為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > ▶高雄親子住宿◀2023人氣10間高雄親子飯店民宿，不踩雷精選推薦!

▶高雄親子住宿◀2023人氣10間高雄親子飯店民宿，不踩雷精選推薦!

2023-09-18 09:33:12 熊貓愛吃魚の美食旅行 人氣：97
share
窩客好文

熊貓愛吃魚の美食旅行

發表篇數：104篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：萬豪酒店
place高雄市鼓山區龍德新路222號
作者本次評價：
4.35
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
5.00
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

高雄親子住宿推薦總整理來啦！精選了10間評價高的高雄親子飯店，想找平價的高雄親子民宿、設有遊戲室的高雄親子住宿，看這篇就夠啦。

 

全文連結：【2023高雄親子住宿】TOP10家長推薦高雄親子飯店民宿不踩雷！

 

【高雄親子飯店】精選10間！2023高雄親子住宿民宿懶人包

高雄親子飯店 #1

  • 交通：距離義大遊樂世界380公尺
  • 房型價格：經典雙人房 TWD $3,400起(更多房型)
  • 限時優惠： | Booking
  • 高雄義大皇家酒店評價：小朋友最愛的地方莫過於遊樂園啦，推薦可以連續入住高雄義大皇家酒店機天，飯店內有多種設施像戲水池、遊戲區、SPA，另外還有義大商場、跟義大遊樂園可以玩，小孩或是大人都可以玩得很開心，另外飯店的服務人員也相當親切，如果想找高雄親子飯店可以試試看！

 

全文連結：【2023高雄親子住宿】TOP10家長推薦高雄親子飯店民宿不踩雷！
 

 

【高雄親子飯店】精選10間！2023高雄親子住宿民宿懶人包

高雄親子飯店 #3

  • 交通：距離捷運三多商圈站80公尺
  • 房型價格：標準雙床間 TWD $3,400起 / 家庭四人房TWD $5,000起
  • 限時優惠： | Booking
  • 和逸飯店高雄中山館評價：如距離捷運出口非常近，一出來就能看到飯店了，另外飯店也有奘被嬰兒床、奶瓶消毒等相關用聘，非常貼心，有帶小嬰兒來的朋友都不用擔心，餐點口味也很好吃，服務人員也非常親切，整個住宿下體驗非常好，蠻值得推薦的高雄親子飯店

 

【高雄親子飯店】精選10間！2023高雄親子住宿民宿懶人包

高雄親子住宿 #2

  • 交通：距離捷運草衙站550公尺
  • 房型價格：標準房(兩床) TWD $2,100起 / 四人房 TWD $4,300起
  • 限時優惠： | Booking
  • 華園大飯店草衙館評價：飯店的地理位置算是很不錯，距離outlet及樂園很近，另外飯店還有兒童遊戲室，小朋友也玩得很開心，蠻適合家庭的高雄飯店，整體CP值相當高的高雄親子飯店，小可惜的就是隔音上不是很好，需要再加強~

 

 

全文連結：【2023高雄親子住宿】TOP10家長推薦高雄親子飯店民宿不踩雷！
 

 

【高雄親子飯店】精選10間！2023高雄親子住宿民宿懶人包

高雄親子民宿 #1

  • 交通：距離捷運西子灣站140公尺
  • 房型價格：標準房 TWD $1,600起 / 豪華四人房 TWD $2,900起
  • 限時優惠：
  • 哈瑪星濱線民宿評價：鄰近駁二特區，蠻多人推薦的高雄親子民宿，附近機能不錯，步行就可到駁二特區，沿路很多景點可逛與停留，很值得推薦，室內佈置很漂亮溫馨，還有免費的果汁汽水可以喝，小朋友超開心，民宿的交通位置也非常方便。

全文連結：【2023高雄親子住宿】TOP10家長推薦高雄親子飯店民宿不踩雷！

 

 

 

延伸閱讀

【2023台南親子飯店】11間高評價台南親子住宿，台南溜滑梯民宿！

【2023花蓮親子飯店】人氣15間高評價花蓮親子住宿，溜滑梯民宿推薦！

【2023宜蘭親子飯店】14間爸媽大推的親子住宿推薦，超多親子設施、遊戲房

【2023台東親子住宿】TOP11家長大推台東親子民宿，家庭友善飯店推薦！

【2023台中親子飯店】精選12間爸媽最推台中親子住宿，平價民宿不踩雷！

2023【台中住宿必看名單】最新28間高評價台中飯店、民宿完整大公開！

【2023宜蘭飯店】精選25間熱門宜蘭住宿，特色必住宜蘭民宿懶人包

【2023宜蘭包棟】精選12間人氣宜蘭包棟民宿推薦！提供KTV、麻將多項設施！

【2023礁溪溫泉】TOP12熱門礁溪溫泉飯店，精選高評價人氣礁溪溫泉住宿推薦

【2023台北溫泉】精選10間台北泡湯推薦，情侶親子推薦北投溫泉、烏來溫泉，台北溫泉住宿整理

【2023北投溫泉】精選10間高評價北投溫泉飯店、湯屋推薦，北投溫泉優惠整理

【2023花蓮飯店】15間精選IG打卡花蓮住宿，花蓮市區太魯閣海景民宿總整理

【2023台東飯店】精選30間台東住宿，超美海景台東民宿推薦

【2023宜蘭美食推薦】精選56間不可錯過宜蘭必吃美食名單！必拍必吃！

#高雄親子住宿
morechevron_right
文章關鍵字
高雄親子住宿 高雄親子飯店 高雄親子民宿
檢舉
share
chevron_left

2023▶台東親子住宿推薦◀15間網友熱推台東親子
延伸閱讀

2023▶台東親子住宿推薦◀15間網友熱推台東親子飯店，民宿懶人包！

 熊貓愛吃魚の美食旅行

▶台北親子住宿◀2023人氣14間台北親子飯店民宿，不踩雷精選推薦!

 熊貓愛吃魚の美食旅行

▶屏東飯店◀2023人氣15間屏東住宿民宿，不踩雷精選推薦!

 熊貓愛吃魚の美食旅行

▶花蓮親子住宿◀2023人氣14間花蓮親子飯店民宿，不踩雷精選推薦!

 熊貓愛吃魚の美食旅行
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

熊貓愛吃魚の美食旅行

發表篇數：104篇

熊貓與魚兒/跟著我們一起發掘各種美食&旅遊景點/成為你玩樂的最佳好夥伴～ 桃園美食。試吃邀約：pandafishtw@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
承億酒店 照片

承億酒店

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
高雄飯店 照片

高雄飯店

5.00 (2人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
和逸飯店 高雄中山館 照片

和逸飯店 高雄中山館

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
夏優旅居 照片

夏優旅居

4.37 (3人評鑑)

區域：高雄市鹽埕區
WO Hotel 照片

WO Hotel

3.50 (1人評鑑)

區域：高雄市前金區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up