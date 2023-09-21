正宗重慶四川 川漁人家 烤魚.川菜，香麻夠味絕對開胃、數十年精湛大陸主廚烹飪、重慶烤魚、老壇酸菜魚、川味經典風味 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

讓朋友極力推薦的川漁人家烤魚.川菜，正宗風味、香麻夠味絕對開胃

數十年精湛廚藝，大陸特色風味餐點 重慶萬州烤魚、酸菜魚、麻辣小龍蝦、水煮系列

可以吃到最道地風味，正點開胃又唰嘴好吃，隨時都能揪一波

大陸主廚把正宗家鄉風味帶入，每一道都很經典，值得再訪好幾次

吃飯、聚會、小酌、慶生、家庭聚餐都很推薦，而且無需服務費

推薦給喜歡重口味，享受香麻層次辣味的川味美食

好喜歡吃川菜料理，能吃到正宗道地風味、香麻夠味好吃不油膩唷!

川漁人家烤魚.川菜、重慶萬州烤魚

位置：高雄市新興區五福二路75號

電話： 07 215 0098

營業時間：11:00~14:00、17:30~22:30

粉絲團：Facebook

評價很高的川漁人家烤魚.川菜，很多饕客都持續回流，高雄川菜料理推薦

建議假日要訂位唷~~生意真的很好

二樓很多團體客都會包場用餐，鄰近新堀江商圈，五福路上靠近享溫馨KTV旁的 重慶川味美食

古色古香用餐環境，新興區美食推薦，鄰近新堀江

很推薦帶家人、商務聚餐

讓朋友在家人朋友持續再訪的川漁人家烤魚.川菜，好吃推薦

餐點都是現點烹飪製作，主廚自家秘製老壇酸菜

只有剁椒魚頭需要提早2天預定，其餘菜色當天都能現點製作!

熱炒類可以提前先預訂，繁雜工法、限量供應

看到菜單又流口水了，真的很好吃，高雄川菜美食推薦

刀拍黃瓜

正宗作法，刀拍黃瓜搭配自家秘製提味，豐富的蒜香搭配波波口感的好吃花生

每一口都好清脆黃瓜清香，很適合當開胃菜，帶出醋酸滋味

可以點來解膩解辣度唷!!!好唰嘴又清爽好吃!

泡椒鳳爪

自家泡椒醃製鳳爪，鳳爪保有彈牙的膠質，推薦給熱愛啃食的饕客

泡椒帶有酸與辣度，尾韻辣度都湧上來，讓唾液直流

好喜歡揪朋友來吃川菜美食，烤魚、酸菜魚都很適合一起分享吃

老壇酸菜魚

招牌推薦老壇酸菜魚，使用海鱸魚新鮮好吃

獨門秘製的老壇酸菜搭配新鮮海鱸魚，特製辛香料、可以調配辣度

主廚會現場淋上熱油，逼出辛香料、辣椒香氣

現場還能看到上菜秀，臨場感真不錯

辛香料、辣椒整個激發出香氣，味蕾都開了

酸度很舒服，整個讓唾液直流、釋放出爐魚的新鮮海味

鱸魚很鮮嫩，多少會有刺，吃的時候稍微留意唷!

滑溜順口，帶出老壇酸菜酸味層次，會轉甘甜

香麻夠味尾韻帶辣度，這款讓我很愛~~~

老壇酸菜是很舒服的酸度，越熬煮越香甜

突顯出海鱸魚的新鮮風味，吸附酸度與辣度，每一口都很夠味

湯頭可以喝唷~~湯底內還有大量的豆芽菜可搭配酸菜大口享用

可以點一些火鍋料、蔬菜來繼續熬煮，每一個階段湯頭滋味不同

餐點份量都很霸氣，不是精緻份量

回味蒜香烤魚

這款很符合台灣人，吃過都很讚賞的回味蒜香烤魚

使用大量的新鮮蒜頭下去提味，加上小白菜、豆芽菜增加清甜滋味

海鱸魚使用油炸方式處理，搭配特製調味、大量蒜頭、炸花生燉煮

加上使用鑄鐵鍋，整個熱度、香氣持續瀰漫

越吃越開胃，油炸過的鱸魚會吸附精華香氣，帶出本身的焦香滋味

尤其油炸過的鱸魚周圍更是焦香好吃，嚴選過的鱸魚好吃無土味，很鮮

飽滿蒜香整個讓鱸魚吸附，帶台式風味正點好吃

整個味蕾都被喚醒，不嗆辣很香濃夠味，帶出鱸魚扎實口感與海洋鮮味

肉質很肥美，海鱸魚都是精選過的，吃起還很過癮!!!白飯也可以扒上好幾碗!

如果長輩不敢吃麻辣，就很推薦點 回味蒜香烤魚

歌樂山辣子雞

好吃推薦必點 歌樂山辣子雞，川味鹹酥雞的概念

帶有豆乳雞香氣，使用大量辛香料、辣椒下去爆香

很入味唰嘴，帶有酥脆口感與雞肉香甜，一吃停不了嘴

整個辣度香氣很舒服，讓唾液直流、一塊一塊接著吃，直接光盤~~~

幾乎每桌都點，香麻夠味的辣子雞，不用擔心嗆辣，帶有青花椒香氣唷!

乾鍋有機花菜

使用有機花椰菜，乾鍋底下還有爐火持續加熱增加香氣

帶有清脆口感，先是花椰菜的清甜滋味

慢慢湧上乾鍋辛香辣度，又辣又青甜不斷的堆疊，蠻好吃的

記得點白飯，非常開胃~

或者點招牌酸辣粉，滑溜彈牙

乾鍋肥腸

邪惡必點的乾鍋肥腸，搭配青椒、洋蔥、馬鈴薯

上桌後可以稍微再加熱燉煮，均勻攪拌讓醬料整個與肥腸融合

肥腸真的很肥厚，處理很乾淨好吃，咀嚼起還帶有軟Q口感，帶出香麻滋味

軟嫩好咀嚼的肥腸無雜味，吃得出新鮮度

魚香茄子煲

絕對下飯的魚香茄子煲，是我的愛~~~

茄子整個很軟，入口即化的軟綿香氣

搭配秘製醬汁與大量肉燥，整個好挑逗味蕾

可以淋於白飯上，絕對超好吃

很推薦來聚會用餐，香辣夠味絕對開胃

高評價的川漁人家烤魚.川菜、重慶萬州烤魚，好吃推薦

好停車，聚餐便利，二樓還有寬敞用餐空間

絕對不讓人失望的 川漁人家 烤魚.川菜

川漁人家烤魚.川菜、重慶萬州烤魚

位置：高雄市新興區五福二路75號

電話： 07 215 0098

營業時間：11:00~14:00、17:30~22:30

粉絲團：Facebook