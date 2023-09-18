

全台最美溫體牛火鍋，就在台中北區森鄰鍋物！森林系網美風裝潢，每天台南直送兩次現宰溫體牛，手切肉搭配鴛鴦鍋，牛骨原湯無限續喝到飽！



森鄰鍋物位於中清路與育德路交叉口，招牌十分醒目。旁邊育德園道有路邊停車格，附近虎川千代居酒屋對面也有私人停車場（步行一分鐘，無特約）。



森鄰鍋物是知名溫體牛火鍋老店「牛老總」旗下新品牌，當日台南現宰溫體牛新鮮直送。店內裝潢呈現森林主題網美風，和一般溫體牛肉店完全不同。





窗外可看到綠園道的美麗街景，搭配夢幻鳥籠燈飾，有如網美咖啡廳氛圍。

一樓還有可愛的手繪森林打卡牆。森鄰鍋物目前有壽星優惠，當日壽星招待溫體牛肉蛋糕(需提前3天預約)，當月壽星用餐打卡送嚴選手工漿，是生日聚餐的好選擇。





二樓用餐區空間也很寬敞，用餐空間有綠色植栽包圍，彷彿在森林裡吃溫體牛火鍋。平日客人不少，假日更是一位難求，想吃記得先預訂，可電話訂位或 線上訂位(森鄰鍋物訂位請點我)





森林風格的彩繪牆面，環境乾淨明亮、氣氛輕鬆，開心享受美食。



自助區有飲料、醬料可自行取用。飲料有提供RO水、油切綠茶無限暢飲。



醬料有特製綜合醬、蔥花、蒜泥、薑絲、豆瓣醬、醬油膏、辣椒醬油、沙茶醬、白醋等。



森鄰鍋物菜單

提供牛骨、豬骨、素食等8種湯底，可點套餐、共享鍋及個人獨享鍋。有每日限量台南新鮮直送溫體牛、全牛饗宴、溫體牛熱炒、嚴選肉品、海鮮、森鄰熟食、火鍋料、鮮蔬及飲品。每人低消300元(湯底+一份肉品)，用餐時間90分鐘，酌收一成清潔費。



極享雙人套餐 1280元

套餐內容包含寶島鮮牛肉/鮮嫩雞腿肉/嚴選梅花豬3選1，寶島鮮牛肉、雙牛拼盤、嚴選手工漿、季節時蔬、手工蛋餃和附餐。



升級鴛鴦鍋+230元

火鍋湯底多達8種，可任選2種做成鴛鴦鍋。牛肉湯底有招牌牛骨鍋、神農藥膳麻油鍋、花椒仙子麻辣鍋、蒙古孜然麻辣鍋。豬肉湯底有森鄰日式和風鍋、關西壽喜燒、奶香起司鍋，以及素食的菇菇精靈蔬食鍋。我們點了招牌牛骨鍋、神農藥膳麻油鍋。





招牌牛骨

來吃溫體牛，肯定必點招牌牛骨湯底，湯底慢火熬製，非常費工，口感自然鮮甜溫潤。牛大骨原湯還可以免費續加。鍋底附1-2人份基本時蔬，包含各種季節蔬菜、炸豆皮、蟹肉棒、餃類等，配料豐富。





神農麻油藥膳

一開始只是因為近來身子虛，想說補一下，沒想到端上桌這湯頭實在美味又豐富，好喝程度完全不輸招牌牛骨。藥膳湯頭香濃甘甜，溫和不會燥熱，也不會有突兀的藥材味，煮鍋涮肉也好吃，大推。



寶島鮮牛肉

重頭戲當然就是溫體牛肉，超大份量巨無霸。涮湯3-5秒就可享用，牛肉涮到變成粉紅色澤，就可以起鍋了，切記別煮太老，不然就浪費了溫體牛的新鮮。



現切的溫體肉片都有一定厚度，稍微燙一下，牛肉超嫩又有口感，極度鮮甜香嫩，實在好吃得不像話，果然還是新鮮決定美味。



隆重介紹特製沾醬，天然的微甜感，帶出涮肉片的嫩感，牛肉也更鮮甜美味。原本想說吃原味是王道，沒想到這沾醬竟能毫不搶戲，還將溫體牛提升到新境界新高度，確實厲害。



既然是每日台南現宰直送的溫體牛，當然也要試試現沖牛肉湯的吃法。牛肉片本身的鮮甜，在溫潤牛骨湯的沖燙下，釋放得恰到好處，肉質更是嫩到滑口，加點薑絲，湯頭非常舒服暖胃。



雙牛拼盤(牛腩牛筋)

下鍋煮5-10分鐘，煮越久越好吃。牛筋好Q，膠質滿滿，帶點綿密香黏，沾一點調製醬更好吃。





牛腩很有厚度，帶點筋，適當的吸附牛骨湯汁，口感豐富又細緻，很美味。



銷魂溫體牛燥飯+30元

附餐可選擇有冬粉、白飯、王子麵、雞蛋、烏龍麵(+10元)、銷魂溫體牛燥飯(+30元)。牛燥飯也是使用溫體牛，牛肉香氣十足，肥瘦適中，手切口感佳。



森鄰鍋物自製手工漿有蝦仁漿、花枝漿、牛肉漿，套餐隨機供應。今天吃到的是花枝漿，花枝漿鮮味脆Ｑ，吃得到整塊的花枝肉。





季節時蔬

今天搭配的是青江菜。大口吃溫體牛補充蛋白質，同時搭配蔬菜攝取維生素，這頓原型食物大餐好吃又健康。





手工蛋餃

不愧是手工製作，蛋皮滑嫩，肉餡飽滿。





手切寶島極嫩牛(小) 398元

極嫩牛較具油脂，口感更軟嫩，切的也比較細，輕輕涮湯3-5秒就可以吃。這道用沖湯的方式風味更佳，湯頭也更香甜。重視口感的老饕值得一試。



生切牛舌 260元

全牛饗宴系列能吃到牛毛肚、蜂巢牛肚、牛舌、牛腩、牛筋，甚至還有極品牛鞭！點了我最愛的牛舌，薄切鮮嫩，涮湯5-10秒，口感超脆彈。





沙茶芥蘭牛 200元

溫體牛快炒必點，肉片有厚度帶口感，肉量很夠，炒芥蘭鮮脆可口，沙茶香氣引出食材鮮甜美味。





免費招待果醋冰沙，酸甜解膩，口齒清新。非常貼心的飯後甜點。



森鄰鍋物是牛老總的新品牌，在裝潢與用餐空間上，展現了更年輕與輕鬆的氛圍與氣息。食材方面，品質好又穩定，風味更是鮮嫩好吃沒話說。希望森鄰鍋物可以多展店，家裡附近如果能開一家，一定時時去光臨。

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