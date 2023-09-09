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【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食。

2023-09-09 18:00:00 Winnie 人氣：112
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窩客好文

Winnie

發表篇數：51篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：魯十二 滷肉飯．燉品(新莊後港店)
place新北市新莊區後港一路73號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

跟老爸偶爾會來吃這間滷肉飯，店名叫做魯十二，就想說來寫一下好了(很看心情)。靦腆搔頭

請點個讚支持我分享更多美食【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

內用環境算是半開放式的，但夏天會開冷氣，塑膠窗簾就會拉起來。

 

【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

（菜單取自魯十二臉書粉專）

 

餐點介紹

 

【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

油光滿面，讓人看了食指大動【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

 

【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味麻辣滷肉飯(飯少) $45

魯十二的滷肉飯是屬於肥肉比重偏多的類型，不愛肥肉的人可以先PASS。我是無辣不歡的那種人，辣中帶麻的滷肉飯吃起來很過癮，不過到後面會小膩，建議點些小菜。
 

【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味排骨飯 $75

老爸點的排骨飯，他說他這陣子都自己來吃，他很愛魯十二的辣椒。我一向不是排骨派系，但魯十二的排骨卻意外深得我心（雖然只分到一小塊），口感偏軟嫩，不是很有嚼勁的類型，超適合我這種懶得咀嚼的人，整體也很入味，喜歡！不過我覺得一碗75元能夠再多一樣配菜會更好。

 

 

【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

上面是魯十二自製辣椒，算是他們家一大特色，除了紅綠辣椒以外，還吃得到小魚乾。我爸一直力推辣椒，順帶一提，他餐餐配辣椒，算是特別有說服力的阿北【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食（他急著要吃，害我拍的角度超奇怪==）

 

【新北】新莊－魯十二滷肉飯 辣中帶麻的麻辣滷肉飯，銅板價美食

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味皮蛋豆腐 $40

就是一般好吃的皮蛋豆腐，不用贅述啦～~

 

 

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味の食記結語

每個人心目中都有一間滷肉飯，我可以很誠實的說，它不是我心目中的那間滷肉飯，但麻辣口味吃起來挺有爽感，是一間我偶爾會回訪的店，大家有興趣可以試試看囉！

By Winnie【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

 

-------------【店家資訊】-------------

魯十二滷肉飯

地址：新北市新莊區後港一路73號

電話: 0968802364

營業時間：11:00–21:00

 

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味以上評論為個人心得及意見，僅供參考
【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

 

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