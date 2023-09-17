廚房小白的好幫手！百元美食【蒔補】加熱即食！嚐美味，喝營養！【養護八珍燉湯燉湯】提供滿滿元氣【台中美食】【宅配美食】

又再次回購的藥膳補湯，跟大家分享一下！

蒔補

地址：台中市北屯區松竹路二段237號

電話：0973-320-280

時間：週日至週五 AM11:00-1400 PM16:00-21:00

三十幾年的資深中藥行，結合中藥材的屬性搭配嚴選肉品，熬煮成最棒的藥膳補湯，蒔補提供超多款湯品可供選擇！

這次和大家分享養護八珍燉湯 NT $180

每一包蒔補藥膳補湯都有清楚的標示成份及熱量表！而這一味八珍燉湯，真的是由四君子湯和四物湯的八種藥材組成之外，還額外加了其他的藥材，增添食用的風味！

蒔補藥膳補湯最棒的是，大師級的中藥師已經把湯品燉好，冷凍送到家，解凍之後只要用電鍋、波微爐或者瓦斯加熱，就是香噴噴的煲湯了！

這次我用電鍋加熱，再另外煮了麵線，在喝中藥補湯的同時更增添飽足感，超完美的八珍藥膳排骨湯麵！

養護八珍燉湯喝起來沒有嚇人的中藥味，甘甜入喉好滋潤，超多塊鮮嫩的排骨及香菇，一人份量的藥膳補湯好豐富！

不管再怎麼忙碌，也要好好照顧自己！有專業的蒔補提供最優質的藥膳補湯，這一美味，分享給您，希望能給您滿滿的元氣！

蒔補

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