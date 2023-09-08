葉式海鮮。 YEH’S FISH。口感鮮甜.價格又實惠.生魚片真的是值得一嚐的

生魚片偶爾還是很愛的

又剛好出門在外.又剛好嘴饞

就找到了這間葉式海鮮.網路評價也不錯

女兒搜尋到這間時因為是諧音的關係我們都誤以為是在夜市裡

開車抵達時才知道並不是它是一間店面

一走進來店裡面有一搜小船頭.放的都是海產的周邊食物

兩旁的冰櫃則是冷凍及冷藏海鮮

櫃檯下方則是生魚片

除生魚片外也有干貝.海膽之類的.....

需要的話跟店員說就可以了

這次最想吃的是生魚片.菜單上面有分價格

選想吃的價位再選魚的種類.可以選綜合

我們是選$200(沒記錯的話)

有鮪魚。鮭魚。旗魚

首先覺得讚的地方就是這有夠厚的

一口咬下就是一個爽感而已.吃個幾片就很滿足了

沾著芥末吃就是一種享受而已

來到台東如果不想到漁港去.可以來葉式海鮮

除了有生魚片現切外也有很多冷凍海鮮供選擇

這次是專門來買生魚片.也就沒有再逛其它的東西

不過真心覺得他們家的生魚片真的是值得一嚐的



口感鮮甜.價格又實惠.

台東市強國街211號 葉氏海鮮 YEH’S FISH

週二至週日 10AM-8PM

089-339220