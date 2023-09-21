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> 圖文創作 > 預訂才買得到的蛋黃酥，讓人吃完一個還想再來一個

預訂才買得到的蛋黃酥，讓人吃完一個還想再來一個

2023-09-21 08:28:43 果果愛Fruitlove 人氣：99
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窩客好文

果果愛Fruitlove

發表篇數：520篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：金妮蛋糕店
phone049-2336-605
place南投縣草屯鎮虎山路768號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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隱藏版的搶手蛋黃酥，來了第二次用預定的才買到，店內有豐富多樣化的麵包，用料實在又實惠的售價，讓人覺得好好買，同時有販售蛋黃酥、月餅、小月餅、喜餅、餅乾、小點心…等，送禮自用都很適合，比較特別的有出各種神尊蛋糕與馬卡龍，拜拜來買剛剛好，另外還可以客製化彩繪蛋糕，慶生蛋糕就在這家訂起來。

金妮蛋糕⟩預訂才買得到的蛋黃酥，金黃香酥富有層次的餅皮與不甜膩的內餡，讓人吃完一個還想再來一個-南投草屯美食 @果果愛Fruitlove

來了兩次才買到蛋黃酥，第一次來看到現場有很多的量，以為可以直接買到，沒有想到那些全部都是客訂的，詢問店員後，她們說現場不一定會有，建議用預定才能確保有貨

金妮蛋糕⟩預訂才買得到的蛋黃酥，金黃香酥富有層次的餅皮與不甜膩的內餡，讓人吃完一個還想再來一個-南投草屯美食 @果果愛Fruitlove

這次要分享的是我自己在草屯很愛的麵包店，我們自己來過很多次，店的位置就在全家的旁邊和立體停車場的對面，開車來的話還蠻方便的，路邊也有停車格可以停。

金妮蛋糕⟩預訂才買得到的蛋黃酥，金黃香酥富有層次的餅皮與不甜膩的內餡，讓人吃完一個還想再來一個-南投草屯美食 @果果愛Fruitlove

第一次買蛋黃酥覺得很期待，另外買了兩個綠豆椪吃吃看，之前來都是買麵包，他們家的麵包真得很好吃，買過給好多朋友都說讚

金妮蛋糕⟩預訂才買得到的蛋黃酥，金黃香酥富有層次的餅皮與不甜膩的內餡，讓人吃完一個還想再來一個-南投草屯美食 @果果愛Fruitlove

蛋黃酥用盒子裝起來後旁邊有用訂書針訂起來，不用擔心拿一拿會掉出來。

金妮蛋糕⟩預訂才買得到的蛋黃酥，金黃香酥富有層次的餅皮與不甜膩的內餡，讓人吃完一個還想再來一個-南投草屯美食 @果果愛Fruitlove

金妮蛋糕⟩預訂才買得到的蛋黃酥，金黃香酥富有層次的餅皮與不甜膩的內餡，讓人吃完一個還想再來一個-南投草屯美食 @果果愛Fruitlove

一顆顆金黃的蛋黃酥，不論是節日或是平常都會想要吃......( 繼續閱讀文章 )

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#南投美食
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文章關鍵字
南投美食 草屯美食 蛋黃酥 綠豆椪 more
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在地的美味小吃，平價美味有飽足感

在地傳統早餐，粉漿蛋餅厚又Q彈，饅頭扎實又超

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熱愛美食與感受大自然，喜歡帶著毛孩與小孩一起旅行. 和大家一起分享

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