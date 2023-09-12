出國旅遊除了吃喝玩樂外，也要買的開心！

期待了好久，終於疫情趨緩可以出國了，出國我最喜歡的國家就是日本了，好吃好玩好逛好買，吃喝玩樂購物通通都能滿足，交通也很方便，環境更是適合親子旅遊！

今年已經飛了東京跟沖繩，日本旅遊除了必帶個人行李及快樂的心情外，樂天JCB信用卡也一定要有，除了享有日本實體消費享5%刷卡金回饋外，還有日本指定機場貴賓室免費入場、高額旅平險、日本商店優惠最高5折起等，還終身免年費，在國內也很好用，餐廳、旅行社、飯店、機票及其他一般消費都享有回饋！

樂天JCB信用卡 ❙ 日本實體消費享5%刷卡金回饋，旅日必備信用卡，國內也很好用!

每次出國我都是買好買滿，雖然大部分的東西國內就有賣，但還是喜歡從當地帶回來的感覺

況且現在日幣貶值加上使用樂天JCB信用卡日本實體消費享5%刷卡金回饋，換算下來真的會省很多，如果你跟我一樣出國喜歡逛街購物就很需要辦這張卡！

即日起至年底在日本實體消費使用樂天JCB信用卡皆享5%刷卡金回饋！

要注意的是需每月登錄活動才享有此刷卡金回饋，每戶每月回饋上限$2000元，兩千元就可以拿來吃一頓大餐了，不無小補

到日本旅遊必逛藥妝店，我最常逛的就是大國藥妝了，刷樂天信用卡＋出示優惠券享最高18%優惠

使用前請先 下載優惠券 ，電子或紙本優惠券均可適用

除了購物外，住宿、美食、租車、門票也都有折扣，日本特約商店優惠最高5折起！

也難怪會被稱為旅日神卡！

日產租車依車型不同最高享35%折扣！

至 日產租車官網 預訂租車，預約後至官網首頁下方點選「諮詢」，填寫個人資訊並將「台湾楽天カードの特典を利用」字樣及「預約號碼」填於「諮詢」欄並按「確認」寄出，當地取車時刷樂天信用卡結帳即享優惠

出國旅遊最重要的就是平安了，但天災意外也是很難說，旅平險一定要有！

只要使用樂天信用卡刷公共運輸交通工具全部費用或80%以上旅遊團費即享有高額旅平險，最高保險金額2千萬

用不到當然是最好的，但有保險旅遊更安心有保障！

除了旅行平安險也包含旅行不便險，班機延誤、行李延誤、行李遺失等都有實支實付最高30000元

（上圖擷取自樂天信用卡官網）

還可以免費使用日本機場貴賓室，於指定機場貴賓室櫃檯出示當日機票或登機證及樂天信用卡就能免費入場，正、附卡都可以

東京成田國際機場、大阪關西國際機場、北海道新千歲機場、名古屋中部國際機場、福岡機場等知名機場通通都可以免費使用！

沒有出國的日子．樂天信用卡在台灣也很好用

國內餐廳3%回饋，國內旅行社、飯店、機票單筆消費滿2千元即享2%回饋，其他一般消費享1%回饋，每戶每月回饋上限$500元

除了回饋金，還有各種吃喝玩樂優惠，餐廳方面有知名的陶板屋、小蒙牛、藍屋、涓豆腐、義式屋古拉爵、肯德基、必勝客等，購物方面有台灣松本清、點睛品、廣生堂幸福燕窩、I-PRIMO等，其他像是奧丁丁市集、健身工廠、和運租車、gogoout 租車、太平洋旅行社及可樂旅遊等也都有優惠！

如果你也喜歡去日本玩，真的很推薦樂天JCB信用卡，除了刷卡回饋外，日本指定機場貴賓室免費入場、高額旅平險、日本商店優惠最高5折起也都很值得讚嘆！

立即申辦：https://ad2.trafficgate.net/t/r/7301/831/68809_68809/

活動詳情：https://www.card.rakuten.com.tw/corp/campaign/cpn.xhtml?code=185

提醒大家：謹慎理財，信用無價

信用卡循環信用年利率：6.75%-15% (基準日:2015年9月1日) 預借現金手續費：每筆預借現金金額X3.5%+NT150

其他相關費率依樂天信用卡網站公告