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2023桃園韭菜花季【七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花季活動、韭菜花田

2023-09-14 22:41:40 小紫吃喝玩樂~ 人氣：106
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：415篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 大溪區

2023桃園韭菜花季七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花季活動分享~附近大鶯路有一處私人付費韭菜花田可拍照。

免費賞拍9月雪美景的話(大溪-中新里韭菜花田)設有5處韭菜花田裝置可美拍，今年『2023桃園韭菜花季【七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花無交通管制』可自行開車韭菜花田活動停車場(免費停車)詳情等等詳分享

2023七張福德宮-首圖.jpg

今年韭菜花季  七張福德宫走小清新風格

不像去年剛好(桃園地景藝術節辦在大溪區)這兒當時有好多裝置藝術可拍2023桃園韭菜花季【七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花，今年則是只有兩尊卡娃伊土地公及地景藝術節保留下來的千風萬縷情椅子裝置可拍照打卡!

2023七張福德宮 (5).jpg

七張福德宮(七張彩虹市集)

地址: 桃園市大溪區大鶯路762巷135之1號

粉絲頁: 大溪水與綠休閒農業發展協會

千風萬縷情-2022桃園地景.jpg

2023桃園韭菜花季

活動日期:9/9~9/30止

9/8賞遊日花開約7成~您可搜尋臉書遊客打卡貼文掌握最新花況!

9/16.17假日有表演可欣賞~地點2023桃園韭菜花季【七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花大溪水與綠休閒農業園區/七張福德宮(附設免費停車場)

大溪水與綠農業發展協會有:農遊體驗、手作乾燥韭菜花、拉拉車導覽、韭最趴饗農宴等...活動可預約報名花田小棧、農創市集~特色美食農特產及攝影比賽

韭菜花地點:中新里韭菜花田 (9/11~9/17開車可免費停放/王老先生露營區)再步行進花田小路賞花

2023桃園韭菜花季活動內容.jpg

9/16與9/17(六、日) 七張福德宮(水岸韭菜花季~好韭風華再現)活動舞台~有表演可觀賞

表演活動節目表-七張福德宮.png

2023七張福德宮 (7).jpg

美拍韭菜花田的同時還可參加『攝影比賽』詳細比賽規則資訊:點我查看

分成:相片組影片組 (前五名有大獎可拿)

投稿日期:9/9~9/17

投票日期:9/9~9/30

前100名投稿者+送(參加獎) 七張福德宮旁彩虹市集內(七張咖啡)100元電子券乙張

邀請親友幫您『投稿相片』按讚，親友有機會獲得(享樂蜂蜜禮盒)*10名

小紫也有參賽喔! 請大家點我進入活動粉專頁面、幫小紫拍的『韭月微風』相片按個讚(按讚者有機會)抽中(享樂蜂蜜禮盒)喔!2023桃園韭菜花季【七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花

風華再現-韭月微風.jpg

攝影比賽-2023桃園韭菜花季.jpg

水與綠休閒農區介紹.JPG

大溪水與綠休閒農業園區   周邊景點地圖(如下圖)

水與綠休閒農業園區-景點地圖.jpg

七張福德宮  位在中庄調整池

2023七張福德宮 (1).jpg

福德宮有公廁

2022-七張福德宮廁所.jpg

導航可直接設定『七張福德宮』在大鶯路轉入762巷後、直行到底(右轉)的大空地就是韭菜花季~七張福德宮『免費停車場

2023大鶯路762巷往-七張福德宮.jpg

大鶯路762巷往七張福德宮停車場 (1)0.jpg

大鶯路762巷往七張福德宮停車場 (2)0.jpg

2023七張福德宮停車場.jpg

去年來賞遊  土地公廟池塘有蓮花可賞，今年則是無花朵(僅周邊有綠油油草地)

2023七張福德宮 (4).jpg

福德宮後方就是中庄調整池、遠方白色橋是景點『中庄吊橋

2023七張福德宮 (3).jpg

您可以將車子停放(七張福德宮)停車場、再租借自行車、協力車或搭乘拉拉車前往中新里賞遊『韭菜花田

自行車-七張福德宮.jpg

(下圖) 拉拉車 有遮陽設施與舒適座椅~會載您往返『七張福德宫、景觀土丘』再步行走入中新里韭菜花田裡拍美照

租自行車~可欣賞田間風光與周邊景色 

租借方式與優惠: 

提前線上預約(免擔心)您抵達的時間沒有拉拉車可搭且每人便宜30元喔！

協會主辦的花季活動期間9/11~9/17預約或購票完成後會加碼送您一張『100元電子券或紙本消費韭揚券』可於9/17前在協會認證的『花田小棧七張彩虹市集使用』

2023拉拉車-景觀土丘.jpg

一年後回訪『福德宮』前方的假日市集已更名為彩虹市集

遊客服務中心』位置也大風吹從原本在左手邊、換到右手邊新搭建的小舖

 

2023七張福德宮遊客中心 (2).jpg

小紫9/8騎車來賞遊(遊客服務中心內)正在準備隔天韭菜花季開幕後的展售商品(尚未上架)我就沒入內拍攝

2023七張福德宮遊客中心 (1).jpg

好康報報: 2023-9/9~9/17 只要您加入『協會LINE好友』就送您免費品嚐『pure純境』私房主廚精心調配的『韭揚蛋』一顆 (可憑line兌換券)來七張福德宮遊客服務中心兌換。

  1. 加入『大溪水與綠休閒農業協會』LINE好友
  2. 輸入『韭揚蛋讚』
  3. 即可獲得~韭揚蛋兌換券

手機可直接搜尋(協會)LINE ID: @hen0583w 或點連結進入 https://lin.ee/SxtHgmC

加入line好友送韭揚蛋.jpg

七張彩虹市集   韭菜花季期間天天有營業! 其它日期印象中~好像都假日營業居多

七張彩虹市集-七張福德宮 (1).jpg

市集外面有小朋友可騎乘的小車車可讓孩童在土地公廟前騎遊

七張彩虹市集-七張福德宮 (2).jpg

小紫9/8(平日)來~韭菜花季活動尚未開始so這天只有幾攤有營業

七張彩虹市集-七張福德宮 (3).jpg

唐山嬤臭豆腐   主打『黃金泡菜』當配菜、不是妨間吃的糖醋泡菜，現點現炸需有耐心做等待

唐山嬤臭豆腐-七張福德宮 (2).jpg
唐山嬤臭豆腐-七張福德宮 (1).jpg

我去年有買(但當時攤名不叫唐山嬤)不曉得是否是同一家？

食記2023桃園韭菜花季【七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花 (點我)中庄調整池/七張福德宮必吃/假日市集【 黃金泡菜臭豆腐 】水與綠休閒農業區遊客中心販賣部美食、伴手禮  

黃金泡菜臭豆腐-七張福德宮 (6).jpg

極的冰館   夏天賣剉冰/仙草凍/無糖仙草茶/仙草蜜。冬天有燒仙草

珠珠滷味   滷味價格不貴吃，假日生意很好

剉冰、燒仙草、珠珠滷味-七張福德宮.JPG

炭烤香腸、現煮玉米

炭烤香腸、現煮玉米-七張福德宮.jpg

福德米粉湯   有賣:米粉湯/滷肉飯/肝連肉/嘴邊肉/豬皮/油豆腐/燙青菜

名禾台灣古早味 有:大腸麵線/肉羹麵線/綜合麵線/刈包/四神湯/爆米花/紅茶/彈珠汽水

福德米粉湯、名禾古早味-七張福德宮.JPG

七張咖啡  飲品價格50~100元。另有販售:迷你小鬆餅9顆50元

七張咖啡-七張福德宮.jpg

彩虹市集外的韭菜花裝藝~打卡必拍！

2023七張福德宮 (6).jpg

(下圖)2023桃園韭菜花季~旅遊攻略地圖

地圖內(右邊中間)紅色圓圈(禁止記號)即是遊客們賞遊『中新里韭菜花田』入口處

花季期間~禁止車輛進入(尤其是轎車)田間小路~路小條若開車進入不好停車且會影響步行旅人的交通安全，9/11~9/17『開車』車子可以停『王老先生露營區再散步進入韭菜花田農業區美拍

如果您從七張福德宮搭乘(付費)拉拉車~會載您在景觀土丘(王老先生露營區)前下車、讓您們步行花田賞花趣!再載您回七張福德宮

9/11~9/17預約或購票完成會加碼送您一張『100元電子券或紙本消費韭揚券』可於9/17前在協會認證的『花田小棧七張彩虹市集使用』很划算！

2023韭菜花季攻略地圖.jpg

中新里韭菜花田入口-2023桃園韭菜花季.jpg

附近免費景點(點藍底字有圖文):中新里韭菜花田/大嵙崁人工濕地/大溪河濱公園/大溪老街/月眉人工濕地/山豬湖生態親水園區/大嵙崁親水園區/中庄景觀土丘/順時埔彩繪村....

附近景點地圖-七張福德宮.JPG

七張福德宮附近有知名的黃色小屋韭菜花打卡景點及一處私人付費『韭菜花田』可美拍
若您當日旅遊時間不夠、無法再到(中新里韭菜花田)賞拍韭菜花、可以就近到離(福德宮)約1.4公里(3分鐘車程)的私人韭菜花田拍照

2023黃色小屋旁韭菜花田 (1).jpg

2023黃色小屋旁韭菜花田 (2).jpg

2023黃色小屋旁韭菜花田 (3).jpg

(下圖) 私人收費韭菜花田  位在黃色小屋咖啡莊園附近(大鶯路)馬路對面

2023私人韭菜花田-大鶯路 (3)11.jpg

大鶯路私人韭菜花田入園賞花門票  每人50元

2023私人韭菜花田-大鶯路1.jpg

有LOVE裝置可拍2023桃園韭菜花季【七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花

2023私人韭菜花田-大鶯路 (5)12.jpg

中新里韭菜花田2023~分成『綠野仙蹤風華再現群鹿戲花悠遊花海我愛大溪』5區花田裝置

因小紫這幾天生病常跑急診擔誤了寫『中新里韭菜花田』遊記時間、目前撰文中...寫好會盡快與您們分享2023桃園韭菜花季【七張福德宮&大溪水與綠休閒農業園區】花

2023桃園韭菜花季-首圖.jpg

大溪景點-2023桃園韭菜花季 (1).jpg

悠遊花海-2023桃園韭菜花季 (2).jpg

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七張福德宮黃金泡菜臭豆腐-首圖.jpg

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紅菓咖啡經國店、齊食首圖.jpg

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大溪-順時埔彩繪村首圖.jpg  

 

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大漢溪多功能草皮運動公園-首圖.jpg

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小烏來風景區拼圖.jpg

  每個人對景點(七張福德宮)喜好不盡相同 2023-9/8遊記圖文僅供參考喜歡小紫分享的遊記資訊嗎？     小紫吃喝玩樂．享食煮藝  按讚+追蹤(您的讚是我繼續寫文分享的動力)一 起趴趴走找尋下一站美食景點go    

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