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彰化鹿港｜開業35年，在地人隱藏口袋名單！一試成主顧的蛋黃酥｜免排隊蛋黃酥推薦｜新口味食品行

2023-09-15 15:22:28 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：103
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貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：157篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：新口味食品行
place彰化縣鹿港鎮頂草路一段36號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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彰化鹿港｜開業35年，在地人隱藏口袋名單！一試成主顧的蛋黃酥

 

聽說這家「新口味」是彰化鹿港人的隱藏口袋名單！那天看到在美食社團看到大家在討論彰化蛋黃酥一致推薦這家，立馬上網查查！

彰化鹿港｜開業35年，在地人隱藏口袋名單！一試成主顧的蛋黃酥

到官網要訂購才發現他們家不是現場排隊的，是上網搶購選擇宅配或是到店取！若要現場購買，也要官網未滿單的情況才有開放現場購買，但目前中秋旺季滿單到現場基本上是買不到的！建議大家到官網訂購喔！每周五中午12:00會開放下週的自取訂單（目前中秋期間無宅配）

 

官網下單介面蠻方便，淺顯易懂
發現他有無蛋版本的蛋黃酥，不吃蛋的朋友也可以試看看！

 

彰化鹿港｜開業35年，在地人隱藏口袋名單！一試成主顧的蛋黃酥

 

可以選日期及取貨時間，12:00一到真的是拼手速！幸好有買到一盒！！！再來就是等到選取的日期到貨自取！

擷取.PNG

新口味食品行是在鹿港在地開業35年的老店，店面有重新翻新過~

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到店取只需給店員看取貨條碼即可領取

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新口味蛋黃酥12$550

（秋兔登月中秋禮盒為中秋節限定款，只有在中秋檔期才買的到

彰化鹿港｜開業35年，在地人隱藏口袋名單！一試成主顧的蛋黃酥

外盒設計超可愛，將蛋黃酥比擬作月圓的意象，畫上小太空人在登陸月球般！

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內有12顆渾圓飽滿的蛋黃酥，完全沒有烤過頭而破裂的痕跡，每一顆品質都很穩定！

彰化鹿港｜開業35年，在地人隱藏口袋名單！一試成主顧的蛋黃酥

個頭大小剛好，午後嘴饞吃一顆再適合不過了！

彰化鹿港｜開業35年，在地人隱藏口袋名單！一試成主顧的蛋黃酥

看看這切面，好多層看起來就非常酥！很像酥脆餅乾般~但又不會過硬，口感在脆及軟中間取得一個平衡點，而且不會過油，也沒有他牌蛋黃酥會有的膩感！不需回烤就非常酥脆好吃！

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而且紅豆沙的部分完全不會過於甜膩，且與蛋黃的鹹香完美交融，軟綿又滑順，濕潤感維持得非常剛好，從裡到外的完美比例搭配，真的令人不禁一顆接一顆！

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終於知道為什麼這麼多人極力推薦了！不需排隊可上網訂購，價格方面一盒12$550，平均一顆$46，以這口味、這價格真的是無可挑剔了！推薦給大家！

彰化鹿港｜開業35年，在地人隱藏口袋名單！一試成主顧的蛋黃酥

新口味食品行
地址 ｜ 彰化縣鹿港鎮頂草路一段36
營業時間｜10:00-12:0013:00-18:00
電話｜047713482
官網｜ https://www.yolkpastry.com.tw/Home/Index
店家FB https://www.facebook.com/lukang.yolkpastry/
店家IG https://www.instagram.com/yolkpastry.tw/
目前中秋檔期非常熱門！蛋黃酥皆為純手工製作，數量非常有限，熱門節日會比較難訂購，但想吃可以在非節日時期訂購


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