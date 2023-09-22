【宜蘭壯圍】「海邊民宿Hibnb Guesthouse．秘境沙灘看日出，住客限定燒鳥居酒屋（日式炭火烤肉），連毛孩也

宜蘭壯圍．海邊民宿Hibnb Guesthouse

靠海的宜蘭壯圍，有間名為「海邊民宿Hibnb Guesthouse」的特色民宿

海邊民宿與國內外插畫家合作，將插畫家的作品融入在民宿各個角落

提供2-6人共5種不同風格的房型，且是連毛孩也能入住的寵物友善民宿

外觀有著濃厚日本風情的造景，讓人彷彿一秒來到日本的感覺

民宿內提供大人、小孩和毛孩的和服體驗，且附設日式炭火燒肉的燒鳥居酒屋

並擁有絕佳的地理位置，一旁小徑步行五分鐘內即可抵達秘境沙灘

可盡情獨享美麗的龜山島日出及迷人的海岸風情

民宿整體環境寬敞舒適且價格實在、老板熱情、隨和又親切

再加上民宿集結了這麼多特色，也難怪讓許多人一住就愛上

這回實際來入住，也讓孩子們覺得很開心，直呼下次要再來住啊啊啊~

海邊民宿Hibnb Guesthouse_地理位置





海邊民宿鄰近壯圍海邊，就位在大馬路旁，在整排民宅中最顯眼的就是它

大家有看出來嗎?在外觀建築的視覺設計之中也藏有巧思

外牆較深色系的地方，還有著龜山島的造型呢

海邊民宿Hibnb Guesthouse_環境（外觀建築）

會說海邊民宿顯眼不是沒有道理的

因為在民宿外除了有三隻可愛的柴犬公仔之外

還有一個迷你的祈福神社、櫻花樹和許願亭

濃濃的日本風，讓人看了都會忍不住地拍不停

海邊民宿Hibnb Guesthouse_環境（換鞋區）







推開大門走進來會先來到換鞋區

在大門左右兩側均有標上房號的專屬鞋櫃

需換穿已消毒的拖鞋才能進到民宿裡

海邊民宿Hibnb Guesthouse_環境（大廳）



民宿大廳是以日式簡約風格為主

木質風的地板和櫃檯都很有質感

因海邊民宿有著具特色的日式風格建築外觀

民宿也提供和服體驗，除大人和小孩有不少款式可挑選外

就連毛孩兒們也有專屬的和服可以體驗，是不是很Cool也很棒呢

喜歡拍照或嘗鮮的人，也可以選擇參加和服體驗

可以與家人、三五好友、好姐妹或是孩子（毛孩）們

透過影像或照片，留下美好且珍貴的旅遊回憶

海邊民宿附設的燒鳥居酒屋，為僅限定住客預約用餐的日式炭火烤肉

晚間營業時間裡開放三個時段可預約用餐

有關日式炭火烤肉的相關資訊可直接掃瞄右下角的QR CODE了解更多

而我們也有預約晚上19:00的時段來用餐

辦理入住手續時，民宿服務人員除了解說入住相關事項外

也會搭配上圖，介紹民宿內部空間配置及周圍的環境

另外也可以掃描左上角的QR CODE

加入民宿的LINE好友帳號，即可獲得更多吃喝玩樂的資訊

題外話~眼尖的游小熊還發現

櫃檯上的竹編盤裡，放的小點心都是花蓮的名產吔

有釋迦麻糬餅和杜倫先生的小米麻糬

而這些都是可以讓住宿旅客自行取用的喔（好大器）

海邊民宿Hibnb Guesthouse_環境（公用空間）

兩張長桌搭配多個高腳椅座位區

可以在這裡休息聊聊天或是吃東西

藝文空間區

這裡集結了許多插畫家的作品在此展示著

在每幅作品下都有創作者的介紹及相關資訊

在牆的前後都有作品，可以好好地駐足欣賞一番

海邊民宿Hibnb Guesthouse_房間介紹

辦理入住手續後，沿著階梯上樓，準備回房間休息一下

在二樓的走廊牆面上也掛有不少插畫作品，也都很可愛

海邊民宿三層樓的空間裡，一樓是大廳、公共區和燒鳥居酒屋

二、三樓則都是客房，提供2~6人共五種不同主題的房型，有：

簡單日式、現代日式、地中海、田園鄉村和復刻工業風等房型

其中簡約日式屬寵物友善的房型，是可以攜帶毛小孩入住的喔

每個房間的門邊，在牆上都會標示房號

仔細一看，標示房號的圖案不大一樣但一樣都很可愛

海邊民宿Hibnb Guesthouse_房間（鄉村四人房）

海邊民宿還有一個最大的特色就是房間了

民宿的房間同樣是與國內外插畫家合作

讓插畫家恣意想像的創作，不再侷限在一幅畫作上

在房內的各個角落，都可以看插畫家創意的足跡

因此每個房間的畫風及風格都不大相同

但相同的是都很吸睛，甚至也讓人覺得很療癒呢

我們這次入住在位於三樓的鄉村四人房

（連房間的這串鑰匙也有精心設計過，很可愛）

註:有看到鑰匙串上的金牌嗎?以下內容再來告訴大家有何用途

鄉村四人房有兩張雙人床，並以清新的白色+綠色色系為主

搭配木質地板和鄉村風格的家俱，簡單又有質感

再搭配牆上插畫家的畫作，也增添不少童趣感

四人房的空間蠻寬敞的

CI後進房時覺得很涼，原來民宿已先幫忙開冷氣預冷

所以一進來就可以感受到滿滿的涼意，超貼心的啦~



備品區

備品區上層有快煮壼、礦泉水、紙杯、咖啡&茶包和四小包零食

另外也有盥洗備品，其中比較特別的是浴巾和毛巾

非一般常見的材質，而是採用一次性的環保材質毛巾

所以若不習慣用的人，也可以自行準備

瓶裝水的外包裝是海邊民宿的LOGO，很有質感

櫃子下方也有晚上關了燈會發亮的小冰箱

我們外出補給後也冰了一些飲料在裡頭



貼心叮嚀

除了有住宿和寵物的注意事項之外

左下角還有可以查看每天日出時間的資訊

右下角則是宜蘭景點的旅遊資訊

若有興趣的人都可以自行掃瞄QR CODE查詢

小巧精緻的梳妝台

牆上此房型作者的介紹，有興趣的人都可以看看喔

抬頭一看，發現牆上和天花板上的燈，造型也都很可愛吔

浴廁與房內的風格截然不同

有著冷色調的色系而且簡單又俐落

浴廁的空間很大，但陳設卻很樸實

如上圖所見，僅有洗手台、淋浴區和馬桶

民宿使用洗髮沐浴露雙效合一的沐浴用品

整體來說，四人房的空間寬敞且舒適

溫馨且富童趣感的風格設計也讓人很喜歡

在房間內短暫休息後，我們也把握時間要到海邊散散步

海邊民宿Hibnb Guesthouse_秘境海灘

從民宿旁的小徑，步行約五分鐘即可抵達可遠眺龜山島的秘境沙灘

步行一小段路，龜山島果真就出現在眼前了

放眼望去，這裡的人真的不多吔

連同我們一家四口不超過十人

因為沒多久準備吃晚餐，所以沒打算讓孩子們下水

脫下鞋子光著腳，來踏踏浪就好

很快地，天色漸漸昏暗，也差不多該折返了

可惜這裡看不到日落，不然那景緻一定也很美

因昕妹妹的鞋子有點兒快壞了

就辛苦爸爸揹昕妹妹走一小段路了

從沙灘回來，腳一定會髒兮兮的

民宿在建築物的側邊還貼心設置了沖水區

可在此將手腳沖洗乾淨後再回民宿裡

海邊民宿Hibnb Guesthouse_燒鳥居酒屋（環境）

燒鳥居酒屋位在一樓，從藝文空間旁的走廊走到底就是了

走進燒鳥居酒屋，內部裝風格想當然地，一定很「日本」

隨著可見濃厚日本元素的裝飾，還有可愛萌犬的插畫，很繽紛也很可愛

燒鳥居酒屋以4~6人一桌，約有30多個位置

現場也設置投影布幕，播放著流行音樂，也讓現場氣氛更加熱鬧

居酒屋最末端這裡同時也是民宿的公用區

有冰箱、販賣機、餐具、飲水機和電鍋

有需要的人都可以來這裡直接使用即可

近門口的兩面牆上，貼著的都是「回憶」

但不同的是，一個很復古、一個很現代

相片牆上為曾來住過海邊民宿的客人所分享的照片

民宿主人將其列印下來，因而有了這面相片牆

有些照片真的拍的很不錯而且很有意思呢

海邊民宿Hibnb Guesthouse_燒鳥居酒屋（餐點）

每桌都有小巧的炭火烤爐搭配一台移動式的抽油煙機

這土瓶蒸也很好喝，裡面還有香菇和雞肉

若喝完了，一旁還放了一大壼可以自行再補滿繼續喝

（我們把一大一小壼全部都喝光光，可見有多好喝）

小菜有泡菜以及搭配著烤肉一起吃的葱末

想吃飯可另外加點，有海苔飯和貓飯可選擇，我們選擇了前者

上圖為店內的人氣招牌「午仔魚一夜干」，也很推薦大家嚐嚐看

以午仔魚製作的一夜干，是由民宿老闆親自殺魚、醃製和晾乾

不僅前置作業繁雜，連製作程序都很搞工，也因都不假他人之手

堅持做到最好，才能將美味的料理呈現給住宿旅客

食材以木製餐盤整齊的排放著，有：

扇貝、豬肉、雞翅、雞腿串、香腸、貢丸、小熱狗、甜不辣條、百頁..等

（有一盤牛雞海鮮的食材忘了拍，金拍謝）

準備開始烤肉了，孩子們都很開心



兄妹倆是採一人烤另一人吃的模式，先由昕妹妹來烤

尊哥哥先在一旁認真吃 兄妹倆是採一人烤另一人吃的模式，先由昕妹妹來烤尊哥哥先在一旁認真吃

一夜干將魚原有的水份及油脂都鎖在了裡頭

所以吃來口感鮮嫰，有種入口即化的感覺

再搭配鹹甜的醬汁一起吃，真的會愈吃愈涮嘴

也難怪咱尊尊一吃就停不下來，只顧吃而忘了要烤肉這樣，哈~

孩子們都喜歡烤肉，所以這次很乖地都有幫忙烤

來吃烤肉，怎能少了它

一旁的自動販賣機有販售汽水和酒精飲料

我們也投了兩瓶來喝（最後喝不夠又跑回房間拿稍早超商買的）

住民宿還能吃烤肉，邊烤邊吃又邊喝，孩子們都覺得很開心

所以乾一杯是一定要的啦啦啦~

不知道乾了幾杯後，食材也烤的差不多

最後就用民宿老闆送給孩子們的棉花糖做為甜點來收尾

將烤肉全部完食，便心滿意足地回房間休息一下

海邊民宿Hibnb Guesthouse_同場加映：宵夜場（校園雞排）

明明已經吃飽，但聽到民宿老闆提到這附近有間超好吃的魷魚圈

加上看了LINE好友裡介紹的吃喝玩樂資訊也有推薦這家校園雞排

而一向喜歡炸物的我們，腦波弱且禁不起誘惑，又出門買宵夜去了

校園雞排離民宿不遠，附近也有全家，要買吃的喝的都很方便

看了一下菜單，價格都蠻便宜的吔

大多是$30（含）以下，只有雞排、魷魚圈和鹽酥雞較貴些

店裡只有阿姨一人辛苦地忙碌著，但動作也蠻快的，所以不用等太久

值得一提的是，在民宿的吃喝玩樂資訊裡，有將店家分成三種不同顏色

其中標示黃色的即為與民宿合作的金牌店家

在上面文章中有提到鑰匙串上的金牌，此時就發揮作用啦

找到與民宿合作的店家，出示鑰匙串上的金牌即可享優惠喔

這家校園雞排也是金牌店家之一，所以阿姨也送了我們豆干

買完後準備再回房間裡續攤繼續吃~

入夜後的民宿有了燈籠（光）的加持，也呈現出與白天不同的美

趁買完宵夜走回民宿時也來這裡拍拍照

不得不說的是，這家校園雞排不僅平價而且都好吃吔

買了上圖的這些炸物一共才$200，很便宜啊（北部哪有這種價格）

尤其民宿老闆推薦的魷魚嘴，超有嚼勁的口感，味道也好吃

其它東西也都好吃，若想吃宵夜的人可以來這裡買，大推！！

海邊民宿Hibnb Guesthouse_龜山島日出

雖然前一天傍晚看不到夕陽但沒關係，隔天可以來去看日出呀~

還記得嗎?房內牆上掛著的貼心叮嚀左下角的QR CODE可查詢日出時間

查詢後得知隔天早上日出的時間約落在 05:28 （8/21 05:28:43)

所以隔天也起了個大早，五點多就步行到海灘準備看日出

來的途中也遇到不少和我們一樣都是特地早起來看日出的人

雖然日出有遲到了一下下，但很幸運地，隔天天氣很好

所以等待了一會兒還是可以看到日出

只可惜游小熊攝影技巧沒有很好，沒能拍出很美的照片

所以就請大家加減看囉~

上圖是游小熊認真在拍日出

而陳小銘認真在沙灘上畫的小新，哈~

海邊民宿Hibnb Guesthouse_早餐

海邊民宿提供簡易式的西式早餐

一早就會將飲料及漢堡（土司）放在保溫的野餐籃裡

並將野餐籃放置在寫有房號的專屬置物櫃裡

住宿旅客再自行以鑰匙開啟置物櫃拿取即可

這天的早餐是波蜜果菜汁+咔啦雞腿堡及豬肉總匯三明治

不管是漢堡或是三明治的份量都不少吔

兩款早餐都好吃，孩子們偏愛雞腿堡，媽媽我則喜歡這總匯三明治

很快地，時間來到早上11點，我們也準備要退房啦~

退房時直接將鑰匙投進櫃檯的鑰匙回收箱即可完成退房手續喔

【後記】

退房後，我們打算到忍者村去走走逛逛

再去找一家老宅咖啡館，享用下午茶後再出發回桃園

這次雖然沒有換穿和服，但離開前還是把握時間再來拍一波~

來宜蘭旅遊，入住在地理位置離各景點都不遠的壯圍也是個不錯的選擇

當然，也很推薦這間海邊民宿Hibnb Guesthouse給大家喔~

【延伸閱讀】

【宜蘭壯圍】「Gather 食聚（食尚玩家推薦/台版HARBS/水果千層/老宅咖啡/鹹派/塔派甜點）」



【頭城】「小溪邊咖啡 Café Le Ruisseau．有庭院、老灶咖還有火車經過，裡外都好拍的復古文青風老宅咖啡館」

【冬山】「巴豆早午餐Bardoer Brunch．大巴改裝，融合在地食材，吃的到三星葱和鴨賞的特色早午餐，還有熔岩起司與岩瀑花生漢堡」

【宜蘭】「散步Cafe Sanpo．市區裡的日式文青風格老屋咖啡 （手沖咖啡/手作甜點/戚風蛋糕/小庭院/寵物友善）」

【宜蘭員山】「蘭陽老媽媽豆腐乳烤香雞全餐（全雞套餐/養生百菇雞鍋/手工黑豆醬油/展售部/附停車場）」

【宜蘭礁溪】「塭底烤魚．邊敲邊吃的鹽味烤魚，還可以客製化文字（團體聚餐推薦/嚴選台灣鯛/台菜熱炒/近金車生技水產養殖研發中心）」

【宜蘭礁溪】「水鹿咖啡，有田野VIEW，還可以餵食小動物的親子餐廳（溜滑梯/沙坑/可愛動物區/大型扭蛋機/鍋物/義式料理）」

【親子餐廳】「宜蘭五結．可遠眺龜山島的蘭陽溪口親子咖啡館(遊戲區/溜滑梯/球池/沙池/賞海景/自行車步道/當月壽星小蛋糕)」

【宜蘭五結】「親子同遊好去處，中興文化創意園區(親子景點/木作童玩/手作DIY/小魯班木工坊/紙迷宮/免門票)」

【宜蘭】「礁溪．樂山溫泉拉麵(人氣美食/巷弄美食/排隊名店/日式拉麵/生魚片丼/邊吃邊泡腳/沒有小魚吃腳/近湯圍溝公園)」

店家/景點資訊

店家名稱：海邊民宿Hibnb Guesthouse

所在地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段8號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：0966-522008

評價：★★★★★

備註資訊：

訂房專線:0966-522-008

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