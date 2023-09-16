台北大安-[KITE COFFEE] 近信義商圈通化街夜市，限量布丁甜點美味有特色，風味咖啡特調清爽好喝，可愛又迷人的壞蛋經營，新開幕日雜風格質感咖啡廳

Kite Coffee的外觀真的很有京都咖啡館的氛圍

門口的設計跟南京復興站旁的Oasis Coffee Roasters Nanjing風格類似

一樣是將地板平面拉高後做成都市風的緣廊設計

天氣好的時候門面的拉門可以全部收攏

將店面變成跟戶外合為一體享受微風吹拂與自然光線照耀

長方形的店舖地板以有點混色的木板拼成

帶點作舊的刷色很有味道

長形的吧檯空間同時是製作飲品與擺盤等開放式廚房

店裡的主理人一對俊男美女情侶檔

雖然IG說明是壞蛋情侶但怎麼看都是友善親切的好人

吧檯旁的壁面上有著很多設計感強烈的藝術與咖啡相關雜誌

小巧突出的隔板是給不喜歡呆坐的客人一個立飲空間

站著喝咖啡更有種無拘束的愜意

靠內側的空間有舒適的皮革沙發

靠牆的座位區有插座可以利用

不過我覺得方形桌子高度有點太低了不是很搭配

店裡的空間充滿隨性的自由感

許多板凳都是可以讓客人隨意拉一張就地坐著跟主理人聊咖啡或各種有趣的事物

自助取用的開水收納於角落的櫃子

櫃上同時還有許多自家烘焙的咖啡豆販售

吧檯的大理石光滑桌面很有高級質感

菜單非常友善以中英日三語提供

除了常態的咖啡與茶類飲品之外

也有許多季節限定調飲或是新品會以手寫字條呈現

單品咖啡的選項以透明圓盤盛放展示

店內手工製作的甜點也非常受到歡迎

特別是限量布丁常常太晚來還會賣完

蛋糕價位落在200元上下普遍偏高

起司蛋糕 TWD180

平常不愛吃起司蛋糕的我唯獨喜歡輕乳酪

冰涼的起司蛋糕吃起來口感滑順很像冰淇淋

入口即化非常細緻的奶香很清爽不會過膩

只是甜度對我來說太甜少了點層次

超好吃布丁 TWD120

人吃人推薦的布丁尺寸頗迷你

跟一般常吃到的布丁不一樣的特色在於頂部有一層綿密的潔白鮮奶油

風味的確值得一試

一次挖入最底後可以同時品嘗到輕盈如雲朵的鮮奶油

加上肉眼可見的香草籽製成的柔嫩布丁

最底下則是大人味苦甜交織的焦糖醬

口感層次很豐富細膩

冰釀 TWD160

店裡的冰釀咖啡有著醇濃酒香

果酸輕而尾韻回甘

搭配乳系的甜點很平衡

聖誕香檳葡萄茶蘇打 TWD180

季節限定的飲品名字聽起來太特別忍不住點了一杯

採用Lupicia聖誕限定紅茶製作糖漿

將糖漿加入透明無色的蘇打後有著明顯的漸層非常夢幻漂亮

喝起來很暢快甜度不會太強烈

原本純粹是為了等愛店拉麵店的座位空出

空檔時間造訪的Kite Coffee意外令人驚喜

喜歡主理人打造的空間很有人情溫度

很適合假日來放鬆喝個咖啡

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/01/12

花費: NTD640(冰釀+葡萄茶蘇打+布丁+起司蛋糕各1)

KITE COFFEE

FB粉絲團/IG

週一至週四: 09:30-18:00

週五至週日: 10:00-20:00 (週日至18:00)

公休日: 週二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區光復南路676巷6號



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