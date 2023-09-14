捷運市政府．BELLAVITA寶麗廣塲14週年慶 / 奇幻沙漠 (貴婦百貨)

112. 9. 8 (五) 寶麗廣塲 / 奇幻沙漠

這天小齊休假，主動問我有沒有想去的地方？

感動你每個月都不忘保留時間跟我約會，揪甘心A

BELLAVITA寶麗廣塲14週年慶，在一樓中庭推出「奇幻沙漠」藝術裝置

打造中東風情的建築、店鋪、街道，展期至2023/10/1

一進入中庭廣場忍不住驚呼，眼前的場景讓我們有一秒飛出國的錯覺

走進城門，來一趟奇幻的沙漠之旅吧！

栩栩如生的駱駝是遊牧民族的好朋友，頭部會左右搖擺非常可愛

以木頭搭建的帳棚，是遊牧民族聚會、節慶和舉辦儀式的重要場所

轉角遇見色彩繽紛的手工地毯店，讓我想起阿拉丁的飛天魔毯

應有盡有的香料蔬果店，是美味佳餚不可或缺的靈魂

這天帶著KITTY一起出門拍照，增添不少樂趣

手工編織包包店，精緻漂亮的包包讓我好想買喔！

「弄蛇術」是一種街頭表演藝術，但也有一定的危險性

我最喜歡燈飾店造景，每盞燈都像唯美的藝術品

一邊拍照一邊漫遊，彷彿真的在逛人聲鼎沸的市集

HELLO！駱駝先生你好～

角落的露天咖啡座位區很浪漫，是女生喜愛的氛圍

感恩貴婦百貨用心規劃，每個角落都充滿異國風情，太好拍了！

KITTY表示：謝謝貴婦百貨讓我拍了好多網美照留念

相隔三天和好姐妹雪莉相約信義區踩點，用餐前先到貴婦百貨拍照

親愛的雪莉就像麻豆一樣，怎麼拍都好看

發自真心的讚美，有妳入鏡的畫面真漂亮

人生旅途有妳相伴，更加快樂美好

謝謝小情人貼心陪伴踩點，還幫我拍了很多人物照，有你真好

退休後的生活多采多姿、充實愉快，完全沒有空虛無聊感

玩很大但分享很慢，隨興自在無壓力，晚回訪請見諒喔！

＜寶麗廣場＞台北市信義區松仁路28號

(02) 8729 - 2771 營業時間11:00～21:30

捷運市政府3號出口，步行約3分鐘

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