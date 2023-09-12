台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店 郭牛肉湯 牛肉嫩湯鮮 還有牛腩湯可以做選擇

到台南讓你想到的一件事會是什麼呢？！

我的話就是牛肉湯啦！！

台南牛肉湯真的超級無敵多間的

感覺怎麼吃都吃不完！！

這次快閃台南真的完全就是快閃一族

前一天在拍第二天的行程的時候，發現好多店禮拜一都沒開

排到我們都快要生氣了！

但首排的就是牛肉湯啦！這間是誤打誤撞吃到的.....

郭牛肉湯

所在地點： 小北觀光夜市

地址：台南市北區西門路四段101號

營業時間： 07:00–16:00 (周三休)

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大家一定會很好奇為什麼我會說誤打誤撞吃到的呢？！

因為....我本來要吃的不是這間！！((大笑))

是另一間郭(巧味)牛肉湯！

這間為於小北觀光夜市的牛肉湯看似也開了蠻長一段時間

這裡真是市場~感覺都是在地人會來到這裡吃個早餐

現在才想到，我點餐的時候，老闆娘看我的表情

想說我們這二個觀光客怎麼會找到這裡呢？！

因為這裡真的沒有什麼外地人的感覺~

我們點了牛肉湯和牛腩湯，想說有二種湯，就都吃看看

不吃牛的人這裡也有羊肉可以做選擇！所以完全不用擔心沒有東西吃

牛腩湯帶一點點油花及嫩口的牛筋~湯頭很鮮甜，好喝

牛腩湯的肉是有一點厚度的！所以帶一點點咬勁

因為肉本身帶點油花，所以湯頭也帶一點點油！

但完全不失風味！好喝

每碗湯都會附醬和薑絲，因為我覺得醬有一點點甜

所以我有另外加豆瓣醬鹹甜中和一下！

其實牛腩湯蠻划算的耶！肉很多

而且肉和薑絲、醬一起吃，很過癮！我好喜歡

牛肉湯也好喝，湯比較涿一點點~但依舊鮮甜好喝

肉真的很嫩，現涮燙真的吃起來就是不一樣

台南溫體牛真的很棒！每次來台南必喝就是牛肉湯

很快的我們就完食啦！超爽的~

一早就是要牛肉湯來漱漱口啊((笑))

每一碗湯都有附一碗白飯，因為我不想吃飯，所以我就沒有請他附

帶著戴比跟著我一起吃喝玩樂

啊~是她看著我吃喝，她跟我一起玩樂((笑))

又解鎖一間牛肉湯了！哦耶

一碗牛肉湯$100，牛腩湯也是$100，其實真的還蠻划算的

有來台南別忘了來到這古早味市湯喝碗牛肉湯

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郭牛肉湯

所在地點： 小北觀光夜市

地址：台南市北區西門路四段101號

營業時間： 07:00–16:00 (周三休)

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