為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店 郭牛肉湯 牛肉嫩湯鮮 還有牛腩湯可以做選擇

台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店 郭牛肉湯 牛肉嫩湯鮮 還有牛腩湯可以做選擇

2023-09-12 21:50:56 Mier♥戴小如 人氣：97
share
窩客好文

Mier♥戴小如

發表篇數：377篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：郭牛肉湯
place台南市北區西門路四段101號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

cats

到台南讓你想到的一件事會是什麼呢？！

我的話就是牛肉湯啦！！

台南牛肉湯真的超級無敵多間的

感覺怎麼吃都吃不完！！

這次快閃台南真的完全就是快閃一族

前一天在拍第二天的行程的時候，發現好多店禮拜一都沒開

排到我們都快要生氣了！

但首排的就是牛肉湯啦！這間是誤打誤撞吃到的.....

 

郭牛肉湯

 

所在地點： 小北觀光夜市

地址：台南市北區西門路四段101號

營業時間： 07:00–16:00 (周三休)

 

台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店  歡迎加入台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店 Mier戴小如ಇ後天美人大作戰台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店 粉絲團台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店

 

 

 

IMG_7674

大家一定會很好奇為什麼我會說誤打誤撞吃到的呢？！

因為....我本來要吃的不是這間！！((大笑))

是另一間郭(巧味)牛肉湯！

這間為於小北觀光夜市的牛肉湯看似也開了蠻長一段時間

這裡真是市場~感覺都是在地人會來到這裡吃個早餐

IMG_7706

現在才想到，我點餐的時候，老闆娘看我的表情

想說我們這二個觀光客怎麼會找到這裡呢？！

因為這裡真的沒有什麼外地人的感覺~

IMG_7686

我們點了牛肉湯和牛腩湯，想說有二種湯，就都吃看看

不吃牛的人這裡也有羊肉可以做選擇！所以完全不用擔心沒有東西吃

IMG_7683

牛腩湯帶一點點油花及嫩口的牛筋~湯頭很鮮甜，好喝

IMG_7693

牛腩湯的肉是有一點厚度的！所以帶一點點咬勁

因為肉本身帶點油花，所以湯頭也帶一點點油！

但完全不失風味！好喝

IMG_7694IMG_7695

每碗湯都會附醬和薑絲，因為我覺得醬有一點點甜

所以我有另外加豆瓣醬鹹甜中和一下！

IMG_7709IMG_7710

其實牛腩湯蠻划算的耶！肉很多

而且肉和薑絲、醬一起吃，很過癮！我好喜歡

IMG_7684IMG_7696

牛肉湯也好喝，湯比較涿一點點~但依舊鮮甜好喝

肉真的很嫩，現涮燙真的吃起來就是不一樣

台南溫體牛真的很棒！每次來台南必喝就是牛肉湯

IMG_7700

很快的我們就完食啦！超爽的~

一早就是要牛肉湯來漱漱口啊((笑))

每一碗湯都有附一碗白飯，因為我不想吃飯，所以我就沒有請他附

IMG_7703

帶著戴比跟著我一起吃喝玩樂

啊~是她看著我吃喝，她跟我一起玩樂((笑))

又解鎖一間牛肉湯了！哦耶

一碗牛肉湯$100，牛腩湯也是$100，其實真的還蠻划算的

有來台南別忘了來到這古早味市湯喝碗牛肉湯

 

IG找我玩🔍🔍更多動態在這裡

Mier戴小如IG  miertai

郭牛肉湯

 

所在地點： 小北觀光夜市

地址：台南市北區西門路四段101號

營業時間： 07:00–16:00 (周三休)

 

 

台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店   

來點日式料理1747123454

cats cats

聚會不能少的居酒屋1747123454

catscats cats

天冷來點鍋物1747123454

cats cats cats  cats

好吃早午餐1747123454

台南台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店  54小樹早午餐cats

台北台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店  cats cats cats 

新北台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店 cats

不一樣的台式居酒屋1747123454

  cats cats cats

 來點小吃1747123454

彰化台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店  cats

台中台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店   cats cats

台北 台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店 cats cats 

想吃日式燒肉1747123454

cats cats  cats

愛肉一族不能錯過的燒肉1747123454

cats cats cats cats

想吃韓式燒肉1747123454

cats cats

 

看看美麗的海 放鬆  1747123454

cats

想來點甜甜1747123454

cats cats  catscats cats

網美世界好好拍好好吃1747123454

台北台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店  cats   cats cats cats

宜蘭台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店 cats cats cats
嘉義台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店   cats

網美打卡景點1747123454

苗栗台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店  cats cats

宜蘭台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店  cats

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>幫我按個讚吧^^♥<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

快來加入我的粉絲團一起聊天:")下一張(熱鍵:c) 

下一張(熱鍵:c)

台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店  

戴小如也會在.....

1台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店  

歡迎一起來聊天

以上!下一張(熱鍵:c) 

台南|| 早餐必吃牛肉湯 誤打誤撞來到小北商場 牛肉湯老店

文章標籤

牛肉湯 台南 台南牛肉湯 牛腩湯 郭牛肉湯
創作者介紹
創作者 Mier♥戴小如 的頭像
Mier♥戴小如

Mier戴小如ಇ後天美人大作戰




檢舉
share
chevron_left

台北||中山區巷弄隱藏精緻串燒居酒屋獨特老醬汁

台南||米其林必比登推薦小吃開元紅燒𩵚魠魚羹𩵚

chevron_right
延伸閱讀

台南木地板【騰紳地板】PERGO絕佳9mm厚度木地板/免費丈量服務/保固長達十年/台南超耐磨地板推薦

 婕咪

【台南 北區】明亮新穎牛氓牛肉湯 開元店 饕客不能錯過粒粒分明的炒飯

 我是艾兒比！！

台南美食 – 好農家米糕

 高雄旅遊王

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Mier♥戴小如

發表篇數：377篇

♡我的blog in 痞客邦：http://mier425.pixnet.net/blog ♡ 因為記憶不太好，所以用照片來幫自己留住記憶，用文字來分享當時感受 IG：https://www.instagram.com/miertai/
作者的其它文章
同類據點
開元紅燒𩵚魠魚羹 照片

開元紅燒𩵚魠魚羹

4.95 (1人評鑑)

區域：台南市北區
麻豆區農會 照片

麻豆區農會

3.85 (1人評鑑)

區域：台南市麻豆區
咖哩道場-肉類燒烤專門 照片

咖哩道場-肉類燒烤專門

4.60 (0人評鑑)

區域：台南市中西區
叔炸甜不辣媽 台南安平店 照片

叔炸甜不辣媽 台南安平店

4.50 (1人評鑑)

區域：台南市安平區
哇噻刈包 照片

哇噻刈包

4.75 (1人評鑑)

區域：台南市中西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up