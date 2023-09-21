2023國慶煙火施放區域曝光，500台無人機展演，6組知名藝人演出!!煙火在台中晚上8點施放

2023年(民國112年)的雙十國慶煙火就在台中中央公園，睽違九年，112年國慶焰火回歸台中，國慶籌備委員會原規劃於梧棲漁港施放，因地方團體多次反映該址有安全上疑慮，為使國慶焰火施放活動能滿足各界期待，慶籌會決定將國慶焰火移師台中中央公園施放。

為籌備中華民國 112 年國慶，中華民國各界慶祝 112 年國慶籌備委員會(以下簡稱慶籌會)考量國慶焰火已經多年未在中部施放，擇定今年於臺中市施放國慶焰火(台中中央公園)。市府配合中央將全體動員、全力以赴，業由盧秀燕市長及王育敏副市長主持四次府內跨機關籌備會議及各項分工協調會，戮力將國慶焰火辦得有聲有色，希望大家看見臺中的幸福蛻變，一同感受幸福宜居城市的優勢亮點 與幸福魅力。

2023雙十國慶煙火 | 煙火試放

2023國慶煙火將在台中市中央公園施放，9月18日晚間9點進行5分鐘試放，預計放1500發焰火彈。市府表示，包括中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園、西大墩公園等6處都是最佳觀賞點，民眾可一飽眼福。

2023雙十國慶煙火 | 活動日期

觀光旅遊局規劃為期兩天的系列活動，10 月9 日（星期一）活動將於18:30 至 21:30 登場，為國慶焰火暖身；

10 月10 日（星期二）國慶日當天活動將於 17:30，以地方藝文團隊及爵士音樂表演揭開序幕，預備迎接國慶焰火 20:00 璀璨綻放。

2023雙十國慶煙火 | 施放地點

▲2023國慶煙火在台中，中央公園場域配置圖。

選訂之焰火施放地點—「中央公園東側文商段第 60 及 65 號用地」，規劃距離適中且視野良好的「漢翔公司南側草皮」及「臺中中央球場」等 2 處主要觀賞區，活動場域範圍達 6.5公頃，約可容納 15 萬到20 萬人。

活動場域內規劃配置充足的服務台、補水站、醫護站、哺乳室、流動廁所等服務設施，以及救護車供緊急護送傷患使用，並引導民眾就近前往逢甲商圈消費與住宿，藉由「112 國慶焰火在臺中」的盛典活動，吸引各地民眾與國際旅客於國慶連假大玩臺中，帶動地方產業與經濟發展。

2023雙十國慶煙火 | 四大亮點

規劃結合國慶焰火、無人機展演、知名藝人演出、爵士音樂表演等，呈現融入綠地氛圍、城市意象的聲光饗宴，帶給全體國人及國際旅客全新感受，創造臺中的光榮、閃耀臺灣的光輝！

國慶焰火

依據慶籌會規劃，預計於 10 月 10 日（二）20:00 施放，焰火長度暫訂約 30 分鐘。

無人機展演

10 月9 日（一）及10 月10 日（二）各 500 台、飛行10 分鐘之展演，整體設計將融入臺中城市意象（如珍珠奶茶、爵士樂、棒球等）。

知名藝人演出

邀請具知名度的藝人輪番演出，以勁歌熱舞炒熱現場氣氛、營造國慶歡騰氛圍。

爵士音樂表演

聘請國內指標性的爵士樂團登台演出，並創全國之先，現場演奏爵士風格的焰火配樂，強化「爵士樂之都在臺中」的城市意象。

2023雙十國慶煙火 | 施放時間

預計於 10 月 10 日（二）20:00 施放，焰火長度暫訂約 30 分鐘。

2023雙十國慶煙火 | 交通疏運

主推利用捷運前往會場 便利又省時

接駁車「大眾運輸往南邊、停車往北邊」 南北動線分流

配合中央焰火施放時間 (預計 10 月 10 日晚間 8 時至 8時 30 分)，接駁車發車時間往會場時間為下午 4 時至晚間 8時；離開會場為晚間8 時至疏運完成，原則 10 分鐘一班車，乘滿即發車。此外，交通局針對龐大的人潮，不敢懈怠，事先已規劃備有充足的接駁量能，除原市府線(50 輛)、松竹線(40 輛)、水湳線(20 輛)及洲際線(40 輛)共計 150 輛的接駁車外，另外準備至少 50 輛接駁車待命，活動期間將全力疏運民眾，減少民眾候車時間。

2023雙十國慶煙火 | 停車場規劃

其中會場周邊有 6 處汽車停車場，分別為經貿 6 地號、經貿 8 地號、公138、創研22、創研26 及公51，可提供約 4,200 席。另於逢甲商圈周邊、洲際棒球場周邊及市政公園地下停車場亦有停車場，約可提供 7,600 席，共計汽車可提供約 11,800 格。

2023雙十國慶煙火 | 最佳欣賞地點

2023雙十國慶煙火 | 商圈行銷活動

攤集區聯合行銷活動

民眾於經發局 FB 粉絲專頁按讚，並於活動貼文下方留下「112 國慶焰火在臺中」等慶祝文語，憑留言頁面就能和17 處列管攤販集中區管理委員會領取 50 元抵用券，預計發放 1 萬份。

逢甲夜市歡慶國慶行銷活動

民眾只要來夜市消費，不限金額，都可以獲得消費貼紙一枚，憑消費貼紙即可以到服務台參加摸彩活動，預計準備300 份獎項提供摸彩。

「雙十狀元糕」兌換作公益

於國慶升旗典禮後，發放限量 500 個雙十狀元糕，民眾須憑連假期間(10/7~10/10)在臺中消費的發票(不限金額)，2張兌換雙十狀元糕1 個，發票將捐助社福機構。

「慶雙十送二十」伴手禮打 8 折

為歡迎各地遊客前來臺中欣賞國慶焰火，把握觀光商機，串聯糕餅公會、好禮協會等，推出國慶連假(10/7~10)，至合作店家憑高鐵票、火車票等公眾運輸抵臺中之證明，享伴手禮盒 8 折優惠。

行動支付 Pay 你慶雙十

邀請 Line Pay、全盈+Pay 等 2 家行動支付業者於 10/9、 10/10 二日針對逢甲夜市提供行動支付優惠回饋推廣行動支付普及使用。

2023雙十國慶煙火 | 住宿推薦

入住極光情境旅館，便可體驗台中市的所有精彩冒險，絕對您興奮不已。 極光情境旅館距離台中彩虹眷村僅7.5公里，入住期間，您可以輕鬆體驗台中市的道地文化。

極光情境旅館提供多樣設施，以滿足不同旅客的需求。 住宿期間可使用免費Wi-Fi，和親朋好友保持聯絡。 住客可在汽車旅館免費停車。 前台提供行李寄放服務，協助您解決相關需求。

汽車旅館提供旅遊行程等服務，協助您預訂票券，及人氣餐廳訂位。 汽車旅館全面禁菸。

在極光情境旅館可享高品質客房設施。 為了住客著想，汽車旅館的部分客房提供寢具用品和空調。 極光情境旅館的部分客房有特色設計如陽台或露台。 這間汽車旅館的部分精選房型提供一流的娛樂設施供住客使用，如電視和房內影音串流。

這間汽車旅館的部分客房提供住客冰箱、即溶咖啡、即溶茶和瓶裝水。 浴室設施也非常重要，這間汽車旅館的部分客房浴室提供浴巾、吹風機和盥洗用品。

四星級的台中兆品酒店距離逢甲夜市僅有 10 分鐘車程，提供舒適的住宿環境，並附有免費 WiFi。館內設有室外游泳池、健身中心、商務中心和餐廳，並提供便利的賓客服務。 飯店距離臺中都會公園約 15 分鐘車程，距離后豐鐵馬道約 20 分鐘車程，距離高鐵台中站則約 25 分鐘車程。飯店提供機場接駁服務，可付費使用。

In Joy Hotel 位在台中，距離逢甲夜市 800 公尺，有健身中心、免費私人停車位和餐廳。這間 4 星級飯店提供附私人衛浴的空調客房。這間住宿全面禁菸，距離广三SOGO百货 3.9 公里。 In Joy Hotel 的所有客房均備有電熱水壺。這間住宿的客房備有平面電視和吹風機。 這間住宿每天早上提供歐陸式、美式或亞洲風味早餐。 櫃台服務人員會講英語和中文，很樂意為住客提供實用的旅遊建議。