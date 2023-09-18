▶高雄親子住宿◀2023人氣10間高雄親子飯店民宿，不踩雷精選推薦!
2023-09-18 09:33:12 熊貓愛吃魚の美食旅行 人氣：97
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文章類別：旅遊-旅宿開箱
高雄親子住宿推薦總整理來啦！精選了10間評價高的高雄親子飯店，想找平價的高雄親子民宿、設有遊戲室的高雄親子住宿，看這篇就夠啦。
全文連結：【2023高雄親子住宿】TOP10家長推薦高雄親子飯店民宿不踩雷！
高雄親子飯店 #1
- 交通：距離義大遊樂世界380公尺
- 房型價格：經典雙人房 TWD $3,400起(更多房型)
- 限時優惠： | Booking
- 高雄義大皇家酒店評價：小朋友最愛的地方莫過於遊樂園啦，推薦可以連續入住高雄義大皇家酒店機天，飯店內有多種設施像戲水池、遊戲區、SPA，另外還有義大商場、跟義大遊樂園可以玩，小孩或是大人都可以玩得很開心，另外飯店的服務人員也相當親切，如果想找高雄親子飯店可以試試看！
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高雄親子飯店 #3
- 交通：距離捷運三多商圈站80公尺
- 房型價格：標準雙床間 TWD $3,400起 / 家庭四人房TWD $5,000起
- 限時優惠： | Booking
- 和逸飯店高雄中山館評價：如距離捷運出口非常近，一出來就能看到飯店了，另外飯店也有奘被嬰兒床、奶瓶消毒等相關用聘，非常貼心，有帶小嬰兒來的朋友都不用擔心，餐點口味也很好吃，服務人員也非常親切，整個住宿下體驗非常好，蠻值得推薦的高雄親子飯店。
高雄親子住宿 #2
- 交通：距離捷運草衙站550公尺
- 房型價格：標準房(兩床) TWD $2,100起 / 四人房 TWD $4,300起
- 限時優惠： | Booking
- 華園大飯店草衙館評價：飯店的地理位置算是很不錯，距離outlet及樂園很近，另外飯店還有兒童遊戲室，小朋友也玩得很開心，蠻適合家庭的高雄飯店，整體CP值相當高的高雄親子飯店，小可惜的就是隔音上不是很好，需要再加強~
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高雄親子民宿 #1
- 交通：距離捷運西子灣站140公尺
- 房型價格：標準房 TWD $1,600起 / 豪華四人房 TWD $2,900起
- 限時優惠：
- 哈瑪星濱線民宿評價：鄰近駁二特區，蠻多人推薦的高雄親子民宿，附近機能不錯，步行就可到駁二特區，沿路很多景點可逛與停留，很值得推薦，室內佈置很漂亮溫馨，還有免費的果汁汽水可以喝，小朋友超開心，民宿的交通位置也非常方便。
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