知灃號-仁武區美食高雄宵夜火鍋推薦~還可以吃到日本生食級大干貝!仁武區宵夜就選知灃號日式火鍋海鮮大餐
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文章類別：美食-食記心得
仁武區美食高雄宵夜火鍋-知灃號
主打日式職人手工雞湯鍋底
味道鮮甜順口~頗有深夜日式關東煮吃法
海鮮部分看似平凡的帆立貝和鮮甜大白蝦
其實每一隻份量都比常見的大上1.5倍之多
另外安格斯黑牛新鮮現切片片都是油脂肥美
高雄深夜火鍋聚餐推薦知灃號仁武區火鍋餐廳
知灃號
知灃號地點位於高雄左營區的右方
大概位在1號國道與10號國道的交接處附近
無論你是在南高雄或是北高雄
下班後同事聚餐~開車直接上高速公路即可方便抵達
而且餐廳距離附近的收費停車也不會太遠
白玉雞湯
🔸含土雞肉半隻/白蘿蔔/昆布
除了養生蔬食全素鍋不含土雞肉之外
其他所有湯底皆有半隻土雞肉作為鍋底
川蜀麻辣與剝皮辣椒適合喜歡吃辣的人嘗試
由於當日我們想吃稍微清淡順口的湯底
因此選了這鍋白玉雞湯土雞肉鍋
生食材由店家準備好放入燉鍋內
再放到餐桌上大火熬煮
讓雞肉的油脂充分融入湯頭當中
打開鍋蓋後可先品嘗湯底
味道上整體來說鮮甜順口
再來可以品嘗雞腿與雞胸肉
雞腿嫩口~雞胸則是稍微柴口些許
白蘿蔔部分建議熬煮一段時間後再吃
才能夠品嘗到甜口又入口即化的白蘿蔔
肉品
🔸美國安格斯黑牛
滿滿一整盤現切的美國安格斯黑牛
可以先品嘗不沾醬的5~7分熟牛肉
能夠明顯感受到雞湯油脂配上牛脂鮮甜
再來可以嘗試沾上一旁的日式醬料
味道上吃起來類似和風醬
微酸微甜~很有日式關東煮的感覺
🔸職人手切五花豬
豬肉的部分本身油花油脂稍微多一點點
雖不比安格斯黑牛那般油脂甜美
但多了少許的脆口感~
生猛海鮮
🔸帆立貝&鮮甜大白蝦
帆立貝與鮮甜大白蝦都有經過特別挑選
浮誇的超大體型真的超出我們平常的認知~
帆立貝其實就是日本的大顆生食級干貝
鮮甜大白蝦大概有阿根廷天使紅蝦的大小
因為體型較大~口感上來說都相當Q彈
一口吃下去真的是有滿滿的幸福感
🔸特選鮮蛤蜊
蛤蜊的部分也是有經過特別挑選
體型大顆而且黑沙也已經吐乾淨
涮入鍋內時~只要蛤蜊開殼即可食用
此時的味道還帶有少許鹹海味~最是甜美
營業資訊
📍 高雄市仁武區八德西路316號
⏰ 17:00–01:00
🚷 週一公休
☎️ 0972711006