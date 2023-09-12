★桃園美食●Thai J 泰式花園餐廳＊全台首創泰式下午茶上市！法式宮廷風的花園系餐廳，全台唯一桌邊現沖泰式鍋煮奶茶，回味泰式經典街邊小吃！鹹食甜食都『泰』美味～聚會慶生首選餐廳！！

Thai J 泰式料理 免飛泰國就能吃到最道地的泰式料理，絕美的法式宮廷風花園餐廳

一直很想踩點的『Thai J 泰式料理』，這次新推出了期間限定泰泰下午茶，超級符合甜食控的兄妹，立刻訂位帶著兄妹來嚐嚐囉～

🌸Thai J 泰式料理-桃園南平店

📍桃園市桃園區南平路292號

🕐午餐11:30-14:30(最後點餐13:30)

下午茶14:00-17:00(最後點餐16:30) 平日下午茶無提供鹹食

晚餐17:30-22:00(最後點餐21:00)

午/晚餐用餐時間90分鐘，下午茶時段180分鐘。

🅿️桃園市立圖書館特約停車場(新埔六街上)，滿額即贈1小時停車折抵券

🌟親子友善，有提供兒童餐椅、兒童餐具超加分～

對面就是桃園最美圖書館，吃飽飯後可以去逛逛很不錯！

位在桃園餐廳一級戰區的藝文特區，Thai J 泰式料理的外觀超吸睛，利用宮廷風格＋大面積的綠植盆栽，低調的奢華感一眼就讓人很驚艷！

Thai J 泰式料理 餐廳環境

網美網紅必朝聖之地，真的一走進去就會忍不住不斷地拍拍拍！！！餐廳內的花園藝術桌子和椅子都是法式宮廷風格、法式沙發和水晶吊燈，處處都都美到讓人無法呼吸，被譽為都市叢林的Thai J 果然名不虛傳。

這隻超逼真又可愛的斑馬很受兄妹喜歡，看到馬上說要跟斑馬拍一張😂

連走去洗手間的路上都超級好拍，洗手台這裡還提供了漱口水給客人使用喔！

超愛水晶吊燈給人的奢華感，綠植的點綴讓人彷彿置身在森林中用餐一般，很愜意又放鬆的氛圍

Thai J 泰式料理 餐點料理

我們兩大兩小點了一份下午茶套餐、綠咖哩雞、泰式打拋豬、綜合炸物拼盤，四碗泰國白飯，有甜有鹹，全家吃得超滿足。

泰泰下午茶：每組$598，$299/人，9/11~11/11每日14:00-17:00 供應， 平日下午茶無提供鹹食。

首度開放下午茶時段，以泰國各式街邊小吃為靈感，研發道地又美味的下午茶套組。下午茶用餐時間也比較久，超適合約姊妹滔一起慢慢品嚐跟聊天。

下午茶組合內容有：泰式鍋煮奶茶、蝶豆花椰奶凍、洛神椰奶凍、糖絲春捲、椰香西米糕、椰奶小脆餅、咖椰油條。把必喝的泰奶變成鍋煮泰式奶茶，可以自己決定奶味、甜度的多寡，附上四種配料自由搭配出最喜歡的口味，超有特色！

蝶豆花椰奶凍、洛神椰奶凍：洛神花 / 火龍果剔透果凍＋椰奶調製的奶凍，第一次品嚐這種甜品的兄妹，說看起來好漂亮也好好吃，吃起來像果凍＋奶酪，看他們一口接一口就知道很合這兩位甜食控啦～

『泰式街邊小吃拼盤』椰香西米糕、糖絲春捲、椰奶小脆餅、咖椰油條，道地的街邊甜點小吃，哥哥最喜歡糖絲春捲跟椰香西米糕。糖絲春捲用迷你春捲皮＋糖絲，最愛甜食的哥哥一個人就吃掉兩個😍椰香西米糕造型小巧可愛，小方磚的大小一口一個剛剛好，軟嫩滑順口感超適合當午茶享用。椰奶小脆餅造型很迷你，像幸運餅乾一樣，脆脆甜甜的，女孩們聚會吃這個超優雅啊～咖椰油條是最讓我印象深刻的，原來油條也能是甜食😍口感很特別，脆脆的油條淋上香甜咖椰醬，只有這邊才吃得到喔！

身為老人派飲食的我，超愛泰國料理的鹹食，酸酸辣辣的超開胃又下飯！！跟我一樣愛吃鹹食超推薦必點泰式綠咖哩雞，辣度可以選擇，我覺得小辣就很夠味，去骨雞肉慢火熬煮過後超級軟嫩，配上泰國香米，真的泰美味啦～！！泰式打拋豬肉也是泰式經典招牌美食之一，貼心的是這邊有提供不辣的打拋豬肉，讓小朋友或者不敢吃辣的朋友可以選擇！即使做不辣的也超香超下飯，兄妹都各自配了兩碗飯呢

綜合炸物拼盤：金錢蝦餅、清邁炸春捲、酸辣海鮮涼拌、炸雞翅。金錢蝦餅是哥哥最愛的鹹食之一，這邊的蝦餅比較特別，是新鮮蝦泥混合香菜末，搭配上酸甜紫蘇梅醬，哥哥一個人就吃了兩個！清邁炸春捲皮脆內軟嫩，推薦搭配泰式沾醬一起吃口感更豐富。酸辣海鮮涼拌無敵解膩開胃，酸辣口感超喜歡。炸雞翅是愛炸物的爸爸首選，皮脆肉軟，很適合搭配泰式沾醬，連不太啃雞翅的爸爸都吃了兩隻😂

Thai J 泰式料理 用餐環境真的很美很舒適，整體用餐的氛圍營造的很好，在餐具跟擺盤上都能看到店家的用心與巧思，餐點的配色很豐富，讓每道餐點都色香味俱全。愛吃泰國料理或者是想跟姐妹朋友聚會喝下午茶、聚會慶生，都蠻推薦來這裡，省下飛機票就能享受偽出國的度假用餐感哦

🌸Thai J 泰式料理-桃園南平店

📍桃園市桃園區南平路292號

🕐週一～週五11:30~14:30/17:30~22:00 週六～週日11:30~17:00/17:30~22:00

🌸Thai J 泰式料理-台中大墩店

📍台中市南屯區大墩路 533 號 1 樓

🕐每日11:30~16:30/17:30~22:00

Thai J 泰式料理 IG 帳號:thaijglobal 粉絲專頁: https://www.facebook.com/thaijofficial

🌟美食因個人感受不同，僅代表個人享用心得。

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