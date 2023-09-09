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★桃園公園★ 平鎮文化公園，全新公園樣貌以交通號誌為主題!有超長溜滑梯、攀爬網繩和交通符號認識等寓教遊戲場

2023-09-09 10:16:40 Tin 人氣：96
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Tin

發表篇數：47篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 平鎮區

桃園最新公園★桃園公園★ 平鎮文化公園，全新公園樣貌以交通號誌為主題!有交通號誌主題設計遊戲場-平鎮文化公園🚦

 ★桃園公園★ 平鎮文化公園，全新公園樣貌以交通號誌為主題!有 

文化公園改建後的新樣貌開放了！新增建地下層停車場，有復興航棧烘焙坊入住，公園內就有兩座遊戲場除了保有傳統遊樂設施外，還增加以交通號誌為主軸的更大型共融式遊戲場!

距離超美的1895乙未保台紀念公園走路7分鐘車程2分鐘，這裡同時也是2023世界客家博覽會的體育表演展場，很推薦可以兩座公園一起順遊安排放電孩子ˊ和看表演喔!

平鎮文化公園

地址: 平鎮區復興街76號 (google 搜尋7-11韻翔門市)

停車: 路邊停車格或收費停車

★桃園公園★ 平鎮文化公園，全新公園樣貌以交通號誌為主題!有 

公園的主題以融入在地坐標延伸介紹各種交通方式

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攀爬部分有攀爬網和攀爬環的設計，地面上都有鋪設軟墊讓玩耍更安心

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還設有紅綠燈和斑馬線的遊戲區

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一共有三座超長溜滑梯的設計

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交通標誌的符號，有提供注音讓會拼音的孩子們也能自己認識

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可以依照孩子年紀選擇不同難度的挑戰

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透視感的攀爬網很有創意，另外也有滑桿的設計喔!

   

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攀爬網和攀爬環，讓孩子有不同挑戰的攀爬設施

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目前遮蔽區不多，旁邊是家長休息區

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新公園的魅力來自於創新的主題，孩子們最愛公園放電了

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籃球場

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大人的體健設施區

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⚡️兒童遊戲場放電設施有哪些可以玩⚡️

▫️3座長溜滑梯和滑桿

▫️攀爬網繩和攀爬圈

▫️交通標誌介紹和認識

▫️籃球場和大人體健設施

公園內一共有兩座遊戲場可以玩，洗手間在旁邊活動中心和地下停車場都有🚻對面就是7-11附近也有很多麵店，補給能量吃飯都很方便！

平鎮文化公園

地址: 平鎮區復興街76號 (google 搜尋7-11韻翔門市)

停車: 路邊停車格或收費停車場

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