高雄前鎮-洲際酒店南洋餐廳-HAWKER好客南洋餐廳(附完整菜單)

高雄洲際飯店開幕後就成為話題

裡面也有高雄少見的餐廳喔!

HAWKER好客南洋餐廳提供星馬料理

加上整體的裝潢風格十分舒適適合聚餐

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

hawker原本的意思就是小販

好客南洋餐廳位於洲際酒店的二樓

要到這除了自行開車之外

也可以搭乘捷運紅線到三多商圈

或是輕軌到高雄展覽館

出了電梯後並沒有中文的"好客"

所以請認明這樣的大門吧

可以看到半開放式的廚房

不過熱炒類的並不會在這烹調

所以不用擔心會有油煙之類的影響用餐體驗

整體的裝潢非常有特色

座椅當然也就更為舒適

只是當然這裡的價位會偏高一點就是了

接下來就看看菜單吧!

但因為官方網站並沒提供菜單連結

於是下面就完整的呈現喔!

首先會有套餐以及單點式兩種吃法

不過第一個就要注意無論怎樣都會加收水資

可以選擇氣泡水或是非氣泡水

平日午間套餐當然相對超值

有不同的菜品就會有稍微不一樣的價位

再來就是不分時段都有的人數套餐

有分雙人以及四人套餐

我們今天共七人用餐

於是點了雙人加四人套餐再單點

如果單點會意外的發現其實並不貴

素食的人也不怕在這變邊緣人

還是有素食套餐供應

南洋餐廳又怎麼可以少了肉骨茶呢?

海鮮中最特別的當然就是新加坡辣椒蟹

還記得在新加坡吃到胡椒蟹真的很滿足

街邊小吃當然也是不可錯過

主食當然也有

會來好客用餐也是因為我弟大推這裡的海南雞飯

畢竟當初在新加坡吃到得真的很不錯

當然也要來點蔬菜中和

說到南洋怎麼可以少了羅望子

而且還有各樣的調酒喔

肉類中的巴東牛肉也是馬來西亞的特色喔

說到新加坡甜點當然就是Kaya

咖啡能夠做到如此有當地特色

真的在台灣很少見

還有其他台灣較少喝到的都可以嘗試

只是跟菜式比較起來飲品的價格也是稍高

接下來就要準備上菜啦!

首先就是會有可續的蝦餅

可以搭配一旁的沾醬

從上至下則是辣度的逐漸增強

微酸的味道也是讓人開胃

而且相比於脆度

Hawker這邊被強調的反而是真正的海鮮味

一開始上桌的就是街邊小吃拼盤

其中最特別的就是小金杯

外面脆脆的加上裡面類似榨菜的東西

加上上面的半個蛋

整體味到微酸又兼具脆度以及雞蛋的柔軟

開了好頭就更期待之後的各種料理

沙嗲的味道比較中規中矩

加了些許花生醬的調味醬料就是鹹中帶甜

類似台式炸臭豆腐就是該有的味道就不贅述了

肉骨茶

新加坡肉骨茶是否達標就是看胡椒味是否夠

胡椒香有加上排骨肉柔嫩就夠啦

還可以搭配一旁的油條一起吃

不喜歡胡椒味的則可以選擇椰子雞湯

可以看到裡面除了雞肉外還有椰子肉

所以喝起來額外的甘甜

雞肉稍乾柴

只喝湯的話則是暖胃也暖心

蛋炒粿條

很夠味喔~加上些許蠔油就是有香

加上蔬菜只是點綴增加脆度

不過當然整體就是會偏鹹又偏油

奶味抓餅

說真的就是想像得出的味道

會適合沾取別的料理來吃

就比如巴東牛肉

用著椰漿以及各式辛香料的組成

就會覺得頗適合抓餅的

也可能是吃過蛋炒粿條

反而會覺得巴東牛肉不像之前別家吃過的重口味

能好好感受牛肉的柔嫩

馬來咖哩雞

這當然就又是重口味的一道

別看上面都是紅紅的不過吃起來只是微辣而已

另外當然要來吃吃看海南雞啦

新加坡的海南雞不知道是否為品種的關係

所以總會十分的柔嫩

甚至會感受不到纖維的存在

海鮮豆腐煲是合格的一道菜

另外還有虎斑蝦

沾滿了蒜香之類的就是下飯

加上虎斑蝦的肉較多也有彈性

就會讓人忍不住再來一隻

只是今天的瞎子會覺得有點老

火侯似乎過了一點

甜點是炸香蕉配咖椰醬

旁邊還有一小球冰淇淋

這樣的搭配怎麼可能不讓人滿意

最後還有水果

這樣吃下來七個人加上飲料水資約為八千元出頭

一個人要吃好一點的預算請拉到一個人約一千元

要下結論了喔!

其實這個結論有點難下

如果單以台灣的南洋料理餐廳來說

好客是都有做到該有的味道

也可以做得出在南洋的特色

不過如果以我去過新加坡來說

只要是有還可以評價的"任何一家店或是攤商"

都能拿出差不多甚至更好的味道

店家基本資料=>

地址 : 高雄市前鎮區新光路33號2樓

電話 : 07 213 2037

營業時間 : 11:30~14:30，17:30~21:30(每天)

店家線上訂位連結請點我

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