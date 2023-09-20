好時光披薩Alola Pizzeria 好吃又平價的南義手工窯烤披薩 民生社區特色餐廳 一個人的美味披薩獨享時光 - Maji食尚旅圖

因為參加一場由台北商業處舉辦的「台北友善店家-民生小旅行｣ 體驗活動，才知道在充滿文青氣息，處處皆是風景的民生社區，隱藏著一家頗具名氣專營南義手工窯烤披薩的餐廳 – 「 好時光披薩Alola Pizzeria ｣。生活的小旅行，就是發現最美的風景，而這次我在下午的活動之前先行造訪「 好時光披薩廚房 ｣，獨享一個人的美味披薩快樂時光。

以胡桃木製作「 好時光披薩廚房｣的質感側招牌。

走到「 好時光披薩Alola Pizzeria ｣的店址，貼著春聯的紅磚房看似眷村風貌的懷舊食堂，很難想像是家經營義式窯烤披薩的專門店。斑駁的藍色大門旁綠意扶疏的造景。整個勾勒出沉靜質樸的氛圍。

文章目錄 關於好時光披薩廚房 好時光披薩廚房影片介紹 好時光披薩廚房營業資訊 好時光披薩廚房用餐環境 好時光披薩廚房菜單 好時光披薩廚房消費方式 一個人的披薩餐點分享 無花果四起司披薩

蘋果甜菜根沙拉

好時光季節果汁

關於好時光披薩廚房

「好時光披薩Alola Pizzeria ｣ 老闆於2016年旅義遊學期間取得拿坡里披薩協會AVPN培訓認證並接受在義大利披薩百年老店的實習，佛羅倫斯廚藝學校料理進修。回國後融合義式鄉村菜與台灣在地食材，將旅行中的靈感帶入新的料理與廚房生活中。(此段文字內容取自好時光披薩廚房官網)

擺設在「好時光披薩廚房｣店門口的LOGO木板，以披薩為發想，頗具趣味性的濃厚插畫風格。

好時光披薩廚房影片介紹

好時光披薩廚房營業資訊

【營業資訊】好時光披薩本店-民生店

🏡台北市松山區民生東路五段69巷7號

交通 : 捷運松山機場站 步行約 15 -20 分鐘

捷運南京三民站 步行約 20 -30 分鐘

公車聯合二村站 步行 約 3 分鐘

⏰營業時間: 周一公休

周二~周日 AM11:00 – PM21:00

☎ 電話 02 3765 1369

🌐官網:好時光披薩Alola Pizzeria

好時光披薩廚房用餐環境

店內最佳景觀位置就在靠窗的座位，透過玻璃窗可以看到漂亮的綠蔭巷道街景。

「好時光披薩Alola Pizzeria ｣ 屬於開放式披薩製作料理空間。有興趣的話，在這裡還可以觀賞到實際製作手工窯烤披薩的整個過程。

製作披薩專屬的耐熱且保溫的義大利磚窯爐。將披薩餅皮送進高溫500度的窯爐快速窯烤，一份美味熱騰騰的南義大利的傳統拿坡里式披薩就完成了，讓你品嘗舌尖上的美好體驗。

牆上掛者店家老闆在義大利學習義大利料理的照片還有餐廳在裝潢時的的生活紀錄。

「好時光披薩廚房｣ 的用餐空間約莫容納 22 個席位，裝潢設計偏歐洲鄉村的風格，有些低調和復古感。暈黃的燈光讓整個環境有著溫暖且慵懶放鬆的氛圍。彷彿走進義大利的小餐酒館，

我的座位上方掛著俏皮獨特造型的披薩時鐘，仰頭一望瞬間都覺得飢腸轆轆起來。

好時光披薩廚房菜單

「好時光披薩Alola Pizzeria ｣的菜單，除了20 多種的酸甜口味窯烤披薩還有季節沙拉、小食料理、手工私房甜點、飲品(果汁、汽水、精釀啤酒、紅白酒等。詳細菜單資訊可參考「好時光披薩廚房 ｣官網。

※營業資訊、菜單內容變動調整請依店家官網或現場菜單公布為主※

好時光披薩廚房消費方式

「好時光披薩Alola Pizzeria ｣的消費方式 :

每人低消 150 元，不加收服務費。用餐時間 120 分鐘，禁帶外食。

付款方式 : 提供現金、信用卡、街口及line pay支付。

提供外送服務，可使用 Uber eat 或使用官網線上外帶外送訂購。

一個人的披薩餐點分享

「好時光披薩廚房｣ 的手工窯烤披薩有切六片的8吋披薩和切八片的10吋披薩。

凡點披薩可加價100元升級套餐，在每日例湯、沙拉、飲品中任選兩樣(60元以內)為副餐。

無花果四起司披薩

無花果四起司披薩 8吋 280元 10吋 330元 (蛋奶素)

八吋的披薩適合1-2人吃。平常吃連鎖披薩店的披薩大概兩片就撐飽了。沒想到在「好時光披薩廚房｣居然能夠全部吃光它，太神奇了。真的是美味無話說，一片接著一片吃不停。

披薩好吃來自麵糰的口感，「好時光披薩廚房｣ 採用義大利進口5Stagioni 00 (義大利披薩協會指定)的麵粉，烘烤後有著黑色焦斑(義大利拿坡里披薩經典特色的豹紋斑)的外厚內薄的餅皮，口感Q彈有嚼勁。慢慢咀嚼細細品味小麥的甘甜香氣。

無花果四起司披薩，以白蘭地酒漬新鮮無花果搭配卡門貝爾瑞、兩年熟成帕馬森起司、瑞可達起司、莫札瑞拉起司絲四種乳酪，撒上開心果碎。清爽不膩清甜的無花果融合牽絲的起司，濃郁綿密的口感每口都有說不出的驚喜。鹹甜交織的層次風味。

蘋果甜菜根沙拉

蘋果甜菜根沙拉 小60 元 大 $160元

「好時光披薩廚房｣ 的沙拉一點都不馬虎。以翠綠多汁的蘿蔓生菜、紅珊瑚生菜、綠捲菊苣作為沙拉基底，搭配著檸香漬蘋果甜菜根絲和富有水果口感的紅皮馬鈴薯。淋上蘋果甜菜根泥和米克紅酒醋調製的醬汁。好喜歡這道低熱量、清爽又好吃的蔬食沙拉。

好時光季節果汁

好時光季節果汁 60元 無加糖現榨的純水果原汁。好喝，但小小杯喝的不滿足。

整體而言，我很喜歡「好時光披薩Alola Pizzeria ｣，很適合一個人來的餐廳，也適合三五好友的聚會。店家親自挑選好食材用真心做口碑的職人精神值得肯定。很開心因為一次「台北友善店家-民生小旅行｣ 的體驗活動讓我認識這家民生社區的友善店家平價又有好吃的美食。