土石流的芋泥瀑布 裡面還有義式奶酪 好吃到「芋」罷不能！

純真豆花是一家開張沒多久的清新小店，是被一篇台北推薦五大豆花的文章給吸引，被我收在口代名單裡

好巧不巧，剛好這天帶小菲菲來看中醫，因為候診太久，有點無聊，就google附近有什麼店可以去晃晃～

最近的有加福奇士蛋糕、姚德和青草號，另一間就是我名單裡的純真豆花！

買了加福奇士蛋糕、姚德和青草號，就帶著小菲菲一起來吃豆花～

雖然是賣豆花，但我更想吃的芋泥瀑布（我自己亂取的 :lol: ），人家正確名稱是叫芋頭艦隊冰啦～～

純真豆花就位在永樂市場對面，

搭乘捷運至台北車站，地下街出口Y21，走過來約10分鐘的腳程～

開車的話可以永樂市場地下B1停車場

純真豆花小清新的店面，和店名完美呼應～

透明玻璃一覽無遺，沒有多餘的佈置，簡單純粹！

儘管位置隱密，上門的客人卻不少，

內用空間不大，大約可坐6人，戶外還有一張小桌子的2人座位～

半開放式廚房，乾淨不雜亂～

常見的配料都有，許多都是手工製作的唷～

除了現金，還有電子支付～

手寫菜單還有英文版、日文版、韓文版，真用心呢！

除了招牌豆花，還有台式刨冰、手洗愛玉，以及特色冰品（限內用）

也可以再加購配料

內用才有的招牌特色冰品，有擺上實品照片，給大家參考～

手工配料的照片，咀嚼系的朋友不能錯過唷！

芋頭艦隊冰（芋泥、蜜芋頭心、牛奶糖醬、義式奶酪、芋圓）

身為芋頭控，看到這個怎能不點（眼冒愛心）

濃稠的芋泥加入了牛奶糖醬，原以為是煉乳，沒想到是牛奶糖醬，好特別！

芋泥像土石流般豪不留情地狂洩，深怕一不小心就崩蹋 :lol:

不僅視覺效果滿分，還能同時滿足消暑與療癒味蕾！

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