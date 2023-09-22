【宜蘭壯圍】「海邊民宿Hibnb Guesthouse．秘境沙灘看日出，住客限定燒鳥居酒屋（日式炭火烤肉），連毛孩也
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文章類別：旅遊-旅宿開箱
縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市
宜蘭壯圍．海邊民宿Hibnb Guesthouse
靠海的宜蘭壯圍，有間名為「海邊民宿Hibnb Guesthouse」的特色民宿
海邊民宿與國內外插畫家合作，將插畫家的作品融入在民宿各個角落
提供2-6人共5種不同風格的房型，且是連毛孩也能入住的寵物友善民宿
外觀有著濃厚日本風情的造景，讓人彷彿一秒來到日本的感覺
民宿內提供大人、小孩和毛孩的和服體驗，且附設日式炭火燒肉的燒鳥居酒屋
並擁有絕佳的地理位置，一旁小徑步行五分鐘內即可抵達秘境沙灘
可盡情獨享美麗的龜山島日出及迷人的海岸風情
民宿整體環境寬敞舒適且價格實在、老板熱情、隨和又親切
再加上民宿集結了這麼多特色，也難怪讓許多人一住就愛上
這回實際來入住，也讓孩子們覺得很開心，直呼下次要再來住啊啊啊~
海邊民宿Hibnb Guesthouse_地理位置
海邊民宿鄰近壯圍海邊，就位在大馬路旁，在整排民宅中最顯眼的就是它
大家有看出來嗎?在外觀建築的視覺設計之中也藏有巧思
外牆較深色系的地方，還有著龜山島的造型呢
海邊民宿Hibnb Guesthouse_環境（外觀建築）
會說海邊民宿顯眼不是沒有道理的
因為在民宿外除了有三隻可愛的柴犬公仔之外
還有一個迷你的祈福神社、櫻花樹和許願亭
濃濃的日本風，讓人看了都會忍不住地拍不停
海邊民宿Hibnb Guesthouse_環境（換鞋區）
推開大門走進來會先來到換鞋區
在大門左右兩側均有標上房號的專屬鞋櫃
需換穿已消毒的拖鞋才能進到民宿裡
民宿大廳是以日式簡約風格為主
木質風的地板和櫃檯都很有質感
因海邊民宿有著具特色的日式風格建築外觀
民宿也提供和服體驗，除大人和小孩有不少款式可挑選外
就連毛孩兒們也有專屬的和服可以體驗，是不是很Cool也很棒呢
喜歡拍照或嘗鮮的人，也可以選擇參加和服體驗
可以與家人、三五好友、好姐妹或是孩子（毛孩）們
透過影像或照片，留下美好且珍貴的旅遊回憶
晚間營業時間裡開放三個時段可預約用餐
有關日式炭火烤肉的相關資訊可直接掃瞄右下角的QR CODE了解更多
而我們也有預約晚上19:00的時段來用餐
也會搭配上圖，介紹民宿內部空間配置及周圍的環境
另外也可以掃描左上角的QR CODE
加入民宿的LINE好友帳號，即可獲得更多吃喝玩樂的資訊
櫃檯上的竹編盤裡，放的小點心都是花蓮的名產吔
有釋迦麻糬餅和杜倫先生的小米麻糬
而這些都是可以讓住宿旅客自行取用的喔（好大器）
這裡有包廂區、座位區、藝文空間及燒鳥居酒屋
上圖所見，除了多台扭蛋機外，其實還有個包廂區
但因為當時門關著，所以未能看見它的全貌
可以在這裡休息聊聊天或是吃東西
這裡集結了許多插畫家的作品在此展示著
在每幅作品下都有創作者的介紹及相關資訊
在牆的前後都有作品，可以好好地駐足欣賞一番
在二樓的走廊牆面上也掛有不少插畫作品，也都很可愛
二、三樓則都是客房，提供2~6人共五種不同主題的房型，有：
仔細一看，標示房號的圖案不大一樣但一樣都很可愛
讓插畫家恣意想像的創作，不再侷限在一幅畫作上
在房內的各個角落，都可以看插畫家創意的足跡
因此每個房間的畫風及風格都不大相同
但相同的是都很吸睛，甚至也讓人覺得很療癒呢
我們這次入住在位於三樓的鄉村四人房
（連房間的這串鑰匙也有精心設計過，很可愛）
註:有看到鑰匙串上的金牌嗎?以下內容再來告訴大家有何用途
搭配木質地板和鄉村風格的家俱，簡單又有質感
再搭配牆上插畫家的畫作，也增添不少童趣感
CI後進房時覺得很涼，原來民宿已先幫忙開冷氣預冷
所以一進來就可以感受到滿滿的涼意，超貼心的啦~
備品區
備品區上層有快煮壼、礦泉水、紙杯、咖啡&茶包和四小包零食
另外也有盥洗備品，其中比較特別的是浴巾和毛巾
非一般常見的材質，而是採用一次性的環保材質毛巾
所以若不習慣用的人，也可以自行準備
我們外出補給後也冰了一些飲料在裡頭
貼心叮嚀
除了有住宿和寵物的注意事項之外
左下角還有可以查看每天日出時間的資訊
右下角則是宜蘭景點的旅遊資訊
若有興趣的人都可以自行掃瞄QR CODE查詢
有著冷色調的色系而且簡單又俐落
如上圖所見，僅有洗手台、淋浴區和馬桶
溫馨且富童趣感的風格設計也讓人很喜歡
在房間內短暫休息後，我們也把握時間要到海邊散散步
從民宿旁的小徑，步行約五分鐘即可抵達可遠眺龜山島的秘境沙灘
連同我們一家四口不超過十人
因為沒多久準備吃晚餐，所以沒打算讓孩子們下水
脫下鞋子光著腳，來踏踏浪就好
因昕妹妹的鞋子有點兒快壞了
就辛苦爸爸揹昕妹妹走一小段路了
民宿在建築物的側邊還貼心設置了沖水區
可在此將手腳沖洗乾淨後再回民宿裡
隨著可見濃厚日本元素的裝飾，還有可愛萌犬的插畫，很繽紛也很可愛
燒鳥居酒屋以4~6人一桌，約有30多個位置
現場也設置投影布幕，播放著流行音樂，也讓現場氣氛更加熱鬧
有冰箱、販賣機、餐具、飲水機和電鍋
有需要的人都可以來這裡直接使用即可
但不同的是，一個很復古、一個很現代
民宿主人將其列印下來，因而有了這面相片牆
有些照片真的拍的很不錯而且很有意思呢
一為豬雞海鮮獨享餐、二為牛雞海鮮獨享餐，價格均為$500/人
除了套餐，也有提供一些單點的菜單可選擇（詳細菜單請點此）
若喝完了，一旁還放了一大壼可以自行再補滿繼續喝
（我們把一大一小壼全部都喝光光，可見有多好喝）
以午仔魚製作的一夜干，是由民宿老闆親自殺魚、醃製和晾乾
不僅前置作業繁雜，連製作程序都很搞工，也因都不假他人之手
堅持做到最好，才能將美味的料理呈現給住宿旅客
扇貝、豬肉、雞翅、雞腿串、香腸、貢丸、小熱狗、甜不辣條、百頁..等
（有一盤牛雞海鮮的食材忘了拍，金拍謝）
兄妹倆是採一人烤另一人吃的模式，先由昕妹妹來烤
尊哥哥先在一旁認真吃
所以吃來口感鮮嫰，有種入口即化的感覺
再搭配鹹甜的醬汁一起吃，真的會愈吃愈涮嘴
也難怪咱尊尊一吃就停不下來，只顧吃而忘了要烤肉這樣，哈~
一旁的自動販賣機有販售汽水和酒精飲料
我們也投了兩瓶來喝（最後喝不夠又跑回房間拿稍早超商買的）
所以乾一杯是一定要的啦啦啦~
最後就用民宿老闆送給孩子們的棉花糖做為甜點來收尾
將烤肉全部完食，便心滿意足地回房間休息一下
加上看了LINE好友裡介紹的吃喝玩樂資訊也有推薦這家校園雞排
而一向喜歡炸物的我們，腦波弱且禁不起誘惑，又出門買宵夜去了
大多是$30（含）以下，只有雞排、魷魚圈和鹽酥雞較貴些
值得一提的是，在民宿的吃喝玩樂資訊裡，有將店家分成三種不同顏色
其中標示黃色的即為與民宿合作的金牌店家
在上面文章中有提到鑰匙串上的金牌，此時就發揮作用啦
找到與民宿合作的店家，出示鑰匙串上的金牌即可享優惠喔
這家校園雞排也是金牌店家之一，所以阿姨也送了我們豆干
買完後準備再回房間裡續攤繼續吃~
趁買完宵夜走回民宿時也來這裡拍拍照
買了上圖的這些炸物一共才$200，很便宜啊（北部哪有這種價格）
尤其民宿老闆推薦的魷魚嘴，超有嚼勁的口感，味道也好吃
其它東西也都好吃，若想吃宵夜的人可以來這裡買，大推！！
還記得嗎?房內牆上掛著的貼心叮嚀左下角的QR CODE可查詢日出時間
查詢後得知隔天早上日出的時間約落在 05:28 （8/21 05:28:43)
來的途中也遇到不少和我們一樣都是特地早起來看日出的人
所以等待了一會兒還是可以看到日出
只可惜游小熊攝影技巧沒有很好，沒能拍出很美的照片
所以就請大家加減看囉~
而陳小銘認真在沙灘上畫的小新，哈~
一早就會將飲料及漢堡（土司）放在保溫的野餐籃裡
並將野餐籃放置在寫有房號的專屬置物櫃裡
住宿旅客再自行以鑰匙開啟置物櫃拿取即可
兩款早餐都好吃，孩子們偏愛雞腿堡，媽媽我則喜歡這總匯三明治
退房時直接將鑰匙投進櫃檯的鑰匙回收箱即可完成退房手續喔
退房後，我們打算到忍者村去走走逛逛
再去找一家老宅咖啡館，享用下午茶後再出發回桃園
這次雖然沒有換穿和服，但離開前還是把握時間再來拍一波~
來宜蘭旅遊，入住在地理位置離各景點都不遠的壯圍也是個不錯的選擇
當然，也很推薦這間海邊民宿Hibnb Guesthouse給大家喔~
【宜蘭壯圍】「Gather 食聚（食尚玩家推薦/台版HARBS/水果千層/老宅咖啡/鹹派/塔派甜點）」
【頭城】「小溪邊咖啡 Café Le Ruisseau．有庭院、老灶咖還有火車經過，裡外都好拍的復古文青風老宅咖啡館」
【冬山】「巴豆早午餐Bardoer Brunch．大巴改裝，融合在地食材，吃的到三星葱和鴨賞的特色早午餐，還有熔岩起司與岩瀑花生漢堡」
【宜蘭】「散步Cafe Sanpo．市區裡的日式文青風格老屋咖啡 （手沖咖啡/手作甜點/戚風蛋糕/小庭院/寵物友善）」
【宜蘭員山】「蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞全餐（全雞套餐/養生百菇雞鍋/手工黑豆醬油/展售部/附停車場）」
【宜蘭礁溪】「塭底烤魚．邊敲邊吃的鹽味烤魚，還可以客製化文字（團體聚餐推薦/嚴選台灣鯛/台菜熱炒/近金車生技水產養殖研發中心）」
【宜蘭礁溪】「水鹿咖啡，有田野VIEW，還可以餵食小動物的親子餐廳（溜滑梯/沙坑/可愛動物區/大型扭蛋機/鍋物/義式料理）」
【親子餐廳】「宜蘭五結．可遠眺龜山島的蘭陽溪口親子咖啡館(遊戲區/溜滑梯/球池/沙池/賞海景/自行車步道/當月壽星小蛋糕)」
【宜蘭五結】「親子同遊好去處，中興文化創意園區(親子景點/木作童玩/手作DIY/小魯班木工坊/紙迷宮/免門票)」
【宜蘭】「礁溪．樂山溫泉拉麵(人氣美食/巷弄美食/排隊名店/日式拉麵/生魚片丼/邊吃邊泡腳/沒有小魚吃腳/近湯圍溝公園)」
店家/景點資訊
- 店家名稱：海邊民宿Hibnb Guesthouse
- 所在地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段8號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
- 店家電話：0966-522008
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
訂房專線:0966-522-008
Check In:15:00
Check Out:11:00