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> 圖文創作 > 葉式海鮮。 YEH’S FISH。口感鮮甜.價格又實惠.生魚片真的是值得一嚐的

葉式海鮮。 YEH’S FISH。口感鮮甜.價格又實惠.生魚片真的是值得一嚐的

2023-09-08 20:30:08 57魔法Ling 人氣：101
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窩客好文

57魔法Ling

發表篇數：875篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台東縣 > 台東市

造訪商家：葉氏海鮮 Yeh‘s Fish
place台東縣台東市強國街211號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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寫文章 回報歇業

生魚片偶爾還是很愛的

又剛好出門在外.又剛好嘴饞

就找到了這間葉式海鮮.網路評價也不錯

女兒搜尋到這間時因為是諧音的關係我們都誤以為是在夜市裡

開車抵達時才知道並不是它是一間店面

一走進來店裡面有一搜小船頭.放的都是海產的周邊食物

兩旁的冰櫃則是冷凍及冷藏海鮮

櫃檯下方則是生魚片

除生魚片外也有干貝.海膽之類的.....

需要的話跟店員說就可以了

這次最想吃的是生魚片.菜單上面有分價格

選想吃的價位再選魚的種類.可以選綜合

我們是選$200(沒記錯的話)

有鮪魚。鮭魚。旗魚

首先覺得讚的地方就是這有夠厚的

一口咬下就是一個爽感而已.吃個幾片就很滿足了

沾著芥末吃就是一種享受而已

 

來到台東如果不想到漁港去.可以來葉式海鮮

除了有生魚片現切外也有很多冷凍海鮮供選擇

這次是專門來買生魚片.也就沒有再逛其它的東西

不過真心覺得他們家的生魚片真的是值得一嚐的

口感鮮甜.價格又實惠.

 

台東市強國街211號 葉氏海鮮 YEH’S FISH

週二至週日 10AM-8PM

089-339220

 

FB:Yeh's Fish 葉氏海鮮

 

 

 

 

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