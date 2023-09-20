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> 圖文創作 > 【嘉義美食】六上米砂鍋粥-深夜煨粥解酒暖，秘藏堅果醬入粥，紅蟳蟹膏飽豔鮮，綿密品嚐粥食柔。

【嘉義美食】六上米砂鍋粥-深夜煨粥解酒暖，秘藏堅果醬入粥，紅蟳蟹膏飽豔鮮，綿密品嚐粥食柔。

2023-09-20 23:08:24 引線木偶 人氣：131
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窩客好文

引線木偶

發表篇數：162篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：六上米 砂鍋粥·私房菜·點心
phone05-2350-158
place嘉義市西區新民路719號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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寒冷雨夜，孤寂深夜，或任一個需要撫慰的日子，暖暖品上一碗煨到極致的粥品，是何等幸福的事情。

.

嘉義市最近開了一間新的粥品專賣店「六上米砂鍋粥」，營業時間橫跨至半夜兩點

嘉義鮮少開到這時段的精緻粥品店，也是難得的潮汕口味砂鍋粥。

.

詳全文：

https://kielkiel.com/%e5%85%ad%e4%b8%8a%e7%b1%b3%e7....../

.

主廚特別至大陸及新加坡學習，並比較過全省各地的砂鍋粥後，研發出的獨門技術。

每碗粥以專用沙鍋從生米慢煨成粥。

綿密又有點糜糯的口感搭配極細的芹菜。

大量蔬果及雞骨高湯，入口軟嫩，韻味無限。

當日買進的新鮮上品海鮮，活體下鍋，每隻都有飽滿新鮮、橘紅豔麗的蟹膏。

多種海鮮鮮甜融入粥底，白蝦、蛤蜊、瑤柱、手工花枝丸等，齊聚一堂高唱海底總動員。

別樹一格添加入堅果醬，十幾種藜麥/穀物/花生/堅果，堅果彌香滑順的特色，畫龍點睛更上一層樓。

.

暖暖一口粥在喉舌糯柔化開，到胃裡舒展開人也精神了，明亮安心美味，暖到每個食客的心裡。

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=======

餐廳名稱： 六上米．砂鍋粥．私房菜．點心

地 址： 嘉義市西區新民路719號

電 話：05 235 0158

營業時間：周二公休，周三至周一16:00-02:00

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