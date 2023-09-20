【嘉義美食】六上米砂鍋粥-深夜煨粥解酒暖，秘藏堅果醬入粥，紅蟳蟹膏飽豔鮮，綿密品嚐粥食柔。
2023-09-20 23:08:24 引線木偶 人氣：131
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文章類別：美食-食記心得
寒冷雨夜，孤寂深夜，或任一個需要撫慰的日子，暖暖品上一碗煨到極致的粥品，是何等幸福的事情。
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嘉義市最近開了一間新的粥品專賣店「六上米砂鍋粥」，營業時間橫跨至半夜兩點
嘉義鮮少開到這時段的精緻粥品店，也是難得的潮汕口味砂鍋粥。
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詳全文：
https://kielkiel.com/%e5%85%ad%e4%b8%8a%e7%b1%b3%e7....../
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主廚特別至大陸及新加坡學習，並比較過全省各地的砂鍋粥後，研發出的獨門技術。
每碗粥以專用沙鍋從生米慢煨成粥。
綿密又有點糜糯的口感搭配極細的芹菜。
大量蔬果及雞骨高湯，入口軟嫩，韻味無限。
當日買進的新鮮上品海鮮，活體下鍋，每隻都有飽滿新鮮、橘紅豔麗的蟹膏。
多種海鮮鮮甜融入粥底，白蝦、蛤蜊、瑤柱、手工花枝丸等，齊聚一堂高唱海底總動員。
別樹一格添加入堅果醬，十幾種藜麥/穀物/花生/堅果，堅果彌香滑順的特色，畫龍點睛更上一層樓。
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暖暖一口粥在喉舌糯柔化開，到胃裡舒展開人也精神了，明亮安心美味，暖到每個食客的心裡。
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餐廳名稱： 六上米．砂鍋粥．私房菜．點心
地 址： 嘉義市西區新民路719號
電 話：05 235 0158
營業時間：周二公休，周三至周一16:00-02:00
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