2023桃園韭菜花季【七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花季活動、韭菜花田

2023桃園韭菜花季【七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花季活動分享~附近大鶯路有一處私人付費韭菜花田可拍照。

想免費賞拍9月雪美景的話(大溪-中新里韭菜花田)設有5處韭菜花田裝置可美拍，今年『 無交通管制』可自行開車抵韭菜花田外的活動停車場(免費停車)詳情等等詳分享

今年韭菜花季 七張福德宫走小清新風格

不像去年剛好( 桃園地景藝術節 辦在大溪區)這兒當時有好多裝置藝術可拍 ，今年則是只有兩尊卡娃伊土地公及地景藝術節保留下來的千風萬縷情椅子裝置可拍照打卡!

七張福德宮(七張彩虹市集)

地址: 桃園市大溪區大鶯路762巷135之1號

粉絲頁: 大溪水與綠休閒農業發展協會

2023桃園韭菜花季

活動日期:9/9~9/30止

9/8賞遊日花開約7成~您可搜尋臉書遊客打卡貼文掌握最新花況!

9/16.17假日有表演可欣賞~地點 大溪水與綠休閒農業園區/七張福德宮(附設免費停車場)

大溪水與綠農業發展協會 有:農遊體驗、手作乾燥韭菜花、拉拉車導覽、韭最趴饗農宴等...活動可預約報名和花田小棧、農創市集~特色美食農特產及攝影比賽

賞韭菜花地點:中新里韭菜花田 (9/11~9/17開車可免費停放/王老先生露營區)再步行進花田小路賞花

9/16與9/17(六、日) 七張福德宮(水岸韭菜花季~好韭風華再現)活動舞台~有表演可觀賞

美拍韭菜花田的同時還可參加『攝影比賽』詳細比賽規則資訊:點我查看

分成:相片組與影片組 (前五名有大獎可拿)

投稿日期:9/9~9/17

投票日期:9/9~9/30

前100名投稿者+送(參加獎) 七張福德宮旁彩虹市集內(七張咖啡)100元電子券乙張

邀請親友幫您『投稿相片』按讚，親友有機會獲得(享樂蜂蜜禮盒)*10名

小紫也有參賽喔! 請大家 點我 進入活動粉專頁面、幫小紫拍的『韭月微風』相片按個讚(按讚者有機會)抽中(享樂蜂蜜禮盒)喔!

大溪水與綠休閒農業園區 周邊景點地圖(如下圖)

七張福德宮 位在中庄調整池旁

福德宮有公廁

導航可直接設定『七張福德宮』在大鶯路轉入762巷後、直行到底(右轉)的大空地就是韭菜花季~七張福德宮『免費停車場』

去年來賞遊 土地公廟池塘有蓮花可賞，今年則是無花朵(僅周邊有綠油油草地)

福德宮後方就是中庄調整池、遠方白色橋是景點『中庄吊橋』

您可以將車子停放(七張福德宮)停車場、再租借自行車、協力車或搭乘拉拉車前往中新里賞遊『韭菜花田』

(下圖) 拉拉車 有遮陽設施與舒適座椅~會載您往返『七張福德宫、景觀土丘』再步行走入中新里韭菜花田裡拍美照

租自行車~可欣賞田間風光與周邊景色

租借方式與優惠:

線上預約: 每人120元 。若現場租借: 每人150元

https://reurl.cc/aV6ak4 預約連結

提前線上預約(免擔心)您抵達的時間沒有拉拉車可搭且每人便宜30元喔！

協會主辦的 花季活動期間9/11~9/17預約或購票完成後會加碼送您一張『 100元電子券 或紙本 消費韭揚券 』可於9/17前在協會認證的『 花田小棧 或 七張彩虹市集 使用』

一年後回訪『福德宮』前方的假日市集已更名為 彩虹市集

『遊客服務中心』位置也大風吹從原本在左手邊、換到右手邊新搭建的小舖內

小紫9/8騎車來賞遊(遊客服務中心內)正在準備隔天韭菜花季開幕後的展售商品(尚未上架)我就沒入內拍攝

好康報報: 2023-9/9~9/17 只要您加入『協會LINE好友』就送您免費品嚐『pure純境』私房主廚精心調配的『韭揚蛋』一顆 (可憑line兌換券)來七張福德宮的遊客服務中心兌換。

加入『大溪水與綠休閒農業協會』LINE好友 輸入『韭揚蛋讚』 即可獲得~韭揚蛋兌換券

手機可直接搜尋(協會)LINE ID: @hen0583w 或點連結進入 https://lin.ee/SxtHgmC

七張彩虹市集 韭菜花季期間天天有營業! 其它日期印象中~好像都假日營業居多

市集外面有小朋友可騎乘的小車車可讓孩童在土地公廟前騎遊！

小紫9/8(平日)來~韭菜花季活動尚未開始so這天只有幾攤有營業

唐山嬤臭豆腐 主打『黃金泡菜』當配菜、不是妨間吃的糖醋泡菜，現點現炸需有耐心做等待





我去年有買(但當時攤名不叫唐山嬤)不曉得是否是同一家？

食記 (點我)中庄調整池/七張福德宮必吃/假日市集【 黃金泡菜臭豆腐 】水與綠休閒農業區遊客中心販賣部美食、伴手禮

極的冰館 夏天賣剉冰/仙草凍/無糖仙草茶/仙草蜜。冬天有燒仙草

珠珠滷味 滷味價格不貴吃，假日生意很好

炭烤香腸、現煮玉米

福德米粉湯 有賣:米粉湯/滷肉飯/肝連肉/嘴邊肉/豬皮/油豆腐/燙青菜

名禾台灣古早味 有:大腸麵線/肉羹麵線/綜合麵線/刈包/四神湯/爆米花/紅茶/彈珠汽水

七張咖啡 飲品價格50~100元。另有販售:迷你小鬆餅9顆50元

彩虹市集外的韭菜花裝藝~打卡必拍！

(下圖)2023桃園韭菜花季~旅遊攻略地圖

地圖內(右邊中間)紅色圓圈(禁止記號)即是遊客們賞遊『中新里韭菜花田』入口處

花季期間~禁止車輛進入(尤其是轎車)田間小路~路小條若開車進入不好停車且會影響步行旅人的交通安全，9/11~9/17『開車』車子可以停『王老先生露營區』再散步進入韭菜花田農業區美拍

如果您從七張福德宮搭乘(付費)拉拉車~會載您在景觀土丘(王老先生露營區)前下車、讓您們步行花田賞花趣!再載您回七張福德宮

9/11~9/17 預約或購票完成會加碼送您一張『 100元電子券 或紙本 消費韭揚券 』可於9/17前在協會認證的『 花田小棧 或 七張彩虹市集 使用』很划算！

附近免費景點(點藍底字有圖文):中新里韭菜花田/大嵙崁人工濕地/大溪河濱公園/大溪老街/ 月眉人工濕地 /山豬湖生態親水園區/ 大嵙崁親水園區/ 中庄景觀土丘 / 順時埔彩繪村 ....

七張福德宮附近有知名的黃色小屋韭菜花打卡景點及一處私人付費『韭菜花田』可美拍

若您當日旅遊時間不夠、無法再到(中新里韭菜花田)賞拍韭菜花、可以就近到離(福德宮)約1.4公里(3分鐘車程)的私人韭菜花田拍照

(下圖) 私人收費韭菜花田 位在黃色小屋咖啡莊園附近(大鶯路)馬路對面

大鶯路私人韭菜花田入園賞花門票 每人50元

有LOVE裝置可拍

中新里韭菜花田2023~分成『綠野仙蹤、風華再現、群鹿戲花、悠遊花海、我愛大溪』5區花田裝置

因小紫這幾天生病常跑急診擔誤了寫『中新里韭菜花田』遊記時間、目前撰文中...寫好會盡快與您們分享

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