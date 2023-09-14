【高雄食記】超高CP值大肉盤〔肉多多火鍋〕，肉多多大變身，石頭火鍋是台灣人的最愛，全台 50家！近40種蔬食自助吧飲品冰品無限吃，下載APP送入會禮肉盤+當月壽星肉蛋糕！友善親子平日午餐可用餐3.5小

分店遍佈北中南，超高CP值大肉盤火鍋〔 肉多多 〕、自助吧大升級近40種蔬食火鍋料飲品冰品無限吃！下載APP還送入會禮肉盤+當月壽星肉蛋糕！【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 肉多多 高雄大順店 〕交通

▫️ GOOGLE定位連結：

https://goo.gl/maps/6eSttBUAAfYtx7ja8

👣〔 肉多多 高雄大順店 〕環境

▫️ 走上二樓前大大的肉多多字樣歡迎你！

空間非常寬敞，桌與桌距離足夠不會擠，也有部分舒適的沙發座位

窗邊座位很明亮喔～ 有提供兒童椅

女廁裡面還有貼心提供除臭噴霧、漱口水、生理用品、棉花棒等。

結帳櫃檯還有提供幫助清口氣的糖果。

👣〔 肉多多 〕自助吧

▫️現在火鍋店菜盤改自助吧真的是趨勢了，可以選擇自己喜歡的食材跟份量。肉多多的自助吧有近40種蔬食跟火鍋料，火鍋料都是大部分人會喜歡的熱門選項，尤其有我愛的蒟蒻跟蛋腸！手工漿也是必拿～

高達15種的醬料區絕對能選到你喜歡的口味！有特別的鹽麴薑麻雞汁、獨門海皇醬，還有素食者也能享用的香辣冬菇醬

油條、豆皮、少見的麵筋球，這個泡湯汁超好吃！

主食米飯有肉燥跟豬油拌飯，肉燥裡面的肉塊非常大塊耶。麵類則有6種不同選項。

飲料應有盡有，還有提供低咖啡因的現萃紅茶跟青茶。

冰淇淋是泰國明果，有四種口味。

必須特別一提的是霜淇淋，吃起來奶味濃郁、不會水水的，還有各種配料可以加，像是寒天晶球跟脆穀球，可以自製做成豪華聖代！當天吃到的是原味跟草莓，店員說每兩個月還會更換一次口味喔！

👣〔 肉多多 〕餐點

📌爆炒招牌石頭湯 $75 📌客家酸菜湯 $50（嚐鮮價）

📌海皇沙茶湯 $40（嚐鮮價） 📌胡椒豚骨湯 $75

📌熟成牛拼盤 $1299（320z） 📌鮮嫩福氣魚片 $159

▫️湯頭必點招牌石頭湯，專人桌邊爆炒乓貢貢，湯頭鹹香不油膩，涮各種食材都百搭，入口帶有鮮甜味，層次豐富，而且鍋底就有肉很划算耶。

喜歡重口味的可選客家酸菜湯，辣度很夠，是偏向四川重慶的那種麻辣感，他的命定是福氣魚片，肉質非常嫩，吃起來超下飯！

當天看到隔壁桌點蝦，才知道肉多多還有隱藏版貼心剝蝦服務！下次來一定要點蝦來享受一下～

▫️海皇沙茶湯我也很喜歡，我覺得喝起來像是叻沙跟汕頭鍋的綜合版，鮮香濃郁帶甜味，非常涮嘴～胡椒豚骨湯帶點中藥香氣，溫潤順口，香濃的白胡椒充斥口中！

▫️新菜單有五款新的熟成肉品，號稱『熟成肉肉元宇宙』，口感軟嫩、滋味豐富完全無腥味，入口驚艷，價位算下來CP值在線！

超多人點的大肉盤有分25oz、32oz、35oz不同大小跟組合選擇，總共有10種不同選項任你挑選。愛吃牛肉的推薦32oz的超大熟成牛拼盤！裡面有：板腱、霜降、牛腹肉三種，不使用重組肉，都是原塊肉大片現切啦～ 因為夠大片吃起來口感很好，很飽口喔！

各種肉品也有其推薦的熟度，牛腹肉7分熟、板腱5分熟、沙朗牛5分熟、霜降牛5分熟、牛小排5-7分熟，涮到完美熟度口感最佳！

▫️現在平日中午用餐有3.5小時，很適合聚餐吃完還可以邊吃自助吧甜點飲料邊聊天～

一整個下午就在肉多多吹冷氣悠閒度過！

👣〔 肉多多 〕優惠活動

有來吃一定要下載樂多多集團APP啦！

🔺入會禮：梅花豬、鮮雞腿，2擇1

🔺當月壽星：免費兌換肉蛋糕

🔺消費$100累績1點：不同點數可以兌換不同食材，5點就可兌換肉盤！

👣〔 肉多多 高雄大順店 〕店家資訊

★僅供參考，建議搜尋店家最新官方資訊★

📍高雄市三民區大順二路775號2樓

📍12:00–15:30, 17:30–01:30 六日11:30–01:30

📍07 556 8600

📍平日中午3.5小時，其他時段100分鐘。內用酌收10％清潔費。

📍官網：https://www.facebook.com/rododohotpot

👣〔 肉多多 〕菜單