

⏰ 17:00–01:00

🚷 週一公休

☎️ 0972711006