山上走走 日式無菜單海鮮鍋物｜新竹頂級浮誇系無菜單火鍋，龍蝦、和牛、金箔冰淇淋通通有！ - 肉依小姐吃什麼

喜歡火鍋的吃貨要收藏這家，在新竹擁有高人氣的【山上走走 日式無菜單海鮮鍋物】，主打頂級的日式無菜單火鍋，結合道地日式料理的特色文化，利用高品質的新鮮海陸多樣化食材，打造舌尖上的味蕾極致享受，只要每人千元的價格就能吃到，從龍蝦、和牛到金箔冰淇淋等浮誇系餐點，每一道都超好拍又富有美味！

環境分享

▼【山上走走 日式無菜單海鮮鍋物】位於新竹市東區三民路上，鄰近巨城購物中心，暗色系的外觀看起來相當低調，看到右上角的店名招牌就是了，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【山上走走 日式無菜單海鮮鍋物】用餐空間充滿高級時髦感，以磚紅牆搭配木質裝潢與黑白色系元素，內斂中帶有滿滿的沈穩基調，分為四人座位和吧檯座位，無論獨自用餐或多人聚餐都很適合，採取固定時段式用餐模式，分為11:30 13:30 17:30 19:30四個餐期，用餐時間為兩小時。

▼【山上走走 日式無菜單海鮮鍋物】擺放大型的活體海鮮水族缸，餐點的食材都是從這裡活跳跳撈取，保證擁有最絕佳的新鮮美味。

菜單

【山上走走 日式無菜單海鮮鍋物】主打頂級海陸無菜單套餐火鍋，每人1280元+10%，以波士頓龍蝦或蟹類搭配日本和牛食材，還有各式各樣的主廚特製料理，共能吃到十一道菜色，食材依季節提供而有所不同。

線上訂位：https://inline.app/booking/-Ll6KebqTaG9qa0eLrqY:inline-live-1?language=zh-tw （請點選火鍋專賣店唷）

嫩雞冷麵

▼開胃消暑的嫩雞冷麵，是屬於酸甜的日式調味，清爽的口感很適合夏天！⁡

海鮮冷盤

▼食材超級澎派的海鮮冷盤，包含天使紅蝦、山藥佐鮭魚卵·、澎湖小卷、松露干貝、紫蘇醃蘿蔔，⁡每種都很新鮮完全沒有腥味，吃起來鮮甜度很夠，不敢吃生食也可以把海鮮放進火鍋煮⁡。

奶油香煎龍蝦

▼龍蝦第一吃奶油香煎龍蝦，會由專人到桌邊服務烹飪，在鍋中香煎到香味撲鼻，過程中散發出濃郁的奶油香氣，金黃色的肉質吃起來彈牙好咬，奶油襯著波士頓龍蝦的鮮甜好好吃。

海膽鮭魚卵茶碗蒸

▼充滿鮮味的海膽鮭魚卵茶碗蒸，吃得到鮭魚卵和海膽，綿密中有著逼逼波波的口感，蛋香伴隨鮭魚卵的鹹香很有趣！⁡

鮮魚炙燒壽司

▼一口剛剛好的鮮魚炙燒壽司，入口有著炙燒的火烤香氣，魚肉油脂在嘴裡化開實在太迷人!

波士頓龍蝦味噌火鍋

▼龍蝦第二吃波士頓龍蝦味噌火鍋，在煎完龍蝦後放入洋蔥炒香並倒入日式味噌湯，再將波士頓龍蝦螯、波士頓龍蝦頭煮熟，湯頭喝起來充滿鮮味，吸飽湯汁的龍蝦肉質柔軟，還有著滿滿濃郁蝦膏，蔬菜鍋料盤以原型的當季時蔬為主，火鍋料則有很特別的墨魚漿香菇，咬下有著層次豐富的口感!

和牛盛和

▼呈現大理石般油花的和牛盛和，有鹿兒島A5和牛、牛胸腹、肩小排和牛培根，鹿兒島 A5 和牛豐厚油脂在口中化開，肩小排和牛嫩肩則帶來彈牙的肉感，建議輕涮幾下就能起鍋，搭配附上的松露蛋黃醬，入口即化的滋味實在太幸福。

香檸鮭魚

▼香檸鮭魚光用聞的就超香，鮭魚油脂相當豐富，入口能感受到滿滿油香⁡，提醒一下鮭魚有刺吃的時候要小心⁡~

紫蘇梅醋飲

▼紫蘇梅醋飲喝起來酸V酸V，可以幫助轉換一下口味，很有去油解膩的效果~

雜炊粥

▼最期待的龍蝦第三吃雜炊粥，在集結所有食材精華的龍蝦湯中，加入蛋液、松露、飛魚卵、蔥花及海苔絲，還有重頭戲主角的龍蝦螯肉，每一口粥都濃醇又鮮香，讓人忍不住整鍋吃光光!

季節水果 蕨餅

▼甜點是季節水果搭蕨餅，蕨餅Q彈口感我好喜歡，特別愛抹茶的味道微苦不甜膩。

金箔霜淇淋

▼壽星來用餐或打卡會贈送金箔霜淇淋，奶香濃郁不甜膩，拿來拍照打卡浮誇又特別!

用餐心得

看完後是不是忍不住流口水，浮誇指數破表的【山上走走 日式無菜單海鮮鍋物】，將新鮮頂級的美味食材，透過火鍋料理方法展現出滿滿鮮味，最讚的是還能吃到許多日式料理，道道表現精采吃得出水準，很適合約會或是慶生來好好享受一番!

店家資訊

山上走走 日式無菜單海鮮鍋物

粉絲團：山上走走日式無菜單海鮮鍋物 FB 山上走走日式無菜單海鮮鍋物 IG

線上訂位：https://inline.app/booking/-Ll6KebqTaG9qa0eLrqY:inline-live-1?language=zh-tw （請點選火鍋專賣店唷）

地址：新竹市東區三民路99號

電話：0979-678-778

營業時間：11:30-15:30、17:30-21:30

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/