＋（天母火鍋）錢都日式涮涮鍋士林芝山店～台北高CP值火鍋只要259元起～金龜香芒牛奶鍋、日式咖哩鍋超美味！自助吧飲品冰淇淋吃到飽～錢都菜單

我從小就吃錢都日式涮涮鍋長大，對錢都有強烈的情感，這麼資深的品牌這幾年轉型推出二代店，寬敞空間、豐富自助吧、划算加購價、獨特湯底讓火鍋更好吃！

最近常跑天母不論是去上語言學校、看運動賽事、或是接下來的SOGO周年慶，每次來天母都擔心吃飯很貴~

開業短短一年的錢都士林芝山店，成為天母人的福音，只要259元起，就可以吃到豐盛的個人小火鍋，肉盤、菜盤、副餐、自助吧可以吃得好爽！

錢都榮獲美食在台北－鍋際大賞肯定，超有特色的金龜香芒牛奶鍋、日式咖哩鍋煮甚麼都好吃，這家一位難求的連鎖火鍋，快跟著省錢王花小錢嗑天母美食吧～

錢都日式涮涮鍋士林芝山店生意超好吃，附近有公有停車場、我建議可以停在家樂福天母店，消費滿額即可以折抵停車費～

斜對面就是捷運芝山站１號出口，絕佳的地理位置，廣受天母人的喜愛，明明丟下午兩點多，錢都生意還是強強滾！

錢都自助取號候位

提醒您！不要猶豫先抽號碼牌～錢都日式涮涮鍋 士林芝山店生意太好，店裡店外都擠滿人潮～

記得先取號碼，每天10:30開搶，建議可以先來拿號碼，可以節省下現場等候時間，店員忙進忙出快速消化大批饕客，150席座位翻桌率我覺得算蠻快的

錢都日式涮涮鍋 士林芝山店真的好扯，生意超級好，完全座無虛席！人潮就是美味保證，可見錢都日式涮涮鍋有多麼物超所值！

錢都日式涮涮鍋不只有多人桌，也有為單身族準備的吧台座位，相當適合全家大小、公司行號、團體活動聚會～

錢都菜單

不定期推出新菜色，提醒大家最上排會有優惠加購價，每種品項一鍋只能加價購一次，非常划算，推薦大家千萬別錯過～

錢都日式涮涮鍋新鮮的食材，擺得滿滿一桌好澎湃喔，錢都不愧是大企業經營，相當有ＳＯＰ，食材衛生乾淨，吃起來相當安心～

錢都獲得美食在台北鍋際大賞的肯定，網路上超高人氣一致好評～親民的價格物超所值，是三不五時就想朝聖的連鎖火鍋店～

錢都新品

這次就是為了兩款特色鍋物而來，香醇金龜香芒牛奶鍋、濃郁日式咖哩鍋，兩款特色湯底來錢都就可以一次吃爽爽

金龜香芒牛奶鍋套餐329元

這個湯頭太厲害了！使用南瓜當基底，裡頭還加入芒果、牛奶調味，喝起來淡淡甜味非常適合煮蔬菜，讓菜餚吃起來更加鮮甜～

日式咖哩鍋套餐 329元

使用日本知名的咖哩粉，熬煮的濃郁湯底，煮甚麼都好好吃，不用額外沾醬就相當夠味，我覺得煮肉品格外適合～

錢都日式咖哩鍋－好侍咖哩粉

咖哩鍋還會附上日本好侍咖哩粉，可以當作沾醬佐料，也可以加濃湯底，身為咖哩控來錢都可吃得相當過癮～

A餐小肉盤5盎司－梅花豬

錢都分成Ａ餐及Ｂ餐選擇，喜歡菜多選擇Ａ餐、喜歡肉多選擇Ｂ餐，依照自己用餐喜好挑選，價格相同不用額外加價，同時又可以減少食材浪費，環保又可以吃得開心！

梅花豬口感彈牙，油脂不會太多，肉質Ｑ彈口感佳，不會有腥臭味，相當好吃的豬肉，讓人一片接一片，一吃就停不下來了～

B餐大肉盤8盎司－培根牛

愛吃肉的朋友記得選Ｂ餐，８盎司的大肉盤，肉肉控可以吃爽爽，還可以加購優惠肉品，不用花大錢就可以吃得很過癮！！

梅培根牛肥瘦比例各半，一入口不會油膩，反而可以感受到牛肉本身的鮮甜，彈牙口感相當有Ｑ度，愛吃牛的朋友推薦點這一盤喔

錢都B餐小菜盤

小菜盤很精緻，看起來份量其實不小，配料數一數也有十種，蔬菜配料搭配肉品一起享用，吃起來不會膩口，爽口的好滋味一吃就欲罷不能

錢都Ａ餐大菜盤

大份量菜盤，不只蔬菜多多，還有蝦蝦、火鍋料等豐富配料，品項都藏在蔬菜下面，愛吃火鍋料的朋友就推薦選Ａ餐！

錢都副餐

副餐也是吃火鍋不可或缺的主食，吃飯、吃麵、吃冬粉通通都有，不想吃澱粉也有雞蛋選擇，肉片沾蛋液吃起來滑嫩更美味～

錢都副餐－滷肉飯

招牌滷肉飯肥瘦各半，滷汁香噴噴超級開胃，讓魯肉飯更加好吃，加上生雞蛋做成月見也很適合喔

錢都副餐－王子麵

王子麵煮咖哩鍋實在太好吃！麵條吸滿咖哩精華，一入口咖哩香味充滿口中，彈牙的麵條超涮嘴～

錢都自助吧－佐料

錢都日式涮涮鍋佐料區都有加蓋，確保衛生乾淨，蒜泥、蔥花、蘿蔔泥、沙茶醬、黑白醋、醬油等通通都有～

想吃甚麼自己用，不過我覺得吃原味就已經很好吃，我沒有沾醬就吃得津津有味，口味比較重的爸爸就用些蔥蒜搭配黑醋，讓火鍋吃起來更清爽～

錢都日式涮涮鍋還有不可錯過的錢都秘製醬，味道很奇妙，有點像甜辣醬又帶點椒麻香氣，加上蒜頭跟蔥花吃起來超夠味！

錢都自助吧－飲品

數一數高達２０種飲品選擇，冰的熱的通通都有，不想喝飲料也有開水選擇，一口火鍋一口飲品相當速配

錢都日式涮涮鍋的飲品都選用大品牌，比較少見的白桃烏龍、莫凡彼咖啡、消暑冰沙、可口可樂系列、黑面蔡楊桃汁等選擇超多樣化～

我超喜歡白桃烏龍，無糖喝起來不苦澀，錢都還提供冰塊可以自由取用，搭配熱騰騰火鍋很解膩，讓我吃下更多錢都好料～

錢都自助吧－甜湯

甜點不定期更換，這是仙草冰，甜蜜蜜的幸福滋味，令人懷舊的古早味，我看很多外籍移工也喜歡來錢都用餐，品嚐到底台灣美味來錢都就對了

錢都自助吧－冰淇淋／霜淇淋

吃完火鍋當然不能少了吃冰，選用台灣人熟悉的小美冰淇淋，６種人氣口味一次吃到爽，還有香草霜淇淋DIY，劃下最棒的錢都用餐句點～

吃飽喝足意猶未盡的火鍋好店，錢都真的太讚了～愛吃火鍋的朋友趕快再來錢都回味一下吧！

錢都日式涮涮鍋 士林芝山店 5大特色

1. 天母高人氣排隊火鍋店，平價消費只要259元起，還有超便宜平日商業午餐，我假日兩點多來還大爆滿，一到現場就立刻衝去抽號碼牌~

2. 火鍋美味的靈魂就是湯底，日式咖哩鍋、金龜香芒牛奶鍋，湯頭非常有特色，香氣濃郁喝起來好過癮，讓新鮮食材吃起來更美味！

3. 依照自己喜好，可選擇菜多的A餐，或者肉多的B餐，附上美味的副餐份量十足，一人一鍋吹著冷氣嗑火鍋，真的好滿足喔~

4. 豐盛多樣化的自助吧，知名品牌飲品冰的熱的通通有，超解膩的無糖白桃烏龍茶，古早味的小美冰淇淋，莫凡比咖啡熱飲等，想吃甚麼自己拿~

5. 肉品新鮮彈牙、秘製醬百搭超夠味、服物親切又專業~生意強強滾的人氣火鍋，誰說天母美食都貴桑桑，這家獲得美食在台北，鍋際大賞肯定的連鎖火鍋，千萬別錯過～

💭店家資訊 錢都日式涮涮鍋 士林芝山店

🏠地址: 台北市士林區福國路71-1號

🚌交通: 捷運芝山站1號出口對面

☎️電話: 02-2834-9911

⏰時間: 1100-0200

😪公休: 無休

💰消費: 現金、Applepay 、信用卡、外送平台、加入APP會員好康多多

💬粉專: https://www.facebook.com/chientutw/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406652309



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