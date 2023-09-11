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2023 【內含優惠】新竹住宿推薦》蟬說-霧語WOO YUU 超越雲海之上的懶人露營 I 網美露營 I 新竹住宿 I 新竹旅遊 - 理智派的生活手札

2023-09-11 22:27:40 Jacob 人氣：101
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窩客好文

Jacob

發表篇數：15篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：蟬說: 霧語 Chanshuo WooYuu
phone03-6210-172
place新竹縣五峰鄉白蘭315-5號
作者本次評價：
4.70
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
4.00
CP值
4.00
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2023 【內含優惠】新竹住宿推薦》蟬說-霧語WOO YUU 超越雲海之上的懶人露營 I 網美露營 I 新竹住宿 I 新竹旅遊

今天又要來寫一下蟬說系列了，我想我在蟬說身上花的時間比其他系列文都還多吧XD，不知道這樣寫下去會不會榮獲他們家的VIP(?喂，你就算不寫人家也是很紅，全台很多地方都有他們的點。

這次又回來體驗『霧語』的原因，其實只有一個：上次的霧繞體驗有點完美，想知道同樣在新竹的山上，霧語和霧繞的體驗有甚麼差別。於是乎，趁著某天周五下午請個半天假，帶了更多裝備上山。不同於上次，我們誤以為從新竹上去很快，整一個路況不熟小心開車的情況下，拖到連下午茶都沒吃到QQ，有點可惜。這次我們學乖了，大概中午沒吃飯就直接衝上山，然後一個太早到XD。

『住宿環境』

。停車車位。

停車場位於下坡後第一個平面草地，由於當天來訪時是颱風末期，聽店員說只有兩組客人，所以停車非常之充足，你想停橫的也沒有人會管你。


。接待人員。

接待人員非常的有蟬說的特色，一整個充滿著對人世間熱愛的那種感覺。個人目測，這些員工都不像是沒在社會打滾過的那種人，看起來應該是蟬說集團對員工是真的很好，不然怎麼可能每一個人都這麼熱情XD。(至少我在工作時候的感覺，比他們厭世多了XD)


。房間設備。

房間內的設備跟霧繞幾乎一樣，房間內有除濕機、毛巾等換洗用具，兩張雙人床與一個沙發床。這個沙發床真的蠻貼心，還沒洗澡的時候可以直接躺著耍廢。這次不同的是，我們有帶小型投影機、移動式冷氣等全副武裝。結果發現，山上的天氣真心涼爽，即使是非常炎熱的暑假，不穿外套還是會有點涼呢。

。浴廁設備。

網美(懶人)露營的衛浴設備通常都是在外面，霧語比起霧繞，衛浴設備是乾濕分離，是廁所+浴室的設計，我個人比較喜歡。如果只有純洗澡的空間，有時候大包小包的帶進去浴室，一不小心就會用濕。

。公共設施。

霧語一同其他蟬說集團的特色，有吹風機、飲水機與杯子等放置於公共設施區可以取用。除此之外，也有誠實商店可以購買泡麵和零食等，避免在山上半夜肚子餓沒東西吃。

『用餐環境』

網美露營通常主打的，都是一泊二食加贈迎賓小點的行程。讓剛到現場Check-in的客人們在晚餐前可以先吃點東西墊墊胃。


。迎賓小點。

蟬說系列的迎賓小點中，我個人最愛的是「霧語」的。霧語的迎賓小點有日本團子，旁邊搭配著蜂蜜和花生粉。對於我這種日本團子愛好者來說，真心一解出國之癮。除了日本團子之外，還有小鬆餅也可以享用。他們家的小鬆餅水準之上，不會過乾，搭配著咖啡真的蠻過癮的。由於真不錯吃，還真不小心多吃了幾盤XD。


。當天晚餐。

霧語的晚餐我真心有驚艷到，除了一如水準之上的自助吧之外，還有火鍋可以吃。說實話，這樣的深山上，能夠吃到火鍋真的是種享受。霧語的用餐區，是在取餐區旁的溫室裡。在燈光照明下，整個用餐環境非常有氣氛。由於當天是颱風天，來到霧語的含我們只有兩組客人，用餐體驗非常地舒服。


。隔天早餐。

早餐是含中式與西式的早餐，除了傳統的中式粥品之餘，更有「刈包」這種令人驚訝的美食。一個刈包的和我的手掌大小差不多，餡料有酸菜、滷肉與花生粉。整體吃起來超級有飽足感，真心建議女生可以分著吃。

『其他行程』

。營火棉花糖。

營火這個行程有點可惜，上次在霧繞的時候剛好是櫻花季，有在地白蘭部落原住民一起圍著營火唱歌跳舞。這次來的時候天氣算不錯，營火活動則是烤棉花糖。工作人員會在晚餐後生火，待吃飽後就可以從櫃檯拿鐵叉與棉花糖到營火前烤棉花糖。在四周毫無光害、圍繞著營火的氛圍下，喝點酒，和三五好友聊著天真的好不過癮。營火棉花糖是個蠻有趣的活動，一不注意就會不小心烤焦XD，我們一行人倒是玩得蠻不亦樂乎的。


。手作DIY。

這個手作實在是蠻有趣的，好像叫是敲敲植物染的樣子(抱歉名稱在玩完之後立刻忘記XD)。整個活動流程，工作人員會你在園區內找幾個葉子，然後到溫室裡使用鐵槌把葉子的汁用天然的方式染上帆布手提袋。和一群朋友邊聊天邊敲打真的蠻有趣的，工作人員也會很熱情的加入聊天。這邊有小提示，葉子要選擇汁液較多的，比較容易做出漂亮的渲染感哦。而製作出的成品，也是可以從霧語這邊帶走的伴手禮呢。

『店家資訊』

名稱：蟬說: 霧語 Chanshuo WooYuu
地址：311新竹縣五峰鄉白蘭315-5號
電話：03-6210172

95折優惠碼：【wy8274】
官網訂房：https://wooyuu.myfunnow.com
訂房專線：03-6210172
粉絲專頁：https://www.facebook.com/ChanShuoWooYuu
霧語官網：https://www.chanshuo.tw/wooyuu-zh/
《蟬說》官方Line@好友：https://maac.io/1Zt8p

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