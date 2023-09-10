土石流的芋泥瀑布 裡面還有義式奶酪 好吃到「芋」罷不能！
2023-09-10 18:14:52 兔貝比 人氣：102
窩客好文
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文章類別：美食-食記心得
純真豆花是一家開張沒多久的清新小店，是被一篇台北推薦五大豆花的文章給吸引，被我收在口代名單裡
好巧不巧，剛好這天帶小菲菲來看中醫，因為候診太久，有點無聊，就google附近有什麼店可以去晃晃～
最近的有加福奇士蛋糕、姚德和青草號，另一間就是我名單裡的純真豆花！
買了加福奇士蛋糕、姚德和青草號，就帶著小菲菲一起來吃豆花～
雖然是賣豆花，但我更想吃的芋泥瀑布（我自己亂取的 :lol: ），人家正確名稱是叫芋頭艦隊冰啦～～
純真豆花｜交通位置
純真豆花就位在永樂市場對面，
搭乘捷運至台北車站，地下街出口Y21，走過來約10分鐘的腳程～
開車的話可以永樂市場地下B1停車場
純真豆花｜用餐環境
純真豆花小清新的店面，和店名完美呼應～
透明玻璃一覽無遺，沒有多餘的佈置，簡單純粹！
儘管位置隱密，上門的客人卻不少，
內用空間不大，大約可坐6人，戶外還有一張小桌子的2人座位～
半開放式廚房，乾淨不雜亂～
常見的配料都有，許多都是手工製作的唷～
除了現金，還有電子支付～
純真豆花｜菜單價格
手寫菜單還有英文版、日文版、韓文版，真用心呢！
除了招牌豆花，還有台式刨冰、手洗愛玉，以及特色冰品（限內用）
也可以再加購配料
內用才有的招牌特色冰品，有擺上實品照片，給大家參考～
手工配料的照片，咀嚼系的朋友不能錯過唷！
純真豆花｜餐點品嚐
芋頭艦隊冰（芋泥、蜜芋頭心、牛奶糖醬、義式奶酪、芋圓）
身為芋頭控，看到這個怎能不點（眼冒愛心）
濃稠的芋泥加入了牛奶糖醬，原以為是煉乳，沒想到是牛奶糖醬，好特別！
芋泥像土石流般豪不留情地狂洩，深怕一不小心就崩蹋 :lol:
不僅視覺效果滿分，還能同時滿足消暑與療癒味蕾！
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