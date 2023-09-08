葉式海鮮。 YEH’S FISH。口感鮮甜.價格又實惠.生魚片真的是值得一嚐的
2023-09-08 20:30:08 57魔法Ling 人氣：101
窩客好文
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台東縣 > 台東市
生魚片偶爾還是很愛的
又剛好出門在外.又剛好嘴饞
就找到了這間葉式海鮮.網路評價也不錯
女兒搜尋到這間時因為是諧音的關係我們都誤以為是在夜市裡
開車抵達時才知道並不是它是一間店面
一走進來店裡面有一搜小船頭.放的都是海產的周邊食物
兩旁的冰櫃則是冷凍及冷藏海鮮
櫃檯下方則是生魚片
除生魚片外也有干貝.海膽之類的.....
需要的話跟店員說就可以了
這次最想吃的是生魚片.菜單上面有分價格
選想吃的價位再選魚的種類.可以選綜合
我們是選$200(沒記錯的話)
有鮪魚。鮭魚。旗魚
首先覺得讚的地方就是這有夠厚的
一口咬下就是一個爽感而已.吃個幾片就很滿足了
沾著芥末吃就是一種享受而已
來到台東如果不想到漁港去.可以來葉式海鮮
除了有生魚片現切外也有很多冷凍海鮮供選擇
這次是專門來買生魚片.也就沒有再逛其它的東西
不過真心覺得他們家的生魚片真的是值得一嚐的
口感鮮甜.價格又實惠.
台東市強國街211號 葉氏海鮮 YEH’S FISH
週二至週日 10AM-8PM
089-339220
FB:Yeh's Fish 葉氏海鮮
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