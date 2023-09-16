台南安平遊憩碼頭 ONE PIECE 海潮慶典 X 王船 X 劍獅

2023年「臺南400年」活動「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的臺南吧！」，12米的大型「千陽號」陸上氣球登陸台南安平遊憩碼頭，5座2米高的喬巴超人帽氣球與可愛的喬巴超人 FRP 也同時亮相，加上5座草帽海賊王主題拍照區，活動還包含夜間燈光秀、航海王商品販售區 (快閃店)、即日起一直熱鬧到10月29日。安平遊憩碼頭前方安平妙壽宮，廟內有清道光十六年王得祿署名全台唯一的蝙蝠柱與同治六年全台最古老的王船，值得拜訪一探究竟，轉個彎走入巷弄走訪劍獅故鄉，看獅咬劍震伏眾邪護民安宅。



ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的臺南吧！

地點：安平遊憩碼頭 (台南市安平區運河路31號對面)

活動日期：2023/9/8(五) 至 2023/10/29(日)

快閃店營業時間：週一至週四 12:00-20:00 / 週五 12:00-21:00 / 週六 10:00-21:00 / 週日 10:00-20:00

燈光秀時間：週日到週四 18:00-20:00 / 週五到週六 18:00-21:00 (每半小時一場)

「ONE PIECE 海潮慶典」活動官網：https://www.2023onepiece.com.tw/



12米的大型「千陽號」陸上氣球



5座草帽海賊王主題拍照區



5座2米高的喬巴超人帽氣球與可愛的喬巴超人 FRP



動漫 ONE PIECE (海賊王 / 航海王) 迷們，一定不能錯過航海王商品販售快閃店，尋找喜歡的航海王週邊商品，將快樂的回憶帶回家。



[安平妙壽宮 王得祿蝙蝠石柱 全台最古老的王船]

台南市安平妙壽宮主祀保生大帝，廟名的由來有二，相傳明鄭時期有一艘載有神像的王船「金萬安號」被當地居民撿到，搭建茅草屋供奉，而後有一對孫姓兄弟，哥哥「孫妙」，弟弟「孫壽」因朱府千歲託夢建廟，兩人合捐妙壽宮現址土地，廟名則來自兩兄弟之名各取一字。



另一說法來自保生大帝之封號「恩主昊天醫靈妙惠真君萬壽無極保生大帝」。



妙壽宮廟埕有一對小石獅子，據說是位久試不中的窮舉人在考上進士後所捐。



妙壽宮三川門前的兩根清道光十六年 (1836) 蝙蝠石柱原為海山館所有，為澎湖水師協副將王得祿所贈，後因日治時期海山館變成民宅才移至妙壽宮。



有別於一般廟宇常見的龍柱，妙壽宮門前石柱雕的是蝙蝠與仙鶴，五隻蝙蝠在朵朵的祥雲間穿梭，象徵「五福臨門」；下方仙鶴嘴裡啣著靈芝迎風飛舞，寓意「長壽吉祥」。造型看起來雖然簡單，卻是全台唯一以蝙蝠為主角雕刻的石柱。



這兩根清道光十六年 (1836) 蝙蝠石柱原為海山館所有，為澎湖水師協副將王得祿所贈，後因日治時期海山館變成民宅才移至妙壽宮，蝙蝠石柱上有王得祿的署名。



妙壽宮的邊門與側門彩繪很特別，分別為三十六官將與二十四節氣。



與妙壽宮隔街相望的王船室，有一艘台灣現存規模最大、最古老的王船「金萬安號」，不放流也不焚化。



台灣早期王船祭多因大陸王船飄至，民眾畏懼瘟疫而舉行醮典以祈求遠離疾厄， 在祭拜瘟王「王醮」中，有送王船的習俗，即製作一艘王船將船焚燒，讓灰燼升天為「遊天河」，或讓其隨波飄流出海，以期將瘟疫驅逐出境稱為「遊地河」。妙壽宮「金萬安號」不同於其他廟宇王爺祭的「燒王船」，是一艘可以入水航行的王船，1963年妙壽宮舉行頭科王醮時，曾成為附祀代天巡守朱府千歲的坐駕，出海航行到高雄旗津、屏東等地。



「金萬安號」清同治 6年 (1867) 由大陸閩南造船名匠來台，依先前妙壽宮奉祀的明末王船所製作，2018年再由王船師傅陳金龍以古法修復，迄今已有 156年的歷史。



「金萬安號」的船頭獅為傳統張嘴獅，於海上航行有制煞、鎮風的功能，船身除一般常見的「黑穩」外表外，還保有少見的「白穩」，船身底部則為傳統王船白色底，並沒有彩繪。

王船師傅陳金龍在進行船底粘縫工序時，發現王船係用杉木皮將船底接縫逐一填實，以防止漏水，而且船艙有 13個牛樟木材質的船艙隔板。



「金萬安號」除了船身裝飾鰲龍、彩繪魚類與泥鰍 (相傳會幫船身補破洞) 外，船尾還依大陸東海漁民習俗「東海龍宮龍外孫」，畫有一條海泥鰍，以求大吉大利，出海平安。

安平妙壽宮

地址：台南市安平區古堡街1號

[走訪劍獅故鄉 看獅咬劍 震伏眾邪護民安宅]

劍獅的由來與典故：台南安平曾是鄭成功水師的駐防重鎮，當兵士操練結束返家後，便將獅面盾牌掛於門上，將刀劍橫插在獅口，這便成了威嚴勇猛的 ｢獅咬劍｣，百姓見這 ｢獅咬劍｣ 圖像氣勢懾人，能嚇阻宵小使之怯步，便紛紛仿效，以求劍獅能威鎮八方，震伏眾邪護民安宅。久而久之，家家戶戶都在門上安上各樣形式的劍獅圖騰，收辟邪祈福吉祥之效。(照片：顧小孩劍獅，位置：運河路31號)



劍獅形貌有文殊、修羅、海山、八掛、無畏、護法、般若、雲眉等樣式，每一種形貌都有其涵意。另劍獅顏色衍生於水師盾牌，紫色者官階最大為總兵，青色即中階，黑色屬士兵。而民間劍獅以貧富為界定，朱紅色是富貴，平民則為青黑色。(照片：善惡劍獅，位於：運河路23巷15號)



獅咬七星劍有其特殊意含，例如劍由左至右表示祈福，由右至左為辟邪，咬雙劍則是鎮煞。(照片：威猛劍獅，位於：運河路13巷3弄18號 (歐姓宗祠))



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