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> 圖文創作 > 台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

2023-09-08 20:15:07 算命的說我很愛吃 人氣：104
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：759篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：饃饃噠心動肉夾饃（大安信義店）
phone02-2784-5089
place台北市大安區信義路三段196號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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肉肉控推薦必吃這間「饃饃噠心動肉夾饃」，超爆餡肉肉配料，多到差點要捧著吃完整個！此外他們家的餅皮也是極致酥脆，一絲一絲獨特的千層餅皮， 越嚼越有麵粉獨特香氣，跟鹹香的肉肉搭配在一起，每一口都是大享受！不管是當正餐，或是下午茶的鹹點，通通很適合～而且拿在手上吃也很方便，榮登我的近期最愛的點心啦～～～

今天是來到「饃饃噠心動肉夾饃」大安信義店享用美食，位於捷運大安站旁邊，三號出口走出來就可以看到哩！具有時尚感的店面相當整潔明亮，還有可愛的標語跟文青感的LOGO～掰惹威，饃饃噠心動肉夾饃在台北別處也有分店喔！

肉夾饃的口味有相當多種可以選擇，除了經典原味剁剁肉是人氣熱賣，敢吃辣的可以點上巴蜀麻辣口味， 喜歡泰式的就點蔗味泰泰打啵豬，竟然還有黑松露野菇牛肉跟法式塔塔黃金蝦，口味的部分很多變很澎湃捏！讓人選擇障礙牙起來，好猶豫到底要點哪款。

最後我們點了經典原味剁剁肉、蔗味泰泰打啵豬、紫禁城密醬肉絲三種口味。修但幾壘你看看，這個料也給太多惹吧！身為肉肉控整個口水都要留到地上去了～

 

鹹香的肉肉搭配上千層狀的餅皮，每一口都能夠咬到料，超級幸福的！吃得出真材實料，味濃而不膩，是大人小孩都會尬藝的味道，而且份量非常具有飽足感，吃完一整個已經要飽到天靈蓋去了。

此外肉夾饃還可以加蛋，喜歡蛋蛋的就給他加下去，口味會更加豐富紮實，但有層次感喔！

【饃饃噠心動肉夾饃】
地址：信義大安店－台北市大安區信義路三段196號
營業時間：11:00-19:30
電話：(02)2784-5089
粉絲專頁：https://reurl.cc/7kOXAQ

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